El BCRA compró la mayor cantidad de dólares en el mes, pero las reservas volvieron a caer

El Banco Central adquirió u$s70 millones este martes, la cifra más alta del mes, pero las reservas igual cayeron u$s494 millones. Las causas

El Banco Central compró este martes u$s70 millones en el mercado, la mayor cantidad que ha sumado para una jornada en todo septiembre, por lejos, para una sola jornada, pero igual las reservas brutas cayeron u$s494 millones, por pagos de compromisos internacionales y movimientos típicos de fin de mes. Todo ello en un escenario en que el precio del dólar mayorista se movió a la baja.

En resumidas cuentas, el BCRA registró la novena jornada consecutiva de caídas para las reservas brutas, por lo que se ubicaron en u$s47.482 millones.

Por qué cayeron las reservas del BCRA, pese a la compra

Según fuentes de la autoridad monetaria consultadas por iProfesional, los motivos del descenso de este martes fueron dos. Por un lado, se realizaron pagos a organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Club de París, por u$s140 millones.

El segundo factor de esta caída se debió a "movimientos de fin de mes", ya que en las últimas dos jornadas de cada período suelen bajar las reservas por movimientos que hacen los bancos con sus corresponsales, entre otros participantes del mercado, pero "el primer día hábil del mes siguiente vuelven a contarse en las reservas. Pasa todos los meses".

Cabe recordar que el lunes también retrocedieron en unos u$s269 millones, pese a haber adquirido el Central u$s11 millones, por la fuerte baja del precio internacional del oro, que restó u$s300 millones al stock bruto. Esto se debe a que el metal cayó un 3,8%, en su peor jornada del 2026.

En resumidas cuentas, en todo septiembre el BCRA compró un total de u$s313 millones, el menor nivel mensual, por lejos, de todo el año, debido a la época de cosecha baja de liquidaciones del campo. Incluso, este mes se caracterizó sobre los anteriores en que hubo dos jornadas en las que no se registró intervención oficial.

A una rueda de cerrar el mes, el dato que contrasta es que en el lapso en que más reservas se compraron en todo 2026 fue en abril, donde se sumaron u$s2.771 millones.

"Este martes el mercado se comportó de manera típica a fin de mes, con muchísimo volumen, el segundo más alto de septiembre. Seguramente, por muchos ingresos y el Central aprovechó la oferta en el mercado para hacer una compra grande, la más grande del mes, para disipar un poco las dudas", afirma Gustavo Quintana, analista PR Cambios.

El volumen operado subió 25% y terminó en u$s846 millones, según ABC Mercado de Cambios.

Las especulaciones del mayor operación de divisas se especula que se debió a venta de exportadores, "ya que fue el segundo mes más alto de ventas de ellos, a excepción de junio, y también por el posible el ingreso de dólares de la provincia de San Juan, tras la colocación que realizó días atrás", acota Quintana a iProfesional.

Impacto en el precio de dólar

Este mayor volumen de ingreso de divisas generó que el precio del dólar mayorista caiga 2,5 pesos este martes, para ubicarse en $1.522. Por lo que avanza 0,9% en todo el mes, y acumula un alza de 4,5% en todo el 2026.

En tanto, en la plaza oficial minorista, el precio a la venta al público en Banco Nación fue de $1.545, la misma referencia histórica máxima alcanzada desde lo nominal, que se mantiene sin cambios en las últimas tres jornadas hábiles, es decir, desde el 25 de septiembre.

En este marco, el riesgo país cayó más de 20 puntos básicos, al haber quedado en 607, en un entorno mundial en que las tasas de interés de los bonos de referencia de la Reserva Federan de Estados Unidos (Fed) se encuentran en un nivel elevado, ya que llegaron a tocar el 6% anual.

Los futuros de dólar operaron un equivalente a u$s2.000 millones, donde se registraron caídas en los precios negociados en todos los plazos, que, en promedio, fue del 0,25%. Al cierre del mercado de futuros y opciones del Matba-Rofex (A3), el contrato de fin de septiembre cotizó a $1.547,5.

En tanto, para fin de diciembre se operó a $1.603,5, por lo que la suba esperada para todo el año es de 10%, un nivel que se ubica por debajo del 28% esperado de inflación.

Por el lado de la plaza bursátil, el principal índice de acciones de empresas líderes, el Merval ByMA, cayó 0,6% en la rueda del martes, en sintonía a la volatilidad registrada en los principales mercados mundiales, por lo que en todo septiembre arrastra un negativo de 8,3%.