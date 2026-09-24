El BCRA anticipó que Mercado Pago tendrá su licencia bancaria antes de fin de año, tras más de un año de trámite ante la autoridad monetaria.

La medida formaliza su rol y genera debate entre bancos tradicionales y fintechs.

Mercado Pago operará como banco en Argentina antes de fin de año, según anticipó el BCRA.

Mercado Pago podrá operar como banco en la Argentina antes de fin de año, según anticipó Juan Curutchet, director del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La compañía había iniciado el proceso para obtener la licencia bancaria en mayo de 2025.

La definición se conoció durante el evento Nuevo Dinero, en una mesa de debate sobre la situación del crédito y el aumento de la morosidad. Durante el encuentro, Curutchet también señaló que Revolut podría obtener su autorización bancaria dentro del mismo plazo.

En el panel participaron Francisco Gismondi, gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba); Facundo Vázquez, director de la Cámara Argentina Fintech; y Matías Friedberg, cofundador de Ixpandit Fintech Factory.

Para Mercado Libre, el ingreso de Mercado Pago al régimen bancario implicaría un cambio en el marco regulatorio de una operación financiera que ya incluye cuentas digitales, pagos, transferencias, créditos y otras herramientas para personas y comercios.

Mercado Pago y el pedido de licencia bancaria

Mercado Libre comunicó a fines de mayo de 2025 que Mercado Pago había solicitado formalmente al BCRA una licencia para operar como banco. La empresa explicó entonces que buscaba ampliar su oferta de servicios dentro de un modelo completamente digital.

La decisión se inscribió en una estrategia regional que la compañía ya desarrolla en otros mercados, entre ellos Brasil y México, donde Mercado Pago tiene una participación relevante en el negocio financiero de la plataforma.

Cuando anunció el pedido, Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, sostuvo que la compañía buscaba avanzar en la construcción de un banco digital con presencia regional.

"Estamos construyendo el banco digital más grande de Latinoamérica. En una región que aún enfrenta desafíos para acceder a servicios de calidad, queremos transformar la forma en que los usuarios interactúan con el sistema financiero con un banco digital donde todos ganan", afirmó.

Alejandro Melhem, vicepresidente sénior de Mercado Pago para Latinoamérica Hispana, también se refirió al proyecto. "Seguiremos creciendo para convertirnos en el banco digital más grande de la región", señaló.

Durante los meses posteriores a la presentación, Mercado Libre indicó que el proceso avanzaba de acuerdo con los tiempos establecidos por la autoridad monetaria. La empresa sostuvo que la demora no implicaba modificaciones en su estrategia.

"El año pasado realizamos el pedido formalmente al BCRA. Es un proceso extenso que está avanzando según los tiempos habituales y no implica un cambio en la estrategia", había señalado la compañía.

Mercado Libre también había ratificado su objetivo de ampliar el acceso a sus servicios financieros. "Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, democratizar los servicios financieros con una cuenta digital gratuita y múltiples herramientas para las personas y los comercios", agregó.

Cómo es el trámite para obtener una licencia bancaria

El Banco Central establece un procedimiento específico para las empresas que buscan obtener una licencia bancaria. El trámite puede iniciarse de manera online y requiere la presentación de información, documentación y avales.

El proceso contempla además el pago de un arancel inicial equivalente a 10.000 UVA. Al momento de la consulta mencionada en el caso de Mercado Pago, ese importe representaba alrededor de $20 millones.

Las compañías pueden solicitar una licencia desde cero o adquirir una entidad que ya cuente con autorización para funcionar como banco. Algunas fintech optaron por esta segunda alternativa para ingresar al sistema financiero regulado.

Ualá, por ejemplo, avanzó mediante la adquisición de Wilobank. Cocos utilizó un mecanismo similar al comprar Voii.

La obtención de una licencia implica que la empresa queda alcanzada por las normas correspondientes a las entidades bancarias y bajo la supervisión del Banco Central. Esto establece un marco regulatorio diferente para las operaciones que desarrolla la compañía.

En el caso de Mercado Pago, la autorización permitiría que una actividad financiera que ya tiene una escala significativa pase a desarrollarse dentro del régimen bancario.

La discusión entre los bancos y las fintech

El pedido de Mercado Pago también abrió una discusión entre las entidades bancarias tradicionales y las empresas fintech sobre las condiciones de competencia y las diferencias regulatorias.

Desde una de las principales entidades bancarias del país habían cuestionado la demora en la aprobación de la licencia y planteado que Mercado Libre podía no tener incentivos para convertirse en banco debido a las obligaciones que establece la regulación.

"Están cajoneando la licencia a propósito, no quieren ser banco. No les conviene", había señalado un representante del sector.

Mercado Libre respondió a parte de estos planteos mediante un informe de 25 páginas publicado en mayo. El documento fue elaborado por la economista Cecilia de Mendoza y el investigador Marcos M. Orteu, de la Universidad Torcuato Di Tella.

El trabajo analiza las diferencias regulatorias entre bancos y empresas fintech. Entre otros aspectos, sostiene que las fintech no cuentan con las mismas posibilidades para acreditar salarios y jubilaciones y plantea la existencia de "asimetrías regulatorias arbitrarias".

Desde el sistema financiero tradicional respondieron con otro planteo sobre las condiciones de competencia. "Si la regulación bancaria está bien y ellos quieren competir en igualdad de condiciones, entonces que sean banco y que tengan esa igualdad de condiciones", señalaron desde el sector.

La eventual autorización del BCRA modificaría ese escenario, ya que Mercado Pago quedaría alcanzado por las normas correspondientes a las entidades bancarias.

El crecimiento de Mercado Pago

La posible llegada de Mercado Pago al sistema bancario se produce mientras Mercado Libre registra una expansión de sus negocios de comercio electrónico y servicios financieros.

Durante el segundo trimestre de 2026, la compañía informó un resultado operativo de u$s683 millones, con un margen de 6,7%. La ganancia neta alcanzó los u$s466 millones, equivalente a un margen de 4,6%.

En comercio electrónico, el volumen bruto de mercaderías vendidas alcanzó los u$s22.000 millones. La cifra representó un crecimiento interanual del 36% en moneda constante.

Mercado Pago también registró un incremento en el volumen de operaciones. Durante el trimestre, el total de pagos procesados por la plataforma superó por primera vez los u$s101.000 millones, con una suba del 56% en dólares.

La evolución del negocio financiero fue acompañada por la incorporación de nuevos productos y servicios. Mercado Pago ofrece actualmente herramientas vinculadas con pagos, transferencias, cuentas digitales, créditos y administración de fondos para usuarios y comercios.

La empresa comenzó su expansión financiera como una unidad vinculada al negocio de comercio electrónico de Mercado Libre y posteriormente amplió su participación en el mercado de servicios financieros.

Qué cambiaría con la licencia bancaria

La eventual licencia no significaría el comienzo de las operaciones financieras de Mercado Pago, porque la plataforma ya presta distintos servicios en ese segmento. El cambio estaría dado por el marco institucional y regulatorio bajo el cual desarrollaría esas actividades.

Como banco, Mercado Pago quedaría sujeto al régimen aplicable a las entidades financieras autorizadas por el BCRA. El alcance de los productos y operaciones dependerá de las condiciones establecidas en la autorización y de las normas vigentes.

La transformación también tendría impacto sobre la relación de la compañía con el resto del sistema financiero, en un contexto en el que las fintech y los bancos tradicionales compiten por usuarios, medios de pago y productos financieros.

El anuncio realizado por Curutchet se produjo además mientras el Banco Central analiza la incorporación de nuevos participantes al sistema. El funcionario mencionó específicamente a Revolut como otra plataforma que podría obtener una licencia bancaria antes de que termine el año.

Revolut también espera su autorización

Revolut es una plataforma financiera de origen británico que desarrolla servicios digitales y tiene presencia en distintos mercados internacionales. Su eventual ingreso al sistema bancario argentino se produciría junto con la expansión de Mercado Pago dentro del régimen regulado por el BCRA.

La llegada de ambas compañías sumaría nuevos participantes al mercado bancario local y ampliaría la presencia de operadores digitales con actividad financiera.

En el caso de Mercado Pago, la licencia marcaría el final de un proceso iniciado en 2025 y establecería un nuevo marco para una operación que ya tiene una participación relevante en el sistema de pagos.

La definición final dependerá de la resolución que adopte el Banco Central sobre el expediente. Por ahora, el organismo anticipó que la autorización para Mercado Pago podría concretarse antes de que termine 2026.