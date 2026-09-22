Las 10 acciones que dominan las carteras de los fondos comunes de inversión

La lupa sobre las carteras de los FCI revela qué acciones concentran el dinero y cómo se reparten las posiciones entre bancos y energéticas

Mirar las carteras de los fondos comunes de inversión (FCI) permite ponerles nombre y apellido a las empresas que concentran el dinero administrado por los profesionales del mercado. En el segmento de acciones argentinas del relevamiento analizado, YPF, Grupo Financiero Galicia y Pampa Energía ocupan los primeros lugares y reúnen más de la mitad de las tenencias, dentro de una lista dominada por compañías energéticas y bancos.

La concentración es todavía mayor al ampliar el foco a las diez primeras posiciones, que explican casi el 91% de esa categoría. Para quienes buscan ideas en las decisiones de los administradores, el ranking ofrece una referencia concreta sobre el peso de cada empresa, en un escenario económico que exige distinguir qué ocurre con las exportaciones, el consumo y la inversión.

Ese contexto aparece en el informe del broker Facimex Valores, titulado "La inversión sigue cayendo". El diagnóstico combina un retroceso trimestral de la actividad con un sector exportador en expansión y una demanda interna debilitada, diferencias que aportan elementos para analizar los negocios de las empresas que cotizan en el Merval.

"Lo más preocupante es la dinámica de la inversión, que sigue sin encontrar un piso", advierte el equipo de research de Facimex. La frase introduce uno de los principales interrogantes para el mercado accionario, cuánto puede sostenerse el crecimiento si las decisiones de ampliar capacidad, incorporar equipos o desarrollar nuevos proyectos siguen demorándose.

YPF, Galicia y Pampa se llevan más de la mitad

Volviendo a los datos de los FCIs, YPF encabeza el ranking con una participación del 19,83%, equivalente a prácticamente uno de cada cinco pesos del segmento accionario relevado. Le siguen Grupo Financiero Galicia, con el 16,16%, y Pampa Energía, con el 15,22%, de modo que las tres empresas acumulan el 51,21%.

La diferencia con el segundo escalón es considerable ya que Banco Macro aparece en el cuarto puesto con el 9,49%, seguido por BBVA Argentina con el 6,87%. Al sumar estas dos posiciones al podio, el peso conjunto asciende al 67,57%, cerca de dos tercios del total de la categoría.

Las diez principales tenencias se distribuyen de la siguiente manera.

YPF (YPFD), concentra el 19,83% del segmento accionario relevado.

(YPFD), concentra el del segmento accionario relevado. Grupo Financiero Galicia (GGAL), representa el 16,16%.

(GGAL), representa el Pampa Energía (PAMP) reúne el 15,22%.

(PAMP) reúne el Banco Macro (BMA), alcanza el 9,49%.

(BMA), alcanza el BBVA Argentina (BBAR))participa con el 6,87%.

(BBAR))participa con el Central Puerto (CEPU) concentra el 6,60%.

(CEPU) concentra el Transportadora de Gas del Sur (TGSU2), representa el 6,27%.

(TGSU2), representa el BYMA (BYMA) reúne el 4,15%.

(BYMA) reúne el Ternium Argentina (TXAR), alcanza el 3,23%.

(TXAR), alcanza el Transener (TRAN), completa el ranking con el 2,96%.

Una economía que retrocedió y encontró sostén en las exportaciones

El panorama macroeconómico ayuda a poner esas tenencias en perspectiva dado que, según el informe de Facimex, el PBI real cayó 0,6% en el segundo trimestre de 2026 frente al trimestre anterior, en la medición desestacionalizada, que permite comparar períodos eliminando los movimientos habituales de cada época del año. Frente al mismo trimestre de 2025, la actividad creció 2%.

El retroceso interrumpió siete trimestres consecutivos de expansión y estuvo acompañado por una caída del consumo privado del 2,4% trimestral. El consumo público también disminuyó, con una baja del 2,3% respecto de los primeros tres meses del año.

Las exportaciones avanzaron en la dirección opuesta, con un crecimiento del 2,5% trimestral y del 13,7% interanual, hasta alcanzar un máximo histórico en la serie desestacionalizada. Las importaciones, en cambio, retrocedieron 3,5% frente al trimestre anterior y 8,6% en la comparación interanual.

Facimex resume esa diferencia al afirmar que "el sector externo es el gran motor de la actividad". Para analizar acciones, ese contraste obliga a prestar atención al origen de los ingresos de cada empresa, a su capacidad de vender al exterior y a cuánto depende de la evolución del mercado interno.

El dato agregado de exportaciones tampoco permite trasladar automáticamente ese crecimiento a todas las empresas energéticas. Cada balance recoge una combinación propia de volúmenes, precios y costos, por lo que el contexto económico constituye una referencia que debe completarse con los números de cada negocio.

Energía y bancos concentran ocho de las diez posiciones

La presencia energética se extiende bastante más allá de YPF y Pampa. Al incorporar Central Puerto, Transportadora de Gas del Sur y Transener, las cinco empresas suman el 50,88% del segmento accionario, con actividades que abarcan petróleo, gas, generación eléctrica y transporte de energía.

Una petrolera, una generadora y una transportadora pueden reaccionar de manera diferente ante cambios en los precios internacionales, la demanda o las condiciones de sus contratos. Agruparlas permite dimensionar la exposición sectorial, mientras que analizarlas individualmente ayuda a identificar qué puede impulsar o afectar sus resultados.

El otro gran bloque está integrado por Galicia, Macro y BBVA Argentina, que reúnen el 32,52%. En estos negocios, la evolución de la actividad y de los ingresos resulta relevante para evaluar la demanda de crédito y la capacidad de pago de hogares y empresas, junto con las tasas de interés y los márgenes de intermediación.

Entre las cinco energéticas y los tres bancos acumulan el 83,40% del total relevado.

BYMA y Ternium Argentina completan el ranking con una participación conjunta del 7,38%, aportando exposición a la infraestructura del mercado de capitales y a la industria siderúrgica, respectivamente.

La inversión sigue débil y Facimex espera una recuperación moderada

Volviendo al contexto macro, el punto más delicado del informe aparece en la inversión, que registró su quinto trimestre consecutivo de caída. Durante el segundo trimestre retrocedió 0,8% frente al período anterior y 11,1% respecto del mismo trimestre de 2025, mientras que su participación en el PBI a precios corrientes se ubicó en el 15%.

Facimex destaca que esa debilidad ya se observaba cuando el producto todavía crecía, una combinación poco habitual porque la inversión suele acompañar las expansiones de la economía. El retroceso de la actividad en el segundo trimestre agregó presión a una dinámica que venía deteriorándose.

Hacia adelante, la firma mantiene una expectativa de expansión moderada. "Esperamos un crecimiento del 2% en 2026 y 2,3% en 2027", proyecta, con estimaciones inferiores a las medianas del Relevamiento de Expectativas de Mercado que cita en el documento, del 2,1% y 2,9%, respectivamente.

El escenario contempla continuidad del impulso exportador y una recuperación gradual de los ingresos que contribuya a sostener el consumo. En palabras de Facimex, "esperamos que se mantenga el gran dinamismo exportador y una gradual recuperación de la masa de ingresos favorecida por la desinflación que le de soporte al consumo privado".

Para la inversión, el equipo espera una estabilización favorecida por la estabilidad macroeconómica y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, junto con la necesidad de mayor certidumbre sobre la continuidad de las políticas. También prevé que persistan las diferencias entre sectores y regiones durante 2027, un escenario que vuelve especialmente relevante la evaluación de cada empresa.

Qué podemos tomar del ranking para nuestras inversiones

Al cruzar ambas fuentes, encontramos carteras con fuerte concentración en energía y bancos, y una economía que combina el impulso exportador con la debilidad de la demanda interna. El ranking muestra tenencias, sin demostrar, naturalmente, compras recientes ni explicar las razones de cada administrador, mientras el informe de la sociedad de bolsa aporta el contexto para discutir las perspectivas de esos negocios.

Si buscamos ideas para nuestra propia cartera, podemos partir de los nombres que dominan las posiciones y preguntarnos qué esperamos de sus resultados, cuánto estamos pagando por esas perspectivas y qué exposición ya tenemos a cada sector.

Seguir a los fondos puede ayudarnos a ordenar esa búsqueda, siempre que acompañemos el listado con un análisis de las empresas y del riesgo que estamos dispuestos a asumir.