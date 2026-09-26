Para JP Morgan y Citi, el desarrollo energético entró en etapa de mayor escala. El precio del petróleo y el momento de entrada pueden cambiar la elección

Vaca Muerta comienza a construir una historia financiera cada vez menos dependiente del ciclo económico argentino. La expansión de la producción, las nuevas vías de transporte y el crecimiento de las exportaciones permiten que una parte mayor de los ingresos del sector provenga de dólares y precios internacionales.

Esa es la principal coincidencia que aparece en dos nuevos informes de JP Morgan y Citi sobre el petróleo y el gas argentinos. Los bancos sostienen que la formación no convencional dejó atrás la etapa dominada por el potencial geológico y comenzó a funcionar a escala industrial.

Pero las dos entidades eligen caminos diferentes para aprovecharla. JP Morgan apuesta a los productores de petróleo y recomienda las acciones de Vista e YPF, con potenciales de suba del 28% y el 21%, respectivamente. Citi concentra su mirada en la infraestructura gasífera y proyecta un avance cercano al 48% para Transportadora de Gas del Sur (TGS).

La tesis común es que Vaca Muerta todavía está expuesta al riesgo político y macroeconómico argentino, pero comienza a reducir su dependencia del mercado interno. El aumento de las exportaciones, los precios vinculados con referencias internacionales y el avance de los contratos privados podrían separar gradualmente el desempeño del sector energético del resto de la economía.

Para grandes bancos de Wall Street, Vaca Muerta entra en una nueva etapa

JP Morgan afirma que Vaca Muerta está ingresando en un "modo escala". Según los datos utilizados por el banco, la producción argentina de petróleo alcanzó los 903.000 barriles diarios en julio, con un crecimiento interanual del 12%.

Desde 2022, la producción total avanzó a una tasa anual compuesta del 12,1%, mientras que el shale creció al 27,3% anual. El petróleo no convencional ya representa el 71,8% de la producción del país.

Para el banco, el cambio no responde únicamente a la cantidad de pozos. Las compañías mejoraron sus técnicas de perforación, redujeron costos y comenzaron a resolver los principales cuellos de botella para llevar el crudo hasta los mercados de exportación.

La nueva infraestructura permitiría sostener el crecimiento productivo y aumentar el ingreso de divisas. Esto genera una alineación cada vez mayor entre la expansión de las empresas petroleras y las necesidades macroeconómicas de la Argentina.

Cuantos más dólares aporte la energía, mayor será también el incentivo para mantener reglas previsibles, habilitar exportaciones y sostener precios compatibles con las referencias internacionales.

Vista, YPF y TGN, entre las 3 acciones que Wall Street ve con potencial

JP Morgan también destaca que YPF, Vista y Pampa Energía atravesaron una etapa de inversiones elevadas sin deteriorar significativamente sus balances. La combinación de mayor producción y buenos precios del petróleo debería permitir que ingresen en 2027 con posiciones financieras más flexibles, capacidad para desarrollar nuevos proyectos y margen para aumentar los retornos a los accionistas.

Vista: la apuesta más directa al petróleo

Entre las compañías analizadas, Vista es la exposición más pura al crecimiento del shale oil. JP Morgan mantiene una recomendación Overweight y fija un precio objetivo de u$s 94 para diciembre de 2027. Frente a los u$s 73,31 considerados en el informe, la estimación representa un potencial de suba de aproximadamente 28%.

El banco destaca que la compañía posee una cartera concentrada en petróleo, que actualmente ofrece mejores retornos que el gas. También resalta la ejecución operativa y la alineación entre la administración y los accionistas, dado que Vista continúa dirigida por su fundador, Miguel Galuccio, y varios de sus cofundadores.

La producción shale pasó de 70.000 barriles equivalentes diarios en 2024 a 116.000 durante 2025 y alcanzó los 156.000 en el segundo trimestre de 2026. Al mismo tiempo, el costo de extracción se redujo hasta u$s 4,5 por barril equivalente.

Vista planea conectar entre 100 y 110 pozos por año y llevar su producción a aproximadamente 250.000 barriles equivalentes diarios hacia 2030. Para J.P. Morgan, esa combinación de crecimiento, costos bajos y exposición petrolera convierte a la empresa en una de las formas más directas de invertir en la expansión de Vaca Muerta.

"Son tres empresas distintas y conviene entenderlas así".

Y explica: "Vista es la exposición más directa a Vaca Muerta, un pure play del shale: produjo unos 156.000 barriles equivalentes diarios en el segundo trimestre de 2026 y tiene alrededor de 1.950 ubicaciones identificadas para perforar, con un costo de extracción de u$s4,5 por barril".

La apuesta no está libre de riesgos, señala. El valor de la compañía depende del precio internacional del crudo, de la productividad de los nuevos pozos y de la posibilidad de ampliar la capacidad de transporte. También podría verse afectada por un deterioro macroeconómico o por nuevas restricciones para acceder a los mercados internacionales.

Sobre ese riesgo y el momento de entrada, Palmisano agrega: "Si se busca exposición total a Vaca Muerta, a nosotros nos gusta Vista. Sin embargo, seríamos cautos antes de arrancar una posición. Nos acercamos a un año electoral y el petróleo ya está en valores altos: el Brent empezó 2026 en u$s 60,85 y acumula una suba cercana al 70%. Una normalización del crudo golpearía primero a la más expuesta, y en Vista cada variación de u$s 10 por barril mueve su EBITDA ajustado en unos u$s 200 millones. Por eso, quien ya tiene estas acciones en cartera puede holdear tranquilamente. Quien no tiene ninguna petrolera haría bien en esperar o en entrar de a poco, aprovechando eventuales bajas del crudo", señala.

YPF: escala, exportaciones y la opción del LNG

La segunda recomendación de JP Morgan es YPF. El banco asigna a la petrolera una calificación Overweight y un precio objetivo de u$s66 para diciembre de 2027.

La acción cotizaba a u$s54,48 al momento del informe, por lo que el potencial calculado asciende al 21%. La petrolera estatal ofrece una exposición diferente a la de Vista. Además de poseer la mayor superficie y producción de Vaca Muerta, cuenta con operaciones de refinación, comercialización e infraestructura. Esa integración permite compensar parcialmente la volatilidad del upstream con los márgenes del negocio de combustibles.

Al cierre de 2025, aproximadamente el 88% de las reservas probadas de la petrolera correspondía a Vaca Muerta. La compañía apunta a aumentar con fuerza la producción de shale oil hacia 2027 y 2030, apoyada en un inventario de miles de locaciones.

Palmisano señala: "YPF, en cambio, tiene todo: upstream, refinación y comercialización. Eso la hace más diversificada, porque los márgenes de refinación pueden compensar en parte la volatilidad del negocio de producción. Viene de el EBITDA ajustado más alto de su historia".

JP Morgan considera que la empresa será una de las principales beneficiarias de la transformación del sector iniciada durante el gobierno de Javier Milei. Entre los posibles catalizadores menciona la flexibilización de los controles de capital, una mayor alineación de los precios internos con los internacionales y el avance del proyecto Argentina LNG.

El LNG permitiría convertir los abundantes recursos gasíferos de Vaca Muerta en exportaciones de largo plazo. El proyecto todavía no está plenamente incorporado en las estimaciones del banco, por lo que su concreción podría aportar valor adicional.

YPF también presenta una exposición política superior a la de Vista. Los principales riesgos son una nueva intervención sobre los precios internos, restricciones a las exportaciones, demoras en las obras de transporte o un crecimiento productivo inferior al proyectado.

Citi encuentra casi 48% en TGS

Mientras JP Morgan privilegia a los productores, Citi identifica la mayor oportunidad en la infraestructura necesaria para procesar y transportar el gas de Vaca Muerta.

El banco mantiene una recomendación de compra, con riesgo alto, sobre TGS y establece un precio objetivo de u$s43 por ADR para fines de 2026. Frente a una cotización de u$s29,14, el recorrido potencial es cercano al 48%.

La tesis se apoya en que el crecimiento del gas requiere nuevas plantas de procesamiento, sistemas de tratamiento y capacidad de transporte. Incluso cuando el combustible no circule por los gasoductos de TGS, la compañía puede beneficiarse mediante sus operaciones midstream en Neuquén.

Citi incorpora en su valuación tanto los negocios tradicionales de TGS como la expansión de su planta de líquidos de gas natural en Vaca Muerta.

La recomendación aparece en un contexto marcado por nuevos proyectos de infraestructura. TGN confirmó avances para desarrollar el Gasoducto Manuel Belgrano, una inversión estimada en u$s2.200 millones.

El proyecto contempla aproximadamente u$s1.500 millones para construir un ducto de 750 kilómetros entre Tratayén, en Neuquén, y La Carlota, en Córdoba. Otros u$s 700 millones serían destinados a ampliar la red de TGN.

El gasoducto necesitaría compromisos firmes de entre 13 millones y 15 millones de metros cúbicos diarios para avanzar y tendría un plazo de construcción de 24 meses desde la decisión final de inversión. El proyecto buscará ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La obra permitiría aliviar las restricciones de transporte hacia el centro y norte del país, reemplazar importaciones de LNG y combustibles para generación eléctrica y ampliar las exportaciones hacia Brasil.

Petróleo o gas: la postura de los inversores

La reciente licitación de áreas realizada por la provincia de Neuquén muestra que los inversores todavía prefieren el petróleo antes que el gas.

De los 15 bloques ofrecidos, ocho recibieron propuestas y siete quedaron desiertos. Los compromisos de inversión exploratoria superaron los u$s 230 millones, mientras que los bonos de acceso ofrecidos a la provincia sumaron más de u$s 180 millones.

Las áreas más disputadas estuvieron ubicadas en las ventanas de petróleo y líquidos y cerca de la infraestructura existente. En cambio, varios de los bloques gasíferos no recibieron ofertas.

Citi explica que la economía del gas seco continúa siendo más exigente por los precios, la falta de ductos específicos y la distancia respecto de los centros de evacuación. Como los oferentes deben asumir el 100% del riesgo exploratorio, priorizaron zonas con menor incertidumbre geológica y acceso más cercano a la infraestructura.

La diferencia marca los tiempos del negocio. El petróleo ya cuenta con precios internacionales, demanda y nuevas vías de exportación. El gas posee un potencial considerable, pero depende de gasoductos, contratos firmes y proyectos de LNG que aseguren compradores durante varios años.

Las recomendaciones representan tres formas diferentes de capturar el crecimiento de Vaca Muerta.

Vista ofrece la exposición más directa al shale oil, con fuerte crecimiento productivo y costos bajos. YPF combina escala, refinación, infraestructura y la posibilidad de convertir el LNG en una nueva fuente de exportaciones. TGS permite invertir en el cuello de botella que necesariamente deberá resolverse para que el gas pueda crecer.

Pampa Energía, otra de las empresas argentinas recomendadas

Pampa Energía también aparece en el informe de JP Morgan, con un precio objetivo de u$s 105 frente a una cotización de u$s 83,52. Sin embargo, el banco mantiene una recomendación Neutral porque considera que, después del rally, la acción ya refleja buena parte de las mejoras esperadas.

Palmisano plantea su lectura de Pampa en declaraciones a este: "Pampa es otro negocio. Generación eléctrica, petróleo y gas, y ahora fertilizantes. En julio aprobó una inversión de u$s 2.700 millones para construir en Bahía Blanca la mayor planta de urea granulada de América Latina, y en Rincón de Aranda apunta a 28.000 barriles diarios hacia fines de 2026 y a 45.000 entre 2027 y 2028. La historia es buena, pero coincidimos en que buena parte ya está en precio", señala.

Por su parte, el asesor de inversiones Pablo das Neves también dice a iProfesional que, comparte la tesis y convicción de Vaca Muerta, pero "tendría mucho cuidado con el timing de entrar", en línea con lo que dice Palmisano .

Para el estratega, la clave está en el precio del barril: "JPM estima un brent promedio de u$s75 en 2027, que sería un -25% aproximado de los valores de hoy. Esto impacta distinto a las compañías". Por lo que el análisis, además de financiero, tiene un componente geopolítico.

"Vista me gusta porque tiene el mejor lifting cost del mercado de u$s 4.5/boe, viene bajando su apalancamiento apuntando a 1x deuda neta/EBITDA, y apunta a una mayor producción llegando a 250kboe/d en el 2030", sentencia Das Neves.

Y advierte: "Lo que me preocupa de esta empresa es su concentración en el negocio de upstream, por lo que su sensibilidad a los precios es mayor que cualquier otra".

Das Neves agrega que YPF es una gran empresa para invertir en exposición a Vaca Muerta. "Viene bajando su deuda y con balances récords. Además, su diversificación en mid y downstream hace que su sensibilidad a los precios sea menos".

"Lo único que me hace ruido es el rally que viene teniendo, que puede indicar que su potencial ya está en precios", comenta.

Pampa tiene la misma ventaja de diversificacion de YPF, el problema aca es que esta en una fase de inversion en CAPEX muy pesada que esta llevando su apalancamiento cerca de 2x. Su potencial es bueno, pero el mercado aún no convalida, reconoce el estratega.

Además, para perfiles mús conservadores, Das Neves recomienda TGS que, por su concentración en midstream, tiene contratos y flujo más predecible, por lo que para ese tipo de perfil implica menos riesgo y menor beta al precio del crudo.