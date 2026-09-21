Llegan los técnicos del FMI para la tercera revisión del acuerdo

La misión del organismo arriba para auditar el desempeño fiscal argentino en medio de un escenario financiero volátil y bajo presión cambiaria

Hoy llegará al país una nueva misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para comenzar la tercera revisión de las metas del acuerdo firmado el 10 de abril del año pasado.

La misión estará liderada por la economista Joyce Wong para avanzar en la tercera revisión del programa de Argentina, con la mirada puesta en el sostenimiento del superávit fiscal, la acumulación de reservas y la capacidad de avanzar en el Presupuesto 2027 así como en las reformas pendientes.

Hay que recordar que la segunda revisión del acuerdo se aprobó en julio pasado luego que la Directora Gerente del FMI Kristalina Georgieva, acompañada por Wong, visitó nuestro país para reunirse con el Presidente de la Nación Javier Milei en una gira que incluyó charlas con estudiantes, una cena privada con ejecutivos de grandes empresas y una recorrida del yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén.

En ese entonces la titular del FMI planteó la necesidad de contar con un marco de responsabilidad fiscal sólida con reglas claras e instituciones robustas, y respaldó la reforma a la Carta Orgánica del BCRA pero alertó que faltaban más medidas para un mayor crecimiento económico.

Por qué el contexto internacional complica las metas del FMI

La visita del staff del FMI se da en un momento de un escenario financiero mundial complejo debido a la suba de tasas de interés dispuesta por la Reserva Federal de los Estados Unidos en su reunión de septiembre de 2026, que elevó el rango de referencia desde 3,50%-3,75% hasta 3,75%-4% en Estados Unidos, lo que impactó en el mercado local con el repunte del riesgo país a casi 530 puntos básicos, lo que implica un aumento del costo de Argentina para refinanciar deuda en el mercado internacional de capitales.

Por lo que pudo saber iProfesional de fuentes cercanas al Gobierno, la misión técnica hará una revisión de las metas cuantitativas y en caso de ser aprobadas el FMI podría desembolsar unos u$s900 millones que está pendiente desde julio pasado.

Cuáles son las metas fiscales que audita el FMI en el Presupuesto

El acuerdo con el organismo firmado en abril del año pasado establece una meta para este año de un superávit primario de 1,4% del PBI, mientras que el Gobierno proyecta cerrar este año y el próximo en torno a 1,3% y el sector público no financiero acumuló en agosto pasado un superávit primario cercano al 1% del PBI en agosto y un superávit excedente financiero de 0,2% del PBI.

Los técnicos revisarán los números del Proyecto Presupuesto 2027, enviado la semana pasada al Congreso, que proyecta un aumento de la recaudación (Ganancias, IVA y combustibles) y el control sobre el gasto con recortes en partidas sensibles como las de Discapacidad y también prevé un crecimiento del PBI del 3% en 2026 y del 4% en 2027, junto con una inflación del 29% este año y del 18% para el próximo y con un valor del dólar de $1.850 para este año.

Qué le exige Kristalina Georgieva a la acumulación de reservas

En lo que respecta a la meta de reservas internacionales netas (RIN) el BCRA, cumplió con el pedido de Georgieva, cuando en julio dijo que el BCRA siga comprando dólares y en lo que va del año el Central compró más de u$s14.000 millones y las reservas brutas superan los u$s50.000 millones.

En lo que va de septiembre el BCRA sumó u$s200 millones, por debajo de los u$s770 millones que compró en agosto, mientras que el tipo de cambio minorista acumuló desde julio una suba del 1% para llegar a los $1.535 en el mercado oficial minorista.

En relación al acuerdo hay que mencionar que el FMI aprobó el 11 de abril del 2.025 un nuevo programa stand by por unos u$s20.000 millones con un desembolso inicial de unos u$s12.000 millones.