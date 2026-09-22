El grupo financiero de Costantini, One618, pone a los títulos corporativos bajo la lupa

La financiera de Costantini evaluó a las emisoras de ONs y sus puntajes permiten armar un semáforo que distingue a las más sólidas de las más exigidas

La tasa suele llevarse toda la atención cuando un ahorrista busca una obligación negociable en dólares. Unos puntos más de rendimiento pueden inclinar la elección entre dos empresas conocidas, incluso antes de revisar qué pasó con sus balances. Allí aparecen diferencias que el nombre de una empresa o el tamaño de su negocio pueden dejar en segundo plano, desde petroleras que redujeron el peso de sus deudas hasta firmas que necesitan cada vez más recursos para sostener sus inversiones.

One618, la financiera de Eduardo Costantini, puso esos números bajo la lupa en su informe sobre los resultados del segundo trimestre de 2026. Pan American Energy, YPF y Telecom aparecen entre las recuperaciones más relevantes, mientras Edenor y Edemsa perdieron posiciones en la evaluación financiera. En el extremo más exigido de la tabla quedaron MSU Energy y MSU Green, con indicadores que obligan a afinar el análisis antes de dejarse tentar por un rendimiento elevado.

Entre ambos grupos hay casos que merecen detenerse, como ocurre con CGC, la cual consiguió una de las mayores mejoras del último año y todavía arrastra un puntaje bajo; TGS, en cambio, lidera la clasificación con una caja holgada, justo cuando se prepara para afrontar proyectos que demandarán fuertes desembolsos.

El informe permite ordenar esas diferencias como un semáforo de la salud financiera de los emisores.

Los colores de esta nota traducen el scoring de One618 y no constituyen recomendaciones oficiales de compra o venta, ni cambios de calificación de una agencia de riesgo.

Las petroleras ganaron aire y Telecom se sumó a la recuperación

El petróleo más caro ayudó a recomponer los números de varias compañías, con un efecto particularmente fuerte en Pan American Energy. Su puntaje financiero subió cinco puntos en un año, la mayor recuperación que destaca One618, y la deuda neta pasó de representar 3,8 veces el EBITDA a 1,5 veces.

Ese indicador relaciona la deuda, descontada la caja, con el resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Sirve para dimensionar la carga financiera respecto del negocio, sin confundir ese resultado con efectivo disponible para pagar, ya que la empresa también debe afrontar inversiones y otras obligaciones.

El EBITDA del trimestre alcanzó u$s623 millones, un 129% más que un año antes, y el flujo de caja libre llegó a u$s371 millones. Los mejores precios del crudo y el desempeño de la refinación compensaron la caída de la producción petrolera, mientras una inversión más contenida dejó margen para aliviar el balance.

YPF también cerró el trimestre con más capacidad para absorber el peso de su deuda. Su EBITDA trepó a u$s2.996 millones, con un aumento interanual del 146%, y la relación entre deuda neta y EBITDA bajó de 1,8 a 1,1 veces. A los mejores precios se sumaron una mayor participación de la producción no convencional y menores costos de extracción por unidad.

"YPF, PAE y Vista aportaron las mayores mejoras", señala el informe al repasar la evolución del sector. Vista acompañó ese movimiento con más producción y una reducción del endeudamiento neto desde dos a 1,5 veces el EBITDA respecto del trimestre anterior.

Fuera del negocio petrolero, Telecom mejoró 3,8 puntos su evaluación financiera. Las eficiencias operativas y el control de costos tras la adquisición de Telefónica Argentina ayudaron a ampliar sus márgenes, mientras la deuda neta bajó de 2,6 a 1,5 veces el EBITDA en un año, pese a las mayores inversiones.

CGC mejoró mucho y todavía tiene trabajo

CGC comparte con Telecom una recuperación de 3,8 puntos en el componente financiero del scoring, una evolución que la ubica entre las más destacadas del informe. Su puntaje total, sin embargo, quedó en 5,9 sobre 10, lejos de las empresas que encabezan la tabla.

La empresa redujo su deuda neta desde cinco a 2,8 veces el EBITDA en un año, ayudada por los mayores precios del petróleo y un trimestre de inversión muy baja. También obtuvo ingresos no recurrentes por la venta de activos, mientras su producción cayó 12% frente al trimestre anterior.

La caja recibió alivio en un período en el que la empresa destinó menos dinero a invertir, una situación que cambiaría con la aceleración de la perforación en Aguada del Chañar prevista para el último trimestre de 2026.

La próxima prueba será sostener la recuperación cuando vuelvan a crecer los desembolsos. Según One618, eso dependerá de que los precios del crudo acompañen y de que la producción de Vaca Muerta permita compensar el declino de los activos convencionales.

Edenor y Edemsa encendieron el amarillo

Las distribuidoras eléctricas concentraron los mayores retrocesos interanuales del puntaje financiero, con una baja de 1,1 puntos tanto para Edenor como para Edemsa. En una, la atención pasa por el uso de la caja para una adquisición; en la otra, por costos que crecieron más de lo que el negocio pudo absorber.

Para Edenor, One618 analiza el efecto de la compra de Metrogas por u$s780 millones. Si la operación se financia con los fondos disponibles, calcula que la deuda neta del conjunto pasaría a representar unas 2,05 veces el EBITDA. Esa cifra incorpora la adquisición y debe distinguirse del indicador al cierre del trimestre.

El reporte considera que ese nivel no resulta alto frente a empresas de servicios públicos de la región, si bien representa un salto respecto de los períodos anteriores.

En Edemsa, la presión ya se hizo sentir en los resultados dado que las ventas aumentaron 14% y el EBITDA cayó 33% interanual, hasta aproximadamente u$s16 millones, por el impacto de mayores honorarios y servicios de terceros. A eso se agregó un bimestre de mayo y junio sin ajustes tarifarios.

Tecpetrol también figura entre las bajas del scoring financiero, con un retroceso mucho menor, de 0,1 puntos. El desarrollo de Los Toldos II demanda inversiones y la compañía acumuló seis trimestres consecutivos de flujo de caja libre negativo. Su puntaje total de 8,5 sobre 10 muestra, de todos modos, una posición muy distinta de la de los emisores más exigidos.

Dónde aparecen las alertas

MSU Energy y MSU Green quedaron al final de la tabla de puntajes totales, con 3,7 y 4,1 puntos, respectivamente. Dentro del semáforo, el rojo corresponde a esa debilidad relativa de sus indicadores y no implica afirmar que exista un incumplimiento.

En MSU Energy, la deuda neta equivale a 3,7 veces el EBITDA y la caja representa apenas el 20% de la deuda de corto plazo. Ese cociente pone el foco en los fondos que pueda generar la operación y en la capacidad de refinanciar los compromisos que vayan venciendo.

MSU Green presenta un endeudamiento neto de 9,2 veces el EBITDA, mientras ese resultado cubre dos veces los intereses. La carga de deuda deja a la compañía con menos margen relativo y vuelve especialmente importante revisar las condiciones de cada emisión y sus vencimientos.

El semáforo de las ONs según el puntaje de One618

Al ordenar a las empresas por su puntaje total sobre 10, el semáforo queda conformado de la siguiente manera

Luz verde — De 8 a 10 puntos: TGS (9,6), Aeropuertos Argentina 2000 (9,4), Pampa Energía (9,3), Central Puerto (9,1), YPF (9), Pan American Energy (8,7), Tecpetrol (8,5), Vista (8,4), Pluspetrol y Telecom (8,2 cada una) e YPF Luz (8). Integran el grupo mejor posicionado al combinar los indicadores financieros con la evaluación cualitativa de la administradora.

— De 8 a 10 puntos: (9,6), (9,4), (9,3), (9,1), (9), (8,7), (8,5), (8,4), y (8,2 cada una) e (8). Integran el grupo mejor posicionado al combinar los indicadores financieros con la evaluación cualitativa de la administradora. Luz amarilla — Desde 5 y por debajo de 8 puntos: PCR (7,9), Arcor (7,8), Genneia (7,7), Edemsa (7,2), Edenor (6,6) y CGC (5,9). Ocupan la franja intermedia, con diferencias considerables dentro del grupo. CGC, por ejemplo, permanece en este tramo pese a la fuerte recuperación de sus indicadores financieros.

— Desde 5 y por debajo de 8 puntos: (7,9), (7,8), (7,7), (7,2), (6,6) y (5,9). Ocupan la franja intermedia, con diferencias considerables dentro del grupo. CGC, por ejemplo, permanece en este tramo pese a la fuerte recuperación de sus indicadores financieros. Luz roja — Menos de 5 puntos: MSU Green (4,1) y MSU Energy (3,7). Obtienen los puntajes totales más bajos del universo evaluado y presentan una mayor debilidad relativa dentro del análisis.

Qué nos llevamos del semáforo

Si algo podemos concluir del análisis de One618 es que la tasa merece mirarse junto con la capacidad de pago de cada empresa. En TGS, Aeropuertos Argentina 2000 o Pampa Energía encontramos los puntajes más altos del informe, un punto de partida favorable que debemos completar con el precio y el rendimiento de cada obligación negociable.

Prestarle a una empresa sólida también exige revisar cuánto cobramos y durante cuánto tiempo comprometemos nuestros dólares.

También podemos distinguir entre una empresa que mejora y otra que ya cuenta con una posición financiera más firme. CGC nos permite ver esa diferencia, porque su recuperación todavía convive con un puntaje total relativamente bajo.

En el otro extremo, los resultados de MSU Energy y MSU Green nos llevan a exigir un análisis más cuidadoso de sus deudas, sus vencimientos y los recursos con los que esperan pagarlos.

Y es por todo esto que, a la hora de armar nuestra cartera, podemos aprovechar este semáforo para ordenar la búsqueda y decidir dónde profundizar. El objetivo es encontrar un rendimiento que compense el riesgo que estamos dispuestos a asumir, sin concentrar nuestros ahorros en una sola empresa ni perder de vista cuándo vamos a necesitar el dinero.