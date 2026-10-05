Banco Provincia: cómo son los nuevos préstamos para comprar autos y cuánto hay que ganar

El Banco acaba de lanzar "Préstamo Acá Tu Auto", una línea que permite financiar hasta el 100% de la operación para comprar vehículos 0 km o usados

Banco Provincia lanzó una nueva línea para comprar autos 0 km y usados, con financiación de hasta el 100% del valor del vehículo y un tope de $50 millones. Hay dos opciones: préstamos UVA desde UVA + 6% anual o créditos tradicionales a tasa fija desde 55% nominal anual. Cuánto se paga por cada $10 millones, cuánto cuesta financiar un auto de $20, $30, $40 o $50 millones y qué ingreso se necesita.

El mercado automotor suma una nueva alternativa de financiación de la mano del Banco Provincia, que acaba de lanzar "Préstamo Acá Tu Auto", una línea que permite financiar hasta el 100% de la operación para comprar vehículos 0 km o usados.

El crédito tiene un monto mínimo de $100.000 y un máximo de $50 millones, siempre sujeto a la evaluación crediticia del cliente y a las condiciones vigentes. La operación comienza directamente en una concesionaria adherida y puede completarse de manera digital desde Cuenta DNI o Home Banking BIP.

La propuesta tiene dos modalidades muy diferentes. Por un lado, existe un préstamo denominado en UVA, con plazos de entre 12 y 48 meses y tasas que parten de UVA + 6% nominal anual para quienes cobran sus haberes en Banco Provincia. Por otro, aparece el crédito tradicional en pesos, con tasa fija y plazos que llegan hasta 72 meses. La diferencia entre ambas alternativas es importante porque, mientras el crédito UVA tiene una tasa inicial mucho más baja pero el capital se actualiza por UVA, el préstamo tradicional tiene una tasa fija y permite conocer con mayor previsibilidad el esquema de cuotas en pesos.

El producto ya se encuentra disponible en más de 70 concesionarias de diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires. Allí, las personas interesadas pueden consultar las condiciones de financiación al momento de elegir su vehículo. En los próximos días habrá más concesionarias adheridas que estarán publicadas en el buscador de comercios de la web de Banco Provincia: https://www.bancoprovincia.com.ar/prestamoaca/

La incorporación de este nuevo canal de comercialización forma parte de la estrategia de la banca pública bonaerense para fortalecer su presencia en diferentes segmentos de consumo a través de herramientas digitales y con más opciones de financiamiento. El préstamo a distancia está disponible también para: motos, casas modulares, materiales de construcción, servicios de salud y estética, hotelería y alojamiento y transporte de pasajeros.

Cuánto presta Banco Provincia

La línea permite solicitar desde $100.000 hasta $50 millones, con la posibilidad de financiar hasta el 100% del valor de la operación, según las condiciones de cada caso y la calificación crediticia. Esto significa que, si el banco aprueba el monto suficiente, un comprador podría financiar la totalidad de un vehículo de $20 millones, $30 millones, $40 millones o incluso $50 millones, sin necesidad de aportar una parte del precio como anticipo. Sin embargo, el límite de $50 millones es un máximo del producto y no implica que todos los clientes puedan acceder a ese monto. La suma finalmente aprobada depende de la evaluación crediticia y de la capacidad de pago de cada solicitante.

Dos préstamos completamente diferentes

El nuevo producto ofrece dos caminos. En el caso de la alternativa UVA, los plazos van de 12 a 48 meses. Para quienes cobran sus haberes en Banco Provincia, la tasa se ubica entre UVA + 6% y UVA + 10% nominal anual, mientras que para quienes no cobran sus haberes en la entidad el rango va de UVA + 10% a UVA + 14%. En el préstamo tradicional, en cambio, el plazo puede extenderse entre 12 y 72 meses. Para clientes que cobran sus haberes en Banco Provincia, la tasa fija va del 55% al 65% nominal anual, mientras que para quienes no acreditan haberes en el banco se ubica entre 65% y 75%.

Para tener una referencia concreta, la información difundida sobre la nueva línea ubica en aproximadamente $235.000 la cuota inicial por cada $10 millones financiados mediante UVA + 6% a 48 meses, en tanto que en el préstamo tradicional a tasa fija, la referencia publicada es de aproximadamente $477.000 por cada $10 millones, considerando el plazo máximo de 72 meses.

Cuánto habría que ganar para comprar un auto de $20 a $50 millones

Si se toma como referencia una afectación de ingresos del 30%, un crédito de $20 millones implicaría, con la cuota estimada de $470.000 en la alternativa UVA, un ingreso neto de aproximadamente $1,57 millones mensuales. En el préstamo tradicional, con una cuota inicial estimada en $954.000, el ingreso necesario bajo ese mismo criterio sería de aproximadamente $3,18 millones mensuales.

La diferencia surge fundamentalmente de la cuota inicial: el crédito UVA arranca con un importe considerablemente menor, aunque esa cuota no permanece necesariamente constante en pesos.

Para un vehículo de $30 millones financiado completamente, la referencia de la línea UVA lleva la cuota inicial a unos $705.000 mensuales y con una afectación del 30%, eso supone un ingreso neto aproximado de $2,35 millones mensuales.

En la alternativa tradicional, los $30 millones generarían una cuota estimada de $1,43 millones mensuales, por lo que el ingreso necesario bajo el mismo supuesto de afectación sería cercano a $4,77 millones. En este caso también hay que tener presente que se trata de una comparación de cuotas iniciales. No significa que el costo total de ambos préstamos sea equivalente ni que la alternativa UVA mantenga durante cuatro años una cuota de $705.000.

Cuando el precio del vehículo llega a $40 millones y se financia todo el valor, la cuota inicial de la alternativa UVA se ubicaría en torno de $940.000 mensuales, por lo que con una afectación del 30%, el ingreso neto de referencia sería de aproximadamente $3,13 millones. En el crédito tradicional, la cuota estimada treparía a unos $1,91 millones, lo que llevaría el ingreso necesario a aproximadamente $6,36 millones mensuales utilizando el mismo criterio. El comprador también podría optar por financiar solamente una parte del vehículo y aportar el resto con ahorros. En ese caso, la cuota y el ingreso necesario bajarían proporcionalmente.

En tanto que si se opta por el máximo de financiación, que es de $50 millones, para un vehículo de ese precio, si el cliente obtiene la aprobación por la totalidad del monto, la referencia inicial sería de aproximadamente $1,175 millones mensuales en el préstamo UVA, por lo que con una afectación del 30%, el ingreso neto necesario sería cercano a $3,92 millones. En el préstamo tradicional, la cuota estimada alcanzaría unos $2,385 millones, lo que llevaría el ingreso de referencia a aproximadamente $7,95 millones. En todos los casos, estos cálculos funcionan como una herramienta para dimensionar el crédito y no como una garantía de aprobación. Banco Provincia establece que el acceso está sujeto a calificación crediticia y que las condiciones finales se personalizan para cada cliente.

El principal punto que debe analizar quien elige el crédito UVA es que la cuota inicial no representa necesariamente la cuota que pagará durante todo el préstamo, pues el capital está denominado en UVA y, por lo tanto, se actualiza según el valor de esa unidad. En consecuencia, si la inflación aumenta y la UVA acompaña ese movimiento, el importe expresado en pesos de las cuotas también puede aumentar.

Esto explica por qué una cuota inicial de $705.000 para financiar $30 millones no debe compararse como si fuera una cuota fija durante los 48 meses. En cambio, el préstamo tradicional utiliza una tasa fija. Por eso, aunque la cuota inicial es considerablemente más elevada, el esquema permite mayor previsibilidad sobre la evolución de la deuda en pesos.

Cobrar el sueldo en Banco Provincia hace diferencia, pues para un cliente que acredita sus ingresos en Banco Provincia, la línea UVA comienza en UVA + 6% y el crédito tradicional parte del 55% nominal anual, pero para quienes no cobran sus haberes en el banco, los rangos iniciales son superiores: UVA + 10% en la alternativa ajustable y 65% nominal anual en la opción a tasa fija.

Por eso, antes de decidir, conviene solicitar la propuesta concreta y comparar no solamente la tasa sino también el costo financiero total, la cuota inicial, el comportamiento esperado de la deuda, los gastos asociados y las condiciones de cancelación anticipada.

Cómo se solicita y que mirar antes de firmar

El procedimiento comienza en una concesionaria adherida. El cliente elige el vehículo y allí recibe una propuesta de financiación personalizada. Una vez aceptadas las condiciones, la operación se confirma digitalmente mediante Cuenta DNI o Home Banking BIP. El banco señala que no es necesario presentar papeles ni concurrir a una sucursal, mientras que las cuotas se debitan mensualmente de la cuenta. La línea ya se encuentra disponible en más de 70 puntos de venta adheridos, según información difundida al momento del lanzamiento.

Qué mirar antes de firmar

En el préstamo UVA, el dato central es la evolución de la deuda expresada en pesos y de las cuotas a medida que cambia la UVA. En el préstamo tradicional, el principal elemento para analizar es el costo de mantener una deuda a tasa fija durante un período que puede llegar a seis años, por eso, para un auto de $20, $30, $40 o $50 millones, la pregunta no debería ser solamente cuánto se paga en la primera cuota. También hay que calcular cuánto dinero se desembolsará a lo largo del préstamo, qué porcentaje de los ingresos representará la cuota y qué margen quedará disponible para afrontar seguro, patente, combustible, mantenimiento y otros gastos propios del vehículo.

La nueva línea permite financiar hasta el 100% del auto y llegar a $50 millones, pero la aprobación final depende de cada cliente. El banco ofrece así dos estructuras de financiación distintas: UVA, con una cuota inicial menor pero capital ajustable, y tasa fija, con una cuota inicial más elevada pero sin actualización por UVA.