Nueva herramienta bursátil: cómo es la caución en dólar cable

La operatoria permite colocar o tomar fondos directamente en divisas sin incurrir en costos, ni riesgos, por conversión cambiaria.

Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) habilitó formalmente la posibilidad de operar cauciones bursátiles en dólar cable desde este jueves 17 de septiembre, una medida orientada a ampliar las alternativas de financiamiento y gestión de liquidez en divisa extranjera tanto para las carteras propias de las ALICs como para sus clientes.

La operatoria permite colocar o tomar fondos directamente en divisas sin incurrir en costos, ni riesgos, por conversión cambiaria.

Cabe aclarar que una caución es un préstamo de dinero a corto plazo entre dos inversores, garantizado por acciones, bonos u otros títulos. Funciona de manera similar a un plazo fijo, pero con la seguridad de que el pago está respaldado por el propio mercado

Según el ByMA, esta incorporación se alinea con la estrategia del mercado local de "ofrecer herramientas más eficientes e integradas al comercio internacional, manteniendo la agilidad, seguridad jurídica y criterios de aforos de la caución tradicional".

Esta modalidad ahora permite colocar o tomar fondos directamente en moneda estadounidense, utilizando bonos del Tesoro estadounidense (US Treasuries) como garantía y manteniendo la agilidad y seguridad operativa de la caución tradicional.

El dólar cable, conocido como dólar contado con liquidación (CCL ), es el tipo de cambio financiero que permite comprar dólares en Argentina y recibirlos directamente en una cuenta bancaria en el exterior .

Caución bursátil en dólares: características

Para operar en esta primera etapa con caución bursátil con dólar cable, las garantías deberán estar constituidas exclusivamente por US Treasuries (títulos del Tesoro de EE.UU.) custodiados en centrales depositarias del exterior.

Flexibilidad de plazos: está disponible para operaciones que van desde 1 hasta 120 días.

está disponible para operaciones que van Transacciones y rendimientos 100% en dólar cable, eliminando costos y riesgos de conversión cambiaria.

eliminando costos y riesgos de conversión cambiaria. Integración tecnológica inmediata : los Agentes que ya operan caución en pesos o dólares locales pueden utilizar esta modalidad sin realizar desarrollos tecnológicos adicionales, ni adaptar sus procesos habituales, detalla ByMA.

: los Agentes que ya operan caución en pesos o dólares locales pueden utilizar esta modalidad sin realizar desarrollos tecnológicos adicionales, ni adaptar sus procesos habituales, detalla ByMA. Sistemas e identificación: las operaciones cotizan bajo un ticker específico por fecha de vencimiento con el formato CABLE-DDMM-U-CT-EXT (por ejemplo, una posición con vencimiento al 18 de septiembre se identifica como CABLE-1809-U-CT-EXT).

Los aforos aplicados se mantienen con los mismos criterios del resto de las cauciones. Cabe recordar que el mercado aplica un "aforo", que es un porcentaje de descuento sobre el valor de los títulos en garantía, para proteger al colocador ante una posible caída en el precio de los activos respaldatorios.

Las cauciones se consideran como una de las inversiones más seguras dentro de la Bolsa argentina, ya que si el tomador no devuelve el dinero al vencimiento, ByMA vende automáticamente los títulos en garantía para pagarle al colocador.

¿Qué permite el Dólar Cable?

Esta nueva modalidad amplía las alternativas para gestionar liquidez y financiamiento en dólares, tanto para la cartera propia como para los clientes

Por lo que puede resultar especialmente útil para empresas con flujos vinculados al comercio exterior, inversores con cuentas en el exterior y participantes con posiciones en dólares que buscan alternativas de colocación sin conversión cambiaria, es decir, a corto plazo.

Esquema de Garantías e incentivos

En esta primera etapa, las garantías deberán estar constituidas únicamente por Treasuries, instrumentos custodiados en centrales depositarias del exterior.

Para su integración, los títulos deben ingresarse a través de Caja de Valores mediante el procedimiento habitual: depósito en la cuenta 80000 y el posterior reporte del movimiento a la cuenta 90000 en BYMA Clearing.

Con el fin de impulsar el volumen inicial, ByMA dispuso una bonificación del 50% en los Derechos de Mercado para todas las operaciones, tanto colocadoras como tomadoras, concertadas entre el 17 de septiembre y el 16 de octubre de 2026.

Los detalles normativos y especificaciones se encuentran consolidados en la Circular N.º 3567 de la entidad.