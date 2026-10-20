Cómo es el nuevo portafolio para invertir $1 millón en acciones argentinas

YPF, Pampa Energía, Banco Macro e IRSA aparecen entre las elegidas de IEB para armar una cartera de $1 millón con acciones argentinas

El mercado argentino entra en la recta final del año con un escenario bastante más incómodo que el que mostraba algunos meses atrás. La suba de las tasas internacionales volvió a endurecer las condiciones financieras, el riesgo país se viene moviendo al alza -este martes cerró en 672- y las acciones locales vienen de sentir el impacto de un contexto internacional menos amigable, justo cuando empiezan a aparecer de fondo las primeras discusiones vinculadas con el calendario electoral de 2027.

En ese escenario, IEB viene de actualizar su mirada sobre la renta variable argentina y armó una cartera que concentra buena parte del capital en energía, empresas reguladas y bancos, con algunas posiciones adicionales en Real Estate y materiales.

La composición muestra rápido dónde encuentra valor hoy la sociedad de Bolsa. Oil & Gas se lleva el 41% del portafolio, las reguladas otro 25%, los bancos explican el 20%, IRSA recibe 11% y Loma Negra completa la cartera con el 3% restante.

Traducido a un ejercicio de $1 millón, la propuesta distribuye el capital entre trece acciones argentinas y deja más de la mitad del dinero concentrado en compañías vinculadas directa o indirectamente con energía.

Cómo queda armado el portafolio del millón

La cartera no busca repartir el dinero de manera pareja entre todas las empresas, sino construir posiciones más grandes en aquellos sectores donde IEB encuentra mejores fundamentos o valuaciones más atractivas. En términos prácticos, $410.000 quedarían invertidos en Oil & Gas, $250.000 en empresas reguladas, $200.000 en bancos, $110.000 en IRSA y $30.000 en Loma Negra.

El reparto completo sobre una inversión hipotética de $1 millón quedaría así:

Pampa Energía (PAMP): 15% — $150.000

(PAMP): 15% — YPF (YPFD) 10% — $100.000

(YPFD) 10% — Vista Energy (VIST) 10% — $100.000

(VIST) 10% — Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) 6% — $60.000

(TGSU2) 6% — Banco Macro (BMA) 10% — $100.000

(BMA) 10% — BBVA Argentina (BBAR) 5% — $50.000

(BBAR) 5% — Grupo Supervielle (SUPV) 5% — $50.000

(SUPV) 5% — Metrogas (METR) 10% — $100.000

(METR) 10% — Edenor (EDN) 5% — $50.000

(EDN) 5% — Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) 5% — $50.000

(TGNO4) 5% — Ecogas (ECOG) 5% — $50.000

(ECOG) 5% — IRSA (IRSA) 11% — $110.000

(IRSA) 11% — Loma Negra (LOMA) 3% — $30.000

Los montos sirven como referencia para trasladar las ponderaciones del informe a una cartera concreta, ya que al momento de operar habrá que ajustar cada posición al precio de mercado y a la cantidad de acciones enteras que puedan comprarse, además de contemplar comisiones y otros costos.

Energía vuelve a quedarse con la mayor parte de la cartera

La mayor apuesta de IEB está nuevamente en Oil & Gas, un sector que reúne 41% del total entre Pampa Energía, YPF, Vista y Transportadora de Gas del Sur. La elección implica destinar $410.000 de cada $1 millón a cuatro empresas y deja en claro que buena parte de la estrategia pasa por mantener exposición al negocio energético.

En paralelo, la sociedad de Bolsa mantiene su preferencia por Oil & Gas frente a las tensiones en Medio Oriente y sostiene que el sector también ofrece cierto componente defensivo si el conflicto escala. IEB aclara que espera una eventual compresión del precio del crudo cuando la situación se normalice, aunque considera que los próximos balances todavía podrían capturar el efecto de los mayores precios registrados durante el trimestre, mientras la visión de largo plazo sobre el sector permanece favorable.

Los bancos reaparecen

El segundo bloque fuerte del portafolio está en el sector financiero, donde Banco Macro recibe 10%, BBVA Argentina 5% y Supervielle otro 5%. En total, los bancos representan $200.000 dentro del ejercicio del millón y aparecen después de varias ruedas en las que sus valuaciones quedaron bajo presión.

IEB explica que el sector bancario fue uno de los más castigados dentro del Merval en semanas recientes y que los principales bancos argentinos volvieron a cotizar cerca de 1,1 veces su valor libro, un nivel que se ubica alrededor de un desvío estándar por debajo del promedio del último año. Ese dato vuelve a poner el foco sobre las valuaciones, ya que la firma entiende que una eventual estabilización del riesgo país y de las tasas internacionales podría darle algo más de aire al sector.

Dentro de ese universo, IEB destaca a BBVA Argentina por su valuación, una cartera de préstamos conservadora y una combinación favorable entre rentabilidad y morosidad, mientras que Banco Macro sobresale por mostrar el mejor ROE entre los bancos analizados y un bajo nivel de apalancamiento, que le deja margen para crecer.

La distribución final, de todos modos, le da más peso a BMA. Según el informe, la selección busca priorizar entidades con balances más sólidos, ROE más estables y bajos niveles de créditos morosos, mientras que BBAR y SUPV quedan con participaciones menores por presentar valuaciones más castigadas, algo que también podría darles mayor recorrido frente a una recuperación del sector.

Reguladas, IRSA y Loma Negra

Otro 25% de la cartera queda en empresas reguladas, con Metrogas como principal posición del bloque al recibir 10%, mientras Edenor, Transportadora de Gas del Norte y Ecogas tienen 5% cada una. En conjunto, esta parte del portafolio representa $250.000 y le da a la cartera otra pata vinculada con energía, aun cuando se trate de negocios con dinámicas diferentes a las petroleras.

IRSA ocupa, por su parte, un lugar nada menor con 11% del total, equivalente a $110.000. IEB incorpora a la empresa dentro del componente más defensivo de la estrategia y destaca el crecimiento de sus flujos, los niveles de ocupación que mantiene en sus distintos segmentos y el avance de los proyectos que tiene en marcha, factores que podrían sostener los ingresos hacia adelante.

La última posición queda para Loma Negra, con apenas 3%, por lo que materiales termina funcionando más como un complemento que como uno de los motores centrales del portafolio. De esa manera, la cartera queda mucho más inclinada hacia energía, reguladas y bancos que hacia sectores ligados de forma más directa al ciclo de la construcción.

Qué muestra esta cartera sobre la estrategia de IEB

Más que una selección dispersa de acciones, la distribución deja ver una postura bastante definida frente al mercado argentino. Dos tercios del dinero quedan entre Oil & Gas y reguladas, mientras que los bancos aparecen como una apuesta a valuaciones que quedaron más comprimidas después de las últimas bajas. IRSA suma una posición relevante con un perfil diferente y Loma Negra queda relegada a un peso mucho más chico.

IEB viene señalando que, con algunas variables locales más estabilizadas, el mercado argentino quedó mucho más sensible a lo que ocurre afuera, especialmente a la tasa de los bonos del Tesoro estadounidense, al dólar y al apetito por activos emergentes. La firma remarca que shocks externos que en otros momentos hubieran golpeado de lleno sobre el frente cambiario hoy se reflejan principalmente en el riesgo país y en la valuación de los activos locales.

Si llevamos esta cartera a una inversión concreta de $1 millón, el ejercicio sirve menos por los montos exactos que por la lógica que hay detrás de ellos. $410.000 irían a Oil & Gas, $250.000 a reguladas y $200.000 a bancos, de modo que prácticamente todo el capital queda apoyado sobre tres grandes apuestas.

Al momento de replicarla, naturalmente, habrá que ajustar cantidades según los precios disponibles, pero el punto central pasa por respetar esas ponderaciones y entender que IEB está eligiendo asumir una exposición alta a acciones argentinas en un mercado que todavía puede moverse con fuerza al compás de lo que ocurra tanto afuera como en el frente local.