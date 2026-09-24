Plazo fijo: qué banco paga la mejor tasa y cómo aprovecharla sin ser cliente

¿Cuánto se gana si se colocan $2 millones en el que más paga? ¿Cómo hacer el depósito via web y cómo se recupera el dinero al vencimiento?

La diferencia entre dejar los pesos en un banco u otro vuelve a ser importante. Para quien tiene $2 millones disponibles y busca inmovilizarlos durante 30 días, elegir una entidad que paga 23% de TNA en lugar de otra que ofrece 16% significa obtener unos $11.500 adicionales de intereses en apenas un mes. El dato surge de las tasas informadas por las entidades al Banco Central (BCRA), que mantiene un comparador de plazos fijos online y permite consultar cuánto paga cada banco a 30 días. La información distingue, cuando corresponde, entre clientes y no clientes.

El ranking también deja una conclusión importante para los ahorristas. No necesariamente el banco donde una persona tiene su cuenta es el que ofrece la mejor tasa, ya que en algunos casos se puede constituir el plazo fijo en otra entidad y transferir los fondos desde el banco habitual.

Qué banco paga la mejor tasa

Al 23 de septiembre, las tasas más altas entre las entidades relevadas se ubican en torno al 23% TNA para colocaciones tradicionales a 30 días y en ese nivel aparecen Banco BICA, Banco CMF, Banco del Sol, Crédito Regional y Reba. También hay entidades muy cerca de ese nivel, como Banco VOII, con 22,75%, y Banco Mariva y Banco Meridian, con 22,5%.

Entre los bancos de mayor volumen de depósitos, la situación es diferente. Banco Provincia ofrece 21% para clientes y 22% para no clientes. Le siguen Macro con 19,5%, BBVA con 19%, Banco Nación con 18,75%, Credicoop con 18,5%, ICBC con 18,1%, Ciudad con 18%, Galicia con 17,25%, Santander con 16,5% y Patagonia con 16%. La diferencia puede parecer pequeña cuando se observa solamente la tasa anual. Pero al llevarla a pesos y a un depósito concreto, el resultado cambia.

Cuánto se gana con $2 millones

El ejemplo permite medir rápidamente cuánto pesa la elección del banco. Con una TNA del 23%, los $2 millones generan aproximadamente $37.808 en 30 días. Al vencimiento, el ahorrista recupera el capital más los intereses y pasa a tener unos $2.037.808. Si la tasa fuera del 21%, como la que ofrece Banco Provincia para clientes, el rendimiento baja a unos $34.521 y el capital final queda en $2.034.521, pero con una tasa del 19,5%, como la de Macro, el interés ronda los $32.055. En el otro extremo, con una TNA del 16%, el rendimiento se reduce a unos $26.301.

Así, entre colocar los $2 millones al 23% o hacerlo al 16% existe una diferencia de aproximadamente $11.507 en solamente 30 días, pero el cálculo es todavía más relevante si el ahorrista renueva el capital y los intereses durante varios meses. En ese caso, la diferencia de tasas se acumula, aunque el resultado final dependerá de las tasas que estén vigentes en cada renovación.

El banco donde tengo mi cuenta no es necesariamente el mejor

Una de las posibilidades más interesantes del sistema es que una persona puede buscar una tasa mejor en otra entidad. En tal sentido, el propio BCRA explica que su comparador incluye los bancos que informan tasas para no clientes. Si el ahorrista encuentra una propuesta que le interesa y no es cliente de ese banco, puede ingresar al enlace que aparece en el comparador para solicitar la constitución del plazo fijo. El trámite es online y no tiene costo, lo cual cambia la lógica tradicional del plazo fijo.

Hasta hace algunos años, para hacer una colocación había que operar con el banco elegido. Ahora el ahorrista puede tener sus $2 millones en su banco habitual, comparar las tasas de distintas entidades y, si la alternativa está disponible para no clientes, iniciar la operación desde el sitio web del banco que ofrece la tasa.

Cómo hacer un plazo fijo si no soy cliente

El procedimiento comienza en el comparador de plazos fijos online del BCRA. Primero hay que elegir el banco y comprobar cuál es la tasa vigente para no clientes. Es importante mirar este dato porque la tasa para un cliente puede ser diferente de la que recibe una persona que no tiene cuenta en esa entidad. Después se ingresa al sitio web del banco elegido mediante el enlace que proporciona el BCRA. Allí se inicia la solicitud del plazo fijo online.

El banco solicita los datos personales y los datos de la cuenta bancaria desde la cual se transferirá el dinero. Una vez completada la operación, los $2 millones se debitan de la cuenta de origen y quedan constituidos como plazo fijo en la entidad seleccionada. El BCRA establece que esta modalidad es sin costo para el usuario y sin necesidad de realizar trámites presenciales.

Hay un detalle importante: se trata de una colocación intransferible. Al vencimiento, el capital más los intereses regresan a la cuenta bancaria de origen. Por eso, no es necesario convertirse en cliente tradicional del banco elegido solamente para hacer el plazo fijo.

Qué pasa cuando llega el vencimiento

En un plazo fijo tradicional, el dinero queda inmovilizado durante el período pactado. Para una colocación de 30 días, el ahorrista debe esperar hasta el vencimiento para recuperar el capital y los intereses, por eso, antes de confirmar la operación también hay que revisar si existe renovación automática. Si está activada, al vencimiento el banco puede volver a constituir el depósito según las condiciones previstas. Si el ahorrista quiere disponer del dinero, debe verificar que la renovación automática esté desactivada o cancelarla según el mecanismo que establezca la entidad.

Además, las tasas que aparecen en el comparador del BCRA son informadas por los propios bancos y pueden modificarse durante el día. El organismo señala que la información se actualiza diariamente y que las entidades deben comunicar los cambios en las tasas y condiciones.

En definitiva, la clave está entonces en no mirar solamente la tasa que ofrece el banco donde ya se tiene una cuenta. El comparador del BCRA permite revisar otras alternativas y, cuando la entidad acepta depósitos de no clientes, realizar la operación online desde otra institución.

Para un ahorrista que tiene $2 millones disponibles, cinco puntos de diferencia en la TNA no son solamente un número, pues se traducen en miles de pesos concretos al final de cada mes y es por eso que antes de colocar el dinero, conviene comparar la tasa para clientes y no clientes, verificar el monto mínimo, revisar las condiciones de la operación y comprobar cuánto dinero efectivamente se recibirá al vencimiento.

En el escenario actual, la diferencia entre el banco que paga 23% y el que ofrece 16% puede representar más de $11.500 en un solo mes para quien coloca $2 millones.