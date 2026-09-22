Una de las marcas deportivas más grandes del mundo quedó afuera del S&P 100

El gigante de las zapatillas y la indumentaria de deportes salió del índice bursátil que mide a las 100 empresas más grandes, sólidas y establecidas

El mercado bursátil estadounidense entregó un contundente golpe simbólico a una de las firmas de consumo más emblemáticas del planeta. A partir del próximo 21 de septiembre de 2026, la gigante de la indumentaria deportiva Nike dejará de formar parte del prestigioso índice S&P 100, el indicador que reúne a las cien compañías de mayor capitalización, solvencia y presencia en Wall Street. La exclusión se produce tras un prolongado período de deterioro en sus balances corporativos, la pérdida de cuota de mercado frente a competidores emergentes y una drástica caída en el valor de sus acciones.

La decisión administrativa, adoptada por el comité de S&P Dow Jones Indices, ratifica el complejo momento que atraviesa la firma del Swoosh. Sus títulos alcanzaron recientemente un piso de u$s38,40, su nivel más bajo en los últimos 12 años, acumulando un desplome cercano al 78% desde su pico máximo alcanzado en 2021. Esta pérdida de valor provocó que la valuación de mercado de la empresa se contraiga desde los u$s264.000 millones a fines de 2021 a tan solo u$s57.000 millones en la actualidad. Pese a la salida del top 100, la compañía conservará su lugar dentro del índice ampliado S&P 500.

Nike, afuera del S&P 100: avance tecnológico, rotación de activos y competidores al acecho

El reajuste del índice bursátil no solo evidencia las dificultades operativas de la marca deportiva, sino que refleja un cambio estructural en las prioridades de inversión en Wall Street:

El avance de las tecnológicas: Los lugares liberados por Nike, Colgate-Palmolive, Honeywell Aerospace y Simon Property Group serán ocupados por firmas vinculadas a la inteligencia artificial, ciberseguridad, infraestructura de datos y hardware empresarial como Dell Technologies, Palo Alto Networks, Arista Networks y SanDisk.

Pérdida de terreno comercial: La compañía sufrió el embate de competidores en categorías clave de calzado como Hoka, On y Adidas, sumado a una desaceleración persistente en las ventas en el mercado chino y los efectos colaterales de haber apostado en exceso por la venta directa descuidando a los distribuidores mayoristas.

Ajuste técnico de carteras: La salida del índice obliga a los fondos comunes de inversión y ETF que replican al S&P 100 a vender sus tenencias de la firma, generando un reacomodamiento en la base de accionistas.

Plan de reestructuración en Nike y señales de recuperación

En el plano operativo, la compañía cerró su último ejercicio fiscal con ingresos estables por u$s46.398 millones, pero con una contracción en sus ganancias anuales hacia los u$s3.108 millones. Bajo la conducción de su CEO, Elliott Hill, la firma inició un plan de reestructuración enfocado en recomponer los lazos con la red de comercios mayoristas, ajustar la disciplina de inventarios y acelerar el lanzamiento de productos innovadores.

En ese sentido, lanzamientos recientes como la zapatilla Vomero 18 generaron ingresos por más de u$s100 millones en sus primeros tres meses de comercialización. No obstante, los analistas de Wall Street advierten que para consolidar un cambio de tendencia real en el precio de la acción, la empresa deberá demostrar una recuperación firme en la preferencia de los consumidores en China y estabilizar su participación en el segmento global de calzado.