Cuáles son los 10 bonos y letras más elegidos por los fondos comunes de inversión

Qué bonos tienen más peso en las carteras de los FCI y por qué sus elecciones pueden diferir de las de un inversor que busca ganar a largo plazo

Para quien invierte sus pesos en un fondo común de inversión (FCI), ver un resultado negativo puede alcanzar para poner en duda toda la estrategia. Esa reacción también pesa sobre quienes administran las carteras, que deben encontrar una combinación capaz de generar rendimiento, responder a los rescates y atravesar los movimientos del mercado sin sobresaltos que alejen a sus clientes.

El ranking de títulos públicos del relevamiento analizado permite acercarse a ese equilibrio, en donde, el bono ajustado por inflación (CER) ocupa el primer lugares, con el TZXD6 a la cabeza, mientras que las Lecaps S30N6 y S13N6 completa el podio. Más abajo aparecen otras letras a tasa fija, un instrumento vinculado a la TAMAR y un bono dual.

Para Rocco Abalsamo, asesor financiero, detrás de esas decisiones hay una prioridad que ayuda a entender cómo se construyen las carteras. "Creo que hoy los fondos tienen un objetivo claro y a la misma vez complejo, que es devengar interés", sostiene. En otras palabras, acumular rendimiento con el paso del tiempo, procurando que las variaciones de precios no se lleven por delante ese ingreso.

Cuáles son los bonos y las letras que encabezan el ranking

Tomando como referencia todos los fondos de la industria, donde se incluyen categorías como Renta Fija, Renta Mixta, Money Market, Renta Variable y Retorno Total, el Boncer TZXD6 lidera con un 6,34%, seguido por el S30N6, con un 5,02%, y la Lecap S13N6, con un 4,98%. La diferencia entre el segundo y el tercer puesto es mínima, mientras que el primero se distancia del resto.

Las diez principales posiciones suman un 43,61% en total y se distribuyen de la siguiente manera:

Boncer TZXD6 6,34%

Lecap S30N6 5,02%

Lecap S13N6 4,98%

Boncer TZXD7 4,87%

Boncer TZXO6 4,68%

Lecap S30S6 4,03%

TMVE8 3,65%

Boncer TZXS7 3,61%

Boncer TZXM7 3,24%

Lecap S15S6 3,19%

Los cinco bonos CER identificados reúnen un 22,74%, mientras que las cuatro Lecap alcanzan un 17,22%. Dentro de estas diez posiciones, los títulos ajustados por CER representan alrededor del 52,1% y las letras a tasa fija cerca del 39,5%.

Esa distribución muestra el peso de la cobertura inflacionaria dentro del listado y la convivencia con instrumentos que capitalizan una tasa fija. También exige distinguir entre presencia en cartera y rentabilidad, porque los porcentajes del ranking no indican cuánto rindió cada título ni cuánto podría ganar quien lo compre hoy.

Por qué los fondos buscan acumular rendimiento y acortar plazos

Abalsamo vincula la búsqueda de estabilidad con la reacción de los ahorristas ante las pérdidas transitorias. En su análisis, algunos inversores pueden retirar el dinero después de unas pocas jornadas negativas, incluso cuando el horizonte recomendado del fondo es mayor.

"El objetivo principal es que devenguen y eso hace que tengan una duración más recortada de lo normal", explica. La duración permite aproximar cuánto puede variar el precio de un bono frente a cambios en las tasas de mercado, por lo que reducirla suele ayudar a moderar esas oscilaciones.

Esa necesidad puede dejar en segundo plano oportunidades que requieren más paciencia. Según el asesor, los fondos "muchas veces tal vez no elijan los instrumentos que son más aptos para lo que sería un portafolio de retorno total".

Recordemos que el retorno total combina el rendimiento que acumula el instrumento con la ganancia o pérdida que produce su precio. Una estrategia de ese tipo puede aceptar movimientos más fuertes de precios durante el recorrido si considera que la oportunidad de mediano plazo los justifica, mientras que un fondo orientado a inversores sensibles a las caídas tiene menos margen para tolerarlos.

De todos modos, devengar no garantiza una cuotaparte positiva cada día. Un bono puede seguir acumulando intereses o ajuste por inflación y, al mismo tiempo, caer de precio lo suficiente como para que el resultado de la inversión sea negativo durante un período.

Qué explica el protagonismo de los bonos CER

La presencia de cinco Boncer entre los primeros diez títulos encuentra un punto de contacto con la evaluación de Abalsamo sobre la deuda ajustada por inflación. "La visión de mantener bonos CER en el portafolio con el objetivo de devengamiento me parece una visión acertada en base a las break even actuales", afirma.

La expresión hace referencia a la inflación de equilibrio implícita en la comparación entre instrumentos CER y títulos a tasa fija de plazos comparables. Ese cálculo ayuda a estimar qué inflación haría que ambas alternativas ofrecieran resultados similares bajo determinados supuestos.

Si la inflación termina por encima de ese umbral, la alternativa CER puede resultar favorecida; si queda por debajo, la tasa fija puede ofrecer un mejor resultado. La comparación también depende del precio de entrada, de los flujos de cada instrumento y del tiempo durante el cual se mantenga la inversión.

El asesor considera atractivo sostener cobertura inflacionaria para acumular rendimiento, sin aportar en el testimonio una cifra puntual para esa inflación de equilibrio. Por eso, su evaluación permite explicar el criterio de selección, sin establecer una ventaja cuantificada sobre las Lecap.

Para los fondos de menor plazo, también reconoce un lugar para la tasa fija corta. Esa combinación permite entender por qué las letras conviven con los Boncer entre las principales posiciones del cuadro, sin que todos los administradores necesiten apostar al mismo escenario.

Qué cambia cuando se busca una ganancia de más largo plazo

Al pasar de la estabilidad cotidiana a una estrategia de retorno total, Abalsamo amplía el abanico hacia instrumentos de mayor plazo. Entre los títulos que menciona aparece el TXMJ0, un bono dual CER/TAMAR con vencimiento en junio de 2030, según la documentación de la Secretaría de Finanzas. Condiciones de emisión.

Su preferencia pertenece a una estrategia distinta de la que refleja el ranking y no implica que ese bono esté entre las diez mayores posiciones del gráfico. La diferencia importa porque un instrumento atractivo para mantener durante más tiempo puede resultar incómodo para quien necesita disponer del dinero en pocas semanas.

Abalsamo resume esa dificultad al advertir sobre "la posibilidad de no devengamiento en cortos periodos de tiempo". En términos del resultado que observa el ahorrista, el riesgo es que las variaciones de precio absorban el rendimiento acumulado y generen pérdidas transitorias.

El asesor también pone el foco en los límites de la cobertura cambiaria (dólar oficial). "Tenés riesgo brecha y eso lo destaco como un riesgo importante", señala al analizar instrumentos vinculados al dólar oficial. Su preocupación es que, en un contexto electoral, ese precio avance menos que el dólar MEP y la protección quede por detrás del dólar financiero.

Qué podemos tomar del ranking

El listado permite identificar qué instrumentos concentran peso en las carteras relevadas, mientras que el análisis de Abalsamo ayuda a comprender las necesidades que pueden orientar esas decisiones. La cobertura frente a la inflación, el rendimiento nominal y la tolerancia a las variaciones de precios responden a objetivos diferentes.

Si usamos este ranking como punto de partida, conviene que primero definamos cuándo vamos a necesitar los pesos y cuánto estamos dispuestos a tolerar una caída transitoria.

A partir de esas respuestas podremos evaluar si nos conviene una estrategia de menor duración o una inversión de mayor plazo, sin confundir la popularidad de un título entre los fondos con su conveniencia para nuestro bolsillo.