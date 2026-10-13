Qué precio del dólar espera Banco Hipotecario para diciembre

Banco Hipotecario redujo exposición a los activos en pesos, sumó cobertura cambiaria y trazó su escenario para el dólar y la inflación

El dólar volvió a ganar protagonismo en las carteras después de varios meses en los que las tasas en pesos ofrecieron margen para estirar el carry trade. Con el cierre de 2026 cada vez más cerca, Banco Hipotecario considera que esa relación entre tasa y tipo de cambio empezó a cambiar y decidió recortar parte de su exposición a moneda local, sumar cobertura cambiaria y adoptar una posición algo más defensiva.

El fortalecimiento internacional del dólar y el endurecimiento de las condiciones financieras en Estados Unidos se combinan con meses en los que el mercado cambiario local tendría un menor excedente de divisas por factores estacionales. Para el equipo de Research de la entidad, ese escenario aumenta el costo de permanecer demasiado expuesto a instrumentos en pesos.

A cuánto puede llegar el dólar a fin de año según Banco Hipotecario

La proyección cambiaria aparece detrás de una modificación concreta en las carteras sugeridas por Banco Hipotecario. Después de casi dos meses de aumentar la participación de títulos en pesos, la entidad entiende que llegó el momento de comenzar a recorrer el camino inverso y sumar activos vinculados al dólar.

"Nos parece un buen momento para comenzar a revertir la exposición a pesos y/o sumar BOLIs a las carteras conservadora y moderada", sostiene el informe. El argumento combina "meses con un saldo superavitario menor en el Mercado de Cambios", principalmente por cuestiones estacionales, con "un endurecimiento de las condiciones financieras a nivel internacional".

En ese marco, el banco advierte que "el riesgo de un ajuste en el nivel del tipo de cambio vuelve asimétrica la exposición", motivo por el cual propone reasignar parte de las posiciones hacia títulos en dólares y dollar linked.

Es en este sentido que Banco Hipotecario proyecta un dólar oficial de $1.625 para el promedio de diciembre (entre el 1 y el 31) de 2026, una estimación que mantiene sin cambios respecto de su informe mensual anterior. La cifra queda muy cerca de los $1.630 que arroja la mediana del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de agosto, mientras que los pronósticos relevados se extienden desde $1.532 hasta $1.730.

Por qué Banco Hipotecario empezó a bajar su apuesta por los pesos

La decisión tiene una segunda pata en las tasas dado que Banco Hipotecario redujo algo de duration en pesos, mantuvo su posicionamiento en Boncer (bonos CER que ajustan por inflación) y recortó exposición a instrumentos TAMAR. En paralelo, incorporó bonos dollar linked, una combinación que busca mantener rendimiento sin quedar tan expuesto ante un eventual movimiento del dólar.

La entidad explica que el contexto internacional puede ejercer presión sobre el mercado cambiario argentino. Esa preocupación ganó peso después de la suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y del fortalecimiento del dólar a nivel internacional. Durante la semana, las tasas de los Treasuries a dos, diez y treinta años avanzaron 10, 15 y 16 puntos básicos, respectivamente, mientras que el dollar index acumulaba una mejora de 4,9% desde sus mínimos del año.

Ese escenario ayuda a entender por qué la entidad comenzó a mirar con más cautela el atractivo relativo del peso. En palabras del informe, "un posible corrimiento del FX daría algo más de espacio para que continúe la normalización de la tasa TAMAR", mientras que el tono más conservador de las carteras y la reducción de duration responden principalmente al "endurecimiento del contexto internacional".

Qué espera para la inflación y qué puede pasar en 2027

La mirada sobre el dólar se completa con las estimaciones de inflación ya que las mediciones de alta frecuencia utilizadas por Banco Hipotecario ubicaban la suba de precios de septiembre entre 1,7% y 2%, mientras que la inflación implícita del mercado se encontraba en 1,95% para el mes y promediaba 1,75% mensual hasta diciembre.

La entidad comparte en términos generales la trayectoria que descontaba el mercado, con una inflación cercana al 1,9% en septiembre, una desaceleración durante octubre y noviembre y cierto rebote en diciembre. De todos modos, su escenario se mantiene algo por encima de esas expectativas, en parte por el comportamiento de los alimentos y por lo que puede ocurrir con la carne hacia el cierre del año.

Carne y derivados representa 8,9% de la canasta del IPC y Banco Hipotecario advierte que podría ponerle un piso al proceso de desaceleración de los precios durante los últimos meses de 2026. El gráfico incluido en el informe también muestra que, históricamente, diciembre suele presentar una variación de este rubro bastante superior al promedio mensual del año.

De cara a 2027, la diferencia entre las expectativas del mercado y las del banco se vuelve más visible. La inflación breakeven anual se ubica en 18%, mientras que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) apunta a 20,5% y Banco Hipotecario proyecta 22%. En otras palabras, la entidad contempla una desaceleración importante respecto de los registros de años anteriores, aunque espera una inflación mayor a la que actualmente incorporan los precios de los bonos ajustados por esta variable.

Dólar, inflación y actividad

Pese al giro hacia una estrategia más defensiva, Banco Hipotecario no plantea un escenario abiertamente negativo para la economía argentina. "Mantenemos un view constructivo, aunque más conservador en el margen", resume el equipo de Research, que espera una estabilización de la inflación por debajo del 2% mensual en promedio hacia el cierre de 2026.

La actividad, de todas formas, agrega una cuota de cautela.

El EMAE registró una contracción desestacionalizada de 2,9% mensual en julio, un retroceso que el banco describe como inusualmente pronunciado fuera de los meses de pandemia. Según sus cálculos, además, la caída se extendió a buena parte de los sectores de la economía. Si ese retroceso no logra compensarse durante los meses siguientes, el informe advierte que la economía podría entrar en recesión técnica.

Por todo esto, el escenario que dibuja Banco Hipotecario hacia el cierre del año combina una inflación que podría mantenerse cerca o por debajo del 2% mensual, tasas que continuarían normalizándose y un dólar con mayor margen para moverse después de varios meses en los que las inversiones en pesos ganaron protagonismo. Esa combinación explica el cambio de cartera: menos exposición a tasa en moneda local, menor duration y una mayor presencia de bonos en dólares o atados al tipo de cambio.