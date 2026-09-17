Combustibles: la diferencia de precio entre provincias llega a $22.450 por tanque

Un relevamiento de UBA-Conicet muestra las mayores brechas entre provincias y qué factores explican los distintos valores en surtidores

El precio de los combustibles no es el mismo en todo el país. Según dónde se cargue, un automovilista puede pagar hasta $449 más por cada litro de nafta premium, una diferencia que, al llenar un tanque, se transforma en miles de pesos.

La brecha también aparece en el gasoil y alcanza a los distintos tipos de combustibles. Un relevamiento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet permite ver cuánto cambia el costo de llenar el tanque según la provincia y qué factores explican que un mismo producto tenga precios tan diferentes en los surtidores argentinos.

La nafta premium tiene una diferencia de $449 por litro

La mayor distancia aparece en la nafta premium. A comienzos de agosto, el precio promedio relevado en Tierra del Fuego era de $1.970 por litro, mientras que en Jujuy llegaba a $2.419. La diferencia era de $449 por litro, equivalente a casi el 23% entre ambos extremos.

Si bien parece una diferencia sutil, si se lleva a un ejemplo práctico, la diferencia adquiere otra dimensión. Para cargar 50 litros, un automovilista necesitaba alrededor de $98.500 en Tierra del Fuego y $120.950 en Jujuy.

Es decir, por el mismo volumen de nafta premium debía desembolsar $22.450 más en la provincia norteña. En tan solo 4 tanques en Jujuy se llenan casi 5 en Tierra del Fuego, una diferencia muy fuerte.

Por otra parte, la nafta súper también muestra una diferencia, aunque menor. Santa Cruz registraba el precio más bajo, con $1.948 por litro, mientras Salta llegaba a $2.218. La brecha era de $270 por litro, cerca del 14%. Para un tanque de 50 litros, significaba una diferencia de $13.500.

En cuanto al promedio nacional, el IIEP ubicó en agosto el precio medio de la súper en $2.122 por litro y el de la premium en $2.308.

¿Por qué llenar un tanque de 100 litros puede costar $39.100 más?

La dispersión también es importante en el gasoil y adquiere todavía mayor impacto cuando se considera el tamaño de los tanques de vehículos utilitarios, camiones y otros vehículos de trabajo.

En el gasoil premium, Tierra del Fuego volvía a mostrar el menor valor, con $2.130 por litro, mientras que Neuquén registraba el mayor, con $2.521. La diferencia era de $391 por litro, alrededor del 18%. En un tanque de 100 litros, eso representa $39.100 adicionales.

En el gasoil común, los extremos estaban nuevamente en Tierra del Fuego y Salta. El litro costaba $1.960 en la provincia austral y $2.316 en Salta, una diferencia de $356. Para una carga de 100 litros, la distancia llegaba a $35.600.

El promedio nacional del relevamiento era de $2.247 para el gasoil común y $2.442 para el premium. Como ocurre con las naftas, esas cifras funcionan como una referencia estadística, pero no describen necesariamente el precio que enfrenta un automovilista en una provincia determinada.

Por qué el combustible cuesta distinto según la provincia

La diferencia no tiene una única explicación. El precio que aparece en el surtidor reúne distintos componentes y cada región presenta una estructura particular de impuestos, logística, distribución, competencia y costos de abastecimiento.

La distancia respecto de las refinerías y los centros de distribución puede modificar el costo de llevar el combustible hasta una estación. También influye la competencia que existe entre las distintas marcas y las decisiones comerciales que toman las petroleras en cada mercado.

El propio relevamiento del IIEP identifica estos factores entre los elementos que ayudan a explicar la dispersión de precios. La cuestión impositiva también genera diferencias. Tierra del Fuego, por ejemplo, tiene un tratamiento tributario particular asociado a su régimen de promoción.

La legislación nacional contempla un régimen específico para la aplicación del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos, por lo que la estructura fiscal no es idéntica a la del resto del territorio.

La provincia asociada a Vaca Muerta tiene uno de los precios más caros

Uno de los resultados más llamativos del relevamiento es el de la povincia de Neuquén. Asociada a Vaca Muerta registra el precio más alto del país para el gasoil premium, con $2.521 por litro. Al mismo tiempo, Tierra del Fuego tenía el valor más bajo, con $2.130.

De hecho, la producción de petróleo de la provincia alcanzó en abril un récord de 628.924 barriles diarios, según datos de la Subsecretaría de Hidrocarburos neuquina.

Esto evidencia que una provincia productora de petróleo no significa que automáticamente se acceda a combustible más económico. Como mencionamos anteriormente, el petróleo producido en una región forma parte de una cadena que incluye producción, transporte, refinación, distribución y comercialización.

A su vez, las petroleras pueden administrar sus precios teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada mercado. En el caso de YPF, la compañía avanzó durante 2026 con un esquema de precios diferenciados y herramientas digitales que permiten administrar promociones y condiciones comerciales en su red.

De esta forma, cada estación de servicio puede ajustar sus valores en función de la demanda, la franja horaria y las tarifas de la competencia. Por lo tanto, un conductor puede pagar un precio diferenciado incluso en el mismo lugar, pero en distinto horario, lo que dificulta aún más establecer un único valor de referencia.