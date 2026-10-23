Max Capital proyectó hasta dónde puede llegar el dólar en diciembre y explicó por qué todavía ve una oportunidad para invertir en pesos

Con el dólar otra vez bajo la lupa y las elecciones de 2027 empezando a meterse en las decisiones de cartera, el mercado busca responder una pregunta que puede definir el resultado de muchas inversiones durante los próximos mese y es: hasta cuándo conviene aprovechar las tasas en pesos antes de volver a buscar cobertura cambiaria.

Max Capital hizo sus cuentas y encontró que todavía puede quedar algo de recorrido. En su último informe de estrategia argentina, la firma planteó que el dólar podría terminar 2026 por debajo de $1.595 y, a partir de esa expectativa, mantiene una apuesta de corto plazo por instrumentos en moneda local.

Entre los intrumentos de inversión disponibles, sus preferidas hoy son las LECAPs de corto plazo, mientras que al extender el horizonte vuelve a inclinarse por posiciones dolarizadas.

El broker de la City no espera que el peso se convierta en una apuesta estructural de largo plazo ni descarta nuevas presiones sobre el dólar. Lo que encuentra es una ventana durante los próximos meses en la que las tasas podrían correr más rápido que el tipo de cambio, ayudadas por una combinación de menores compras de divisas del Banco Central (BCRA), precios internacionales favorables y capacidad oficial para contener episodios de mayor volatilidad.

Hasta dónde puede llegar el dólar a fin de año

El número que aparece como referencia para diciembre es $1.595. Técnicamente, Max Capital no lo presenta como un precio objetivo tradicional, sino como el break-even que surge de comparar las curvas de deuda en pesos con los instrumentos dollar-linked. Dicho de otra manera, funciona como una especie de frontera para evaluar hasta qué punto puede subir el dólar sin borrar el atractivo relativo de la tasa en pesos.

La expectativa del bróker es que el tipo de cambio termine el año por debajo de ese nivel, algo que abre la puerta a mantener posiciones en moneda local durante los próximos meses.

El propio informe lo plantea de manera bastante contundente: "Creemos que la reducción de las intervenciones no esterilizadas y el fuerte poder de fuego del BCRA, combinados con precios internacionales favorables, sugieren que la moneda va a mantenerse estable por unos meses, terminando el año por debajo de USDARS1595, el break-even actual".

El break-even para diciembre ronda los $1.593, mientras que luego sube hacia aproximadamente $1.907 a fines de 2027 y supera los $2.240 durante 2028. La diferencia deja bastante claro el enfoque de Max Capital: hay margen para aprovechar la tasa durante los próximos meses, pero esa comodidad disminuye cuando el horizonte empieza a acercarse al calendario electoral de 2027.

La inversión en pesos que prefiere la sociedad de bolsa

Es en ese escenario, tal como se mencionó al inicio de la nota, donde aparecen las LECAPs cortas como la alternativa favorita de Max Capital dentro de la deuda en pesos. La firma considera que las tasas del tramo más corto ya se normalizaron y encuentra una oportunidad adicional en la inflación, dado que sus proyecciones inmediatas son algo más optimistas que los niveles que actualmente descuentan los precios de mercado.

"Preferimos entonces LECAPs en el tramo corto, y bonos CER y TAMAR para 2027", sostiene el informe. La elección marca también cómo cambia la cartera a medida que pasa el tiempo: las letras a tasa fija ganan protagonismo mientras el horizonte todavía queda lejos de las elecciones, mientras que los instrumentos indexados empiezan a tomar mayor importancia cuando se ingresa en 2027.

La cuenta detrás de esa estrategia es relativamente sencilla ya que, mientras la tasa acumulada por una LECAP consiga superar el avance del tipo de cambio, la inversión puede generar una ganancia medida en dólares.

El problema aparece si la cotización acelera lo suficiente como para alcanzar o superar el punto de equilibrio, porque allí empieza a desaparecer la ventaja obtenida por permanecer en pesos.

La preferencia por pesos tiene fecha de vencimiento

El costado más interesante del informe aparece cuando Max Capital extiende el horizonte y deja de mirar únicamente los próximos meses. La firma considera que los bonos en dólares están más baratos que la deuda en pesos en términos de riesgo-retorno y sostiene que, a los niveles actuales del tipo de cambio, mantiene una preferencia estructural por posiciones en moneda dura.

Eso permite entender mejor por qué puede recomendar LECAPs y, al mismo tiempo, mostrarse más cómodo con activos dolarizados hacia adelante. La apuesta por pesos busca aprovechar una ventana concreta durante la que el dólar podría mantenerse contenido, mientras que la visión de mayor plazo incorpora un escenario en el que la cobertura cambiaria vuelve a ganar protagonismo.

Max Capital espera justamente que esa demanda empiece a crecer a medida que se acerquen las elecciones de 2027, con potencial para ejercer presión tanto sobre el dólar como sobre las tasas locales. El momento exacto dependerá de cómo evolucione el escenario electoral y de lo que finalmente ocurra con las PASO, dos factores que pueden adelantar o retrasar la dolarización de las carteras.

Con ese mapa sobre la mesa, la oportunidad que encuentra Max Capital está concentrada en los próximos meses. Si el dólar efectivamente llega a diciembre debajo de los $1.595 que hoy funcionan como punto de equilibrio, las LECAPs cortas tendrán margen para capturar tasa sin que el movimiento cambiario se lleve buena parte del rendimiento.

Más adelante, con 2027 acercándose y el calendario electoral pesando cada vez más sobre las decisiones de inversión, la propia firma empieza a cambiar las fichas y a darle mayor espacio a la cobertura.