Los 10 CEDEARs y ADRs en los que más ponen plata los fondos comunes de inversión

El ranking de CEDEARs y ADRs de los fondos muestra cuánto pesan Vista, Mercado Libre y los bancos brasileños en las carteras de los profesionales

Seguir en qué invierten los fondos comunes de inversión (FCIs) permite conocer cómo distribuyen el dinero los administradores profesionales y qué empresas y sectores tienen mayor peso en sus carteras, una referencia útil para quienes buscan comparar sus propias decisiones con las de los grandes inversores del mercado.

En el segmento de CEDEARs y ADRs, esa mirada deja a un nombre muy ligado a la economía argentina en lo más alto del ranking. Vista encabeza las tenencias relevadas con el 25,23%, seguida por Mercado Libre e Itaú Unibanco, en una selección donde el petróleo, los bancos brasileños y los negocios digitales ocupan un lugar destacado.

Las diez principales posiciones reúnen alrededor del 70% del total de esta categoría, lo que muestra una concentración importante en un grupo reducido de empresas. Los porcentajes reflejan el peso de las inversiones agregadas dentro del segmento, sin implicar que todos los fondos mantengan esos mismos papeles.

Los 10 papeles que concentran las mayores posiciones

El ranking permite ordenar las inversiones según su participación dentro del segmento y muestra una diferencia considerable entre los primeros puestos y los que cierran la lista:

Vista Energy (VIST) 5,23%

(VIST) Mercado Libre (MELI) 9,47%

(MELI) Itaú Unibanco (ITUB) 7,65%

(ITUB) Petrobras (PBR) 5,25%

(PBR) Banco Bradesco (BBD) 4,69%

(BBD) Vale (VALE) 4,42%

(VALE) Taiwan Semiconductor (TSM) 3,83%

(TSM) Nu Holdings (NU) 3,78%

(NU) Globant (GLOB) 2,94%

(GLOB) Microsoft (MSFT) 2,73%

Vista, Mercado Libre e Itaú reúnen el 42,35% del segmento, de modo que una parte sustancial de las tenencias queda concentrada en apenas tres empresas.

Hay un detalle que conviene conservar al describir el listado ya que Taiwan Semiconductor es ADR, mientras que las otras nueve posiciones están identificadas como CEDEARs. Por eso, el cuadro reúne ambos instrumentos y no constituye un ranking exclusivo de certificados negociados en la Argentina.

Vista lleva a Vaca Muerta al primer puesto

El liderazgo de Vista le da al ranking un componente argentino que puede pasar inadvertido si se asocia automáticamente la inversión en CEDEARs con negocios alejados del país. La emprea tiene su actividad enfocada en el desarrollo de Vaca Muerta, por lo que su presencia incorpora exposición a la producción petrolera local.

En términos de participación, Vista pesa alrededor de 2,7 veces lo que representa Mercado Libre y explica cerca del 36% de lo reunido por las diez posiciones principales. Esa diferencia convierte a la petrolera en el activo determinante de este grupo.

La presencia de Petrobras, que ocupa el cuarto puesto con 5,25%, refuerza el peso del sector. Entre ambas empresas suman 30,48% del segmento, equivalente a algo más del 43% de las diez mayores posiciones.

Se trata de dos empresas con negocios y riesgos propios, que comparten exposición al mercado petrolero. Por eso, tener ambos nombres amplía la cantidad de compañías en cartera, sin eliminar la sensibilidad común frente a los cambios en las condiciones de ese sector.

Mercado Libre y Brasil ganan espacio entre las principales tenencias

El segundo puesto corresponde a Mercado Libre, con 9,47%, una posición que incorpora negocios de comercio electrónico y servicios financieros a través de Mercado Pago. Su actividad combina consumo, pagos y crédito, por lo que ofrece una exposición distinta de la que predomina en la petrolera que lidera el cuadro.

Detrás aparece Itaú Unibanco, con 7,65%, acompañado más abajo por Bradesco, con 4,69%, y Nu Holdings, con 3,78%. Estas tres posiciones vinculadas con servicios financieros suman 16,12% del segmento, sin incluir a Mercado Libre, cuyo negocio combina distintas actividades.

Más allá de esto, cabe destacar como la presencia de Brasil también se extiende a Petrobras y Vale. Si se agrupan Itaú, Bradesco, Petrobras, Vale y Nu, las participaciones alcanzan 25,79%, una proporción ligeramente superior a la de Vista.

Ese conjunto reúne banca, servicios financieros digitales, petróleo y minería. La cifra describe el peso de esas cinco empresas en el cuadro, sin equivaler a una exposición exclusivamente brasileña, ya que sus actividades y mercados pueden extenderse a otros países.

Nu, por ejemplo, también desarrolla negocios en México y Colombia.

Tecnología con menor peso entre los diez primeros

Taiwan Semiconductor, Globant y Microsoft aportan otros negocios al listado, con participaciones de 3,83%, 2,94% y 2,73%, respectivamente. En conjunto explican el 9,50% del segmento, prácticamente lo mismo que representa Mercado Libre por sí sola.

Taiwan Semiconductor incorpora la fabricación de semiconductores para clientes de la industria tecnológica. Globant y Microsoft agregan exposición a servicios tecnológicos y software, con modelos de negocio diferentes entre sí y frente a la empresa taiwanesa.

Dentro de estas diez posiciones, el peso combinado de esos tres nombres queda por debajo del de Vista. La comparación ayuda a describir la composición observada, sin permitir concluir qué ocurre con todas las inversiones tecnológicas de los fondos, dado que el gráfico deja fuera el 30% restante de la categoría.

Tampoco la ausencia de una empresa entre las diez primeras implica que los FCI no la tengan, puede estar presente con una participación menor y, naturalmente, quedar fuera de este recorte.

Qué podemos tomar de las carteras de los fondos

Para el inversor minorista, el ranking ofrece una referencia sobre dónde se concentran las tenencias del segmento. El tamaño de una posición no informa, por sí solo, su rendimiento esperado, el precio al que fue adquirida ni el plazo durante el cual los administradores planean mantenerla.

El peso de un papel puede cambiar tanto por operaciones de los fondos como por movimientos en las cotizaciones, por lo que haría falta comparar períodos para establecer si ganó participación y explicar por qué.

Lo que si sabemos es que, al observar estas posiciones, podemos reconocer una combinación con fuerte presencia de petróleo, negocios latinoamericanos y servicios financieros, acompañada por empresas tecnológicas.

Si queremos usarla como referencia para nuestras inversiones, conviene mirar cuánto riesgo compartimos entre los distintos nombres y qué parte de nuestra cartera ya depende de esos mismos sectores, porque sumar CEDEARs no asegura, por sí solo, alejarnos de la economía argentina.