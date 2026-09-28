Las 5 acciones del Merval con menor potencial de suba para el resto del año, según Allaria

Molinos, Telecom y otras tres empresas quedan entre las acciones con menos recorrido en el Merval frente a las metas de precios de Allaria para fin de año

Cuando buscamos donde invertir, las acciones argentinos con los mayores potenciales de suba se suelen llevar toda la atención, mientras que del otro lado de la lista, aquellas con el menor recorrido de precio, también tienen información que vale la pena mirar. Conocer qué papeles están más cerca de los precios que proyectan los analistas ayuda a poner en perspectiva una compra, especialmente cuando conviven empresas que ya acumulan fuertes ganancias y otras que siguen sin levantar cabeza en el Merval.

El informe de una poderosa sociedad de bolsa de la City, Allaria, permite hacer ese ejercicio al mantener sus objetivos para fines de 2026 y actualizar los precios con los cierres del viernes. En ese escenario, Telecom, Loma Negra, Aluar, Cresud y Metrogas quedan como las cinco acciones con menor margen de apreciación de acá a fin de año.

El recorrido va del 27,5% al 67,1%, porcentajes que todavía resultan relevantes, incluso cuando aparecen al final de una lista donde otras empresas podrían más que duplicar su valor si se cumplieran las estimaciones.

Las acciones que están en la mira del bróker Allaria

Molinos Río de la Plata (MOLI) aparece primera en este ranking y cotiza a $2.615 y tiene un precio objetivo de $2.860, una distancia que deja un potencial de apreciación del 9,4%. Es la única de las cinco cuyo recorrido calculado queda por debajo del 10%, mientras que la siguiente supera el 27%.

Allaria le asigna una recomendación de mantener. En la planilla original, el bróker tomaba una cotización de $2.695 y calculaba un retorno esperado del 6,1%, sin dividendos proyectados. El menor precio de referencia, por su caída en la última semana, amplía ahora el margen hasta la meta, que permanece igual.

En el segundo lugar aparece Molinos Agro (MOLA), que cotiza a $22.825 y tiene una meta de $29.000. El potencial de apreciación llega al 27,1%, apenas por debajo del que presenta Telecom.

A diferencia de Molinos Río de la Plata, Allaria recomienda comprar Molinos Agro. La acción acumula una suba del 5,8% en el mes y una caída del 12% en el año, con un precio inferior a los $23.925 utilizados en el informe original.

El reporte también contempla una rentabilidad por dividendos estimada del 4,7% sobre aquella cotización de referencia.

Telecom (TECO2) aparece tercera, con un precio actual de $4.392,50 y un objetivo de $5.600, la distancia hasta la valuación de Allaria es del 27,5%.

La empresa muestra el mejor desempeño anual entre estas cinco acciones y también gana un 2,8% en el mes. Su precio supera los $4.238 que utilizaba el bróker en el informe, por lo que parte del recorrido hasta la meta ya se redujo.

Pese a esto, Allaria mantiene una recomendación de compra para Telecom. Estar entre los papeles con menos margen de apreciación dentro de esta comparación, por lo tanto, tampoco equivale a recibir una indicación estricta de venta.

Además, el reporte contempla una rentabilidad por dividendos estimada del 4,9% sobre sus precios de referencia. Ese componente queda fuera del ranking de esta nota, que mide solamente la diferencia entre cotización y objetivo, y explica por qué no corresponde comparar directamente el 27,5% actualizado con el retorno total del informe.

Loma Negra (LOMA) ocupa el cuarto lugar, con un precio de $3.045 y una meta de $3.980, que dejan un potencial de suba del 30,7%. La cementera llega con una caída del 6% en el mes y del 21,9% en el año, el retroceso más pronunciado del grupo.

Su caso muestra que haber perdido terreno en Merval puede ampliar la distancia hasta una valuación, sin llevarla necesariamente a los primeros puestos entre las oportunidades. Allaria la clasifica con una recomendación de mantener, que se conserva tal como aparece en el documento original.

Aluar (ALUA) tiene un objetivo de $1.160, frente a una cotización de $856,50, la diferencia arroja un potencial del 35,4%, suficiente para ubicarla en el tercer puesto de este ranking.

La acción mejora un 1,9% en el mes, en tanto que el balance anual sigue en rojo, con una pérdida del 13,4%. Al igual que Loma Negra, cuenta con recomendación de mantener por parte de Allaria.

El reporte también incluye para la productora de aluminio una rentabilidad por dividendos estimada del 0,8% a los valores que utilizó el bróker. Como ocurre con Telecom, ese ingreso eventual no se suma al cálculo de apreciación del precio.

El porcentaje permite dimensionar cuán amplias son algunas de las brechas que presenta el informe, en donde, una acción que necesitaría subir dos tercios para alcanzar su objetivo sigue apareciendo entre las de menor recorrido dentro del universo comparado.

Los precios que explican el ranking

Resumiendo, los cálculos mantienen los objetivos de Allaria para diciembre de 2026 y reemplazan los precios del informe por los cierres más recientes del Merval. Por esto mismo, es importante resaltar que la actualización es aritmética y no supone que el bróker haya revisado sus recomendaciones o sus valuaciones.

Molinos Río de la Plata (MOLI) cotiza a $2.615 y Allaria proyecta un objetivo de $2.860, lo que deja un potencial de suba del 9,4%. La recomendación es mantener.

(MOLI) cotiza a $2.615 y Allaria proyecta un objetivo de $2.860, lo que deja un potencial de suba del La recomendación es Molinos Agro (MOLA) con un precio de $22.825 y una meta de $29.000, presenta un recorrido del 27,1%. La recomendación es comprar.

(MOLA) con un precio de $22.825 y una meta de $29.000, presenta un recorrido del La recomendación es Telecom (TECO2) cotiza a $4.392,50, con un objetivo de $5.600 y un potencial de apreciación del 27,5%. La recomendación es comprar.

(TECO2) cotiza a $4.392,50, con un objetivo de $5.600 y un potencial de apreciación del La recomendación es Loma Negra (LOMA) cotiza a $3.045, frente a una meta de $3.980, con un recorrido del 30,7%. La recomendación es mantener.

(LOMA) cotiza a $3.045, frente a una meta de $3.980, con un recorrido del La recomendación es Aluar (ALUA) cotiza a $856,50, con un objetivo de $1.160 y un potencial del 35,4%. La recomendación es mantener.

Menos recorrido también exige mirar qué estamos comprando

La posición en el ranking dice cuánto separa a una cotización del objetivo del analista, sin indicar qué probabilidad tiene de alcanzarlo ni cuánto podría caer en el camino. Tampoco permite concluir que los papeles con menor potencial sean más seguros.

Dentro de este grupo conviven dos recomendaciones de mantener y de compra, junto con empresas que llegan desde trayectorias bursátiles muy diferentes. El informe ofrece las valuaciones, pero esa tabla por sí sola no alcanza para atribuirle a Allaria una explicación detallada sobre los motivos de cada recomendación.

Al comparar alternativas, podemos usar estas diferencias para ordenar nuestras expectativas y preguntarnos qué rendimiento buscamos, en qué plazo y con qué riesgo. Comprar la acción que más cayó o la que promete el mayor salto en una cuenta no reemplaza el análisis del negocio, del mismo modo que encontrar un recorrido más acotado no obliga a descartar una empresa que podría encajar mejor en nuestra cartera.