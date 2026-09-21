Plazo fijo: por qué dejar $1 millón en tu banco puede hacerte perder $6.000 en un mes

La tasa que paga un banco por un plazo fijo dejó de ser un dato menor para los ahorristas, por lo que hay que buscar cuáles son los más rendidores

Las tasas que ofrecen las entidades muestran una brecha cada vez mayor. Cuánto paga cada banco por un depósito de $1 millón a 30 días, cuánto dinero queda al vencimiento y cómo aprovechar una tasa más alta aunque no seas cliente de esa entidad.

La tasa que paga un banco por un plazo fijo dejó de ser un dato menor para los ahorristas. En septiembre, la diferencia entre las entidades se amplió y una misma colocación de $1 millón a 30 días puede dejar varios miles de pesos más de intereses simplemente por elegir una entidad en lugar de otra.

El dato surge de las tasas que los bancos informan al Banco Central (BCRA) para sus colocaciones online. El comparador oficial permite observar las propuestas de las entidades y, como muestra el ranking actualizado de bancos para plazos fijos, en algunos casos, diferencia entre las tasas para clientes y no clientes. El escenario muestra además una particularidad que puede modificar la decisión del ahorrista: no siempre es necesario ser cliente del banco para acceder a una de sus tasas de plazo fijo. El BCRA permite constituir determinadas colocaciones online en entidades en las que el ahorrista no tiene una cuenta, utilizando los fondos de su banco habitual.

Cuánto paga cada banco por $1 millón

Para comparar las alternativas, se puede tomar una colocación de $1.000.000 durante 30 días, sin renovación automática. El cálculo parte de la Tasa Nominal Anual (TNA) informada por cada entidad y supone que se mantiene vigente durante toda la colocación.

Fuente: BCRA

*Las tasas pueden modificarse diariamente; por eso, antes de constituir el depósito hay que verificar la propuesta vigente.

Los cálculos utilizan interés simple sobre 30 días y la TNA informada. El relevamiento del 17 de septiembre mostraba, por ejemplo, tasas de 23,5% para Banco de Comercio y Crédito Regional, 23% para BICA, CMF y Banco del Sol, mientras que entre los bancos de mayor volumen aparecían Provincia con 21% para clientes, BBVA y Macro con 19,5%, Nación con 18,75%, Galicia con 17,25%, Santander con 16,5% y Patagonia con 16%.

La diferencia es significativa. Si el ahorrista coloca $1 millón al 23,5%, obtiene alrededor de $19.315 de intereses en 30 días. Con una tasa del 16%, en cambio, recibe aproximadamente $13.151. La diferencia entre ambas alternativas llega así a unos $6.164 en apenas un mes.

Y el efecto se acumula si el ahorrista renueva periódicamente el capital más los intereses. Por eso, aunque unos pocos puntos porcentuales puedan parecer una diferencia pequeña cuando se observa solamente la TNA, el impacto aumenta a medida que crece el monto colocado o se repite la operación durante varios meses.

El dato clave: no hace falta ser cliente

Una de las posibilidades menos conocidas es que un ahorrista pueda constituir un plazo fijo en un banco en el que no tiene cuenta. El BCRA estableció esta operatoria para las colocaciones online. La entidad que ofrece la tasa para no clientes debe permitir que el usuario solicite el plazo fijo desde sus canales digitales. La operación se completa utilizando una cuenta bancaria que el ahorrista ya posee en otra entidad.

El mecanismo tiene una característica importante: el plazo fijo es intransferible y, al vencimiento, el capital más los intereses vuelven a la cuenta de origen. Además, el BCRA señala que esta operatoria no implica costos adicionales para el usuario. En otras palabras, una persona que tiene $1 millón en su banco habitual no necesariamente tiene que aceptar la tasa que ese banco le ofrece, y puede consultar el comparador del BCRA, detectar una entidad que ofrezca una tasa mayor para no clientes y comenzar desde allí la solicitud.

El procedimiento es relativamente sencillo para hacerlo, ya que primero, el ahorrista debe ingresar al comparador de plazos fijos online del BCRA y observar las tasas vigentes. El organismo publica las propuestas de los bancos y distingue, cuando corresponde, entre clientes y no clientes. Después debe elegir una entidad que acepte depósitos de no clientes y seleccionar la opción para constituir el plazo fijo.

El banco solicitará los datos necesarios para identificar al usuario y, principalmente, los datos de la cuenta desde la cual saldrán los fondos y a artir de allí se autoriza la transferencia o débito correspondiente. El dinero sale de la cuenta que el ahorrista tiene en su banco habitual y queda inmovilizado durante el plazo pactado. Cuando se produzca el vencimiento, el capital y los intereses regresan a la cuenta de origen. No es necesario mantener una cuenta corriente o caja de ahorro en el banco donde se constituyó el plazo fijo para recibir el dinero.

El BCRA señala que la operatoria fue diseñada precisamente para permitir que los usuarios comparen las tasas y puedan elegir una entidad distinta de aquella con la que operan habitualmente.

Qué hay que mirar antes de elegir

La primera precaución es no quedarse solamente con la tasa que aparece en un buscador o en una publicidad. El BCRA actualiza la información y las entidades pueden modificar sus tasas. De hecho, el organismo señala que la información del Régimen de Transparencia se actualiza diariamente y que los bancos informan las modificaciones en las condiciones de sus productos. También hay que verificar si la tasa corresponde a clientes o no clientes, porque puede ser diferente.

Otro punto es el monto. El comparador del BCRA toma como referencia colocaciones online de $100.000 a 30 días, y advierte que la tasa puede cambiar para otros montos o plazos. Por eso, antes de confirmar la operación, hay que revisar cuál es la tasa efectiva que el banco ofrece para los $1 millón que se pretende colocar y también hay que prestar atención a la posibilidad de renovación automática. Si está activada, al vencimiento el banco puede volver a colocar el capital y los intereses bajo las condiciones previstas.

En un plazo fijo tradicional, además, el dinero queda inmovilizado hasta el vencimiento. El BCRA señala que el plazo mínimo para este tipo de colocación es de 30 días y que, en general, el plazo fijo tradicional no permite cancelar anticipadamente.

Una diferencia de $6.000 que aparece por comparar

El escenario actual muestra que la competencia entre bancos puede tener un impacto concreto para los pequeños y medianos ahorristas. Con $1 millón, pasar de una TNA del 16% a una del 23,5% significa obtener unos $6.164 adicionales en 30 días. Con $5 millones, la diferencia supera los $30.800 mensuales, siempre que las tasas y las condiciones fueran las mismas.

El punto central es que no necesariamente hay que cambiar de banco para conseguir una tasa más alta. La posibilidad de constituir un plazo fijo online como no cliente permite mantener la cuenta habitual y utilizar otra entidad exclusivamente para colocar los pesos.

Para el ahorrista, entonces, la clave está en mirar la tasa vigente el día de la operación, comprobar si es para clientes o no clientes, calcular cuánto dinero dejará realmente al vencimiento y verificar qué sucederá con los fondos una vez cumplidos los 30 días.

En un mercado en el que las tasas pueden modificarse rápidamente, comparar antes de hacer clic puede representar varios miles de pesos adicionales por cada millón colocado.