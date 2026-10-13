Tecpetrol y Galicia lideran el ranking de las ONs más elegidas por los fondos de inversión

Los fondos comunes concentran buena parte de sus inversiones en empresas energéticas. Cuáles son las ONs más elegidas y qué rendimiento ofrecen hoy

Las obligaciones negociables (ONs) se consolidaron como una de las alternativas utilizadas por los inversores argentinos para buscar rendimientos en dólares a través de la deuda de empresas privadas. En este mercado, observar qué hacen los fondos comunes de inversión (FCIs) permite conocer cuáles son las compañías que concentran una mayor proporción del dinero administrado por profesionales.

El dato resulta particularmente interesante porque los administradores de fondos deben evaluar la capacidad de pago de cada emisor, las condiciones de sus bonos y los riesgos asociados a cada inversión antes de incorporarlos a sus carteras. Sus posiciones permiten identificar qué empresas y sectores tienen mayor presencia dentro de la industria.

En ese contexto, un relevamiento de las tenencias de los FCIs muestra que las ocho principales posiciones en obligaciones negociables concentran el 20,7% del total, con una marcada participación de empresas vinculadas al petróleo, el gas y la generación de energía.

Tecpetrol encabeza la clasificación, seguida por Banco Galicia y Vista. Más atrás aparecen Pan American Energy, Pampa Energía, Transportadora de Gas del Sur e YPF, entre otros emisores.

La distribución, en sí, también deja un dato interesante ya que Pampa Energía es la única que aparece dos veces dentro de las primeras diez posiciones, con dos emisiones que, consideradas conjuntamente, superan la participación individual de Tecpetrol.

Cuáles son las 10 ONs que más eligen los FCIs

El ranking permite identificar las principales posiciones de los fondos en deuda corporativa y conocer qué proporción representa cada instrumento sobre el total relevado.

La primera posición corresponde a Tecpetrol clase 12, con una participación del 4,40%, mientras que Banco Galicia ocupa el segundo lugar con el 3,13%. Vista completa el podio con el 2,71%.

La clasificación queda conformada de la siguiente manera.

Tecpetrol clase 12 (TTCDO) — 4,40%.

clase 12 (TTCDO) — Banco Galicia clase 33 serie 1 (BYZ1O) — 3,13%.

clase 33 serie 1 (BYZ1O) — Vista Oil & Gas clase 29 (VSCVO): 2,71%.

Oil & Gas clase 29 (VSCVO): Pan American Energy clase 40 (PN40O) — 2,36%.

clase 40 (PN40O) — Pampa Energía clase 27 (MGCTO) — 2,30%.

clase 27 (MGCTO) — Pampa Energía clase 26 (MGCRO) — 2,18%.

clase 26 (MGCRO) — Transportadora de Gas del Sur clase 3 (TSC3O) — 1,96%.

clase 3 (TSC3O) — YPF clase 31 (YMCXO): 1,65%.

En conjunto, las ocho posiciones representan aproximadamente una quinta parte de las inversiones relevadas, esto quiere decir, que las inversiones en ONs estan muy distribuidas y no gana un bono corporativo puntual. Las primeras tres emisiones, correspondientes a Tecpetrol, Galicia y Vista, explican por sí solas el 10,24% del total.

A pesar de esto, el liderazgo de Tecpetrol también marca una diferencia respecto del resto de los instrumentos dado que su participación supera en 1,27 puntos porcentuales a la de Galicia y en 1,69 puntos a la de Vista.

Sin embargo, al agrupar las posiciones por empresa, el resultado cambia parcialmente, ya que Pampa Energía reúne una participación superior a través de sus dos emisiones.

El sector energético domina las inversiones

Una de las características más visibles del ranking es el protagonismo de las empresas relacionadas con la producción, el transporte y la comercialización de energía.

Tecpetrol, Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Transportadora de Gas del Sur e YPF aparecen entre las principales posiciones de los fondos, con instrumentos que presentan diferentes vencimientos y condiciones financieras.

Si agrupamos las emisiones identificadas de estas seis, encontramos que concentran el 17,56% del total relevado, una participación que representa buena parte del peso de las diez primeras posiciones.

El resultado muestra que los fondos mantienen una exposición importante al negocio energético argentino, particularmente a empresas vinculadas con la producción de hidrocarburos y el desarrollo de infraestructura.

Dentro de este grupo, Tecpetrol ocupa un lugar destacado, dado que la petrolera del Grupo Techint tiene una participación relevante en Vaca Muerta, especialmente a través de Fortín de Piedra, uno de sus principales desarrollos de gas no convencional.

Vista, por su parte, aporta exposición a una compañía enfocada en la producción de petróleo y gas, mientras que Pan American Energy combina actividades de exploración y producción con refinación y comercialización de combustibles.

La presencia de Transportadora de Gas del Sur amplía el universo hacia el transporte de gas natural, mientras que Pampa Energía e YPF incorporan negocios diversificados dentro de la cadena energética.

Esta distribución permite a los administradores invertir en diferentes empresas de un mismo sector, pero también implica que una parte considerable de las carteras queda expuesta a factores comunes, como la evolución de los precios de la energía, las condiciones de financiamiento y el desempeño de la economía argentina.

Pampa Energía y Galicia, dos protagonistas del ranking

Más allá del liderazgo de Tecpetrol, la clasificación presenta dos particularidades que merecen atención.

La primera corresponde a Pampa Energía, que aparece con dos obligaciones negociables diferentes dentro de las diez posiciones más importantes. Su clase 27 representa el 2,30% del total, mientras que la clase 26 explica otro 2,18%. De esta manera, la participación conjunta de ambas emisiones alcanza el 4,48%, ligeramente por encima del peso individual de Tecpetrol.

Las características de ambos instrumentos son diferentes.

La clase 27, identificada con el ticker MGCTO, fue colocada en marzo de 2026 por u$s200 millones, con una tasa de interés anual del 5,49% y vencimiento en abril de 2029.

fue colocada en marzo de 2026 por millones, con una y vencimiento en La clase 26, identificada con el ticker MGCRO, corresponde a una emisión de mayor plazo, con vencimiento en noviembre de 2037 y una tasa de interés anual del 7,75%.

Esta diferencia muestra que los fondos pueden mantener exposición a una misma empresa a través de bonos con distintos horizontes de inversión.

La segunda particularidad corresponde a Banco Galicia, cuya obligación negociable clase 33 ocupa el segundo puesto del ranking, con una participación del 3,13%. La serie I de esta emisión, identificada con el ticker BYZ1O, presenta una tasa de interés anual del 3,25% y vencimiento en 2027.

La combinación de instrumentos financieros y energéticos permite distribuir las inversiones entre actividades económicas diferentes, aunque el peso de las empresas relacionadas con el petróleo y el gas continúa siendo predominante.

¿Conviene invertir en las mismas ONs?

El ranking constituye una referencia para identificar qué obligaciones negociables tienen mayor presencia dentro de las carteras profesionales, pero esa información debe complementarse con el análisis de cada instrumento.

Una ON puede resultar atractiva por la calidad crediticia de su emisor y, al mismo tiempo, ofrecer un rendimiento poco interesante si su precio de mercado se encuentra elevado.

También debemos considerar que dos emisiones de una misma empresa pueden presentar riesgos diferentes por sus vencimientos, condiciones de amortización y sensibilidad a los movimientos de las tasas de interés.

Por eso, antes de incorporar alguno de estos instrumentos, conviene revisar especialmente el rendimiento al vencimiento, la duración, la liquidez y la capacidad financiera de la empresa.

La presencia de una obligación negociable entre las principales tenencias puede justificar un análisis más profundo, pero el resultado de nuestra inversión dependerá del precio al que compremos, del rendimiento que obtengamos y del riesgo que estemos dispuestos a asumir.

Por eso, seguir el ranking y compararlo con lo que rinden hoy nos permite acercarnos más a lo que queremos como inversores -poca tasa pero mayor seguridad o más tasa condicionado a un mayor riesgo- nos encontramos con el siguiente mapa: