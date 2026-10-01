Los bancos chicos aventajan a los grandes y pagan más por los plazos fijos

Las tasas de los plazos fijos llegan al 23% anual y muestran importantes diferencias entre bancos al momento de invertir $500.000

Las tasas de los plazos fijos volvieron a mostrar diferencias importantes entre bancos, en donde, mientras algunas entidades ofrecen apenas 16% de TNA, las propuestas más competitivas llegan al 23%, una brecha que puede modificar el resultado de una colocación incluso cuando se trata de apenas 30 días.

En un escenario en el que los ahorristas vuelven a mirar con atención qué rendimiento pueden obtener por sus pesos, comparar antes de constituir un depósito cobra mayor importancia. Las tasas no son uniformes entre entidades y hoy cada banco define qué remuneración ofrece a sus clientes.

De acuerdo con el último cuadro informado por las entidades al Banco Central de la República Argentina (BCRA), hay un grupo de bancos que se ubica en la parte más alta del ranking con hasta una TNA del 23%. El relevamiento corresponde a depósitos de $100.000, intransferibles y a 30 días, y diferencia las condiciones disponibles para clientes y no clientes.

Plazo fijo: qué bancos pagan las tasas más altas

El podio queda para entidades chicas, como Banco Bica, Banco CMF, Banco del Sol, Banco Voii, Crédito Regional y Reba, que aparecen con una TNA del 23%, tanto para clientes como para no clientes.

Muy cerca se encuentran Banco Mariva y Banco Meridian, con una TNA del 22,5% para clientes. En el caso de Meridian, la tasa para no clientes asciende al 23%, mientras que Banco Hipotecario presenta otra particularidad: paga 19,5% a clientes y 22% a no clientes.

Así queda la parte superior del ranking tomando como referencia la tasa disponible para clientes:

Banco Bica: 23% TNA

Banco CMF: 23% TNA

Banco del Sol : 23% TNA

: Banco Voii: 23% TNA

Crédito Regional: 23% TNA

Reba: 23% TNA

Banco Mariva: 22,5% TNA

Banco Meridian: 22,5% TNA

Banco de Comercio: 21,5% TNA

Bibank: 21,5% TNA

Banco Provincia: 21% TNA

Banco Masventas: 21% TNA

Bancor: 20,75% TNA

Banco Dino: 20% TNA

Cuánto se puede ganar con $500.000

Para mantenerlo simple, la TNA permite calcular cuánto deja una colocación según el capital y la cantidad de días. Para una inversión de $500.000 durante 30 días, el cálculo puede realizarse de la siguiente manera:

Interés = $500.000 × TNA × 30 / 365

Con una TNA del 23%, los intereses alcanzan aproximadamente los $9.452 y, de esta manera, al finalizar los 30 días el ahorrista recuperaría alrededor de $509.452, entre capital e intereses.

En Banco Mariva o Banco Meridian, tomando la tasa para clientes del 22,5%, la ganancia sería cercana a $9.247, mientras que con una TNA del 21,5%, como la que ofrecen Banco de Comercio y Bibank, el rendimiento rondaría los $8.836.

Una colocación al 21%, por su parte, dejaría aproximadamente $8.630, mientras que una tasa del 20% reduciría el interés hasta unos $8.219.

La diferencia, naturalemente, se vuelve más visible al comparar los extremos. Con el 23%, $500.000 generan unos $9.452 en 30 días; con una tasa del 16%, como la informada por Banco Patagonia, el rendimiento baja hasta aproximadamente $6.575.

Qué pagan los bancos más grandes

La foto cambia al concentrarse en las diez entidades con mayor volumen de depósitos, allí las tasas mostradas por el BCRA se encuentran, en general, por debajo de las ofertas más agresivas de los bancos de menor tamaño.

Banco Provincia encabeza ese grupo con una TNA del 21% para clientes y 22% para no clientes. Más atrás aparecen Banco Macro con 19,5%, BBVA con 19%, Banco Nación con 18,75%, Credicoop con 18,5% e ICBC con 18,1%.

Galicia ofrece una TNA del 17,25%

ofrece una TNA del Banco Ciudad del 17%

del Santander del 16,5%

del Banco Patagonia queda en 16%

Sobre una inversión de $500.000, las diferencias también aparecen rápidamente ya que, Banco Provincia, al 21%, dejaría cerca de $8.630 de interés en 30 días. BBVA, al 19%, pagaría alrededor de $7.808, mientras que Santander, al 16,5%, generaría unos $6.781.

¿Hace falta ser cliente del banco?

No necesariamente, una de las particularidades del sistema es que varias entidades permiten constituir un plazo fijo online aun sin ser cliente, el BCRA explica que es posible realizar la inversión en otro banco utilizando una cuenta en pesos propia desde la cual se debitan los fondos.

Esto amplía las posibilidades de comparar antes de colocar el dinero. Banco Bica, CMF, del Sol, Voii, Crédito Regional y Reba, por ejemplo, muestran en el relevamiento una TNA del 23% también para no clientes.

Incluso existen casos en los que la tasa ofrecida a quienes no tienen cuenta resulta superior:

Banco Provincia pasa de 21% a 22%

Banco Hipotecario de 19,5% a 22%

Banco Meridian de 22,5% a 23%.

En sentido contrario, Banco Masventas informa 21% para clientes y 19% para no clientes, mientras que Banco de Tierra del Fuego pasa de 19% a 15%.

Qué mirar antes de hacer un plazo fijo

Por esto, la tasa es el primer dato que aparece en la comparación, pero también importa tener presente que el plazo fijo tradicional inmoviliza el capital hasta el vencimiento. A diferencia de una cuenta remunerada o un fondo money market, el dinero no queda disponible para retirarlo en cualquier momento.

También conviene distinguir entre TNA y rendimiento efectivo del período. Una TNA del 23% no significa que el depósito gane 23% en un mes: aplicada durante 30 días equivale aproximadamente a 1,89% sobre el capital. La tasa efectiva anual puede ser mayor si capital e intereses se reinvierten sucesivamente, siempre bajo el supuesto de que la tasa se mantuviera, algo que no está garantizado.

Con las tasas actuales, entonces, $500.000 pueden dejar entre unos $6.575 y $9.452 en 30 días dentro de las tasas de los bancos analizados.