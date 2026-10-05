Qué empresas pagan intereses por sus obligaciones negociables durante octubre

El mercado de obligaciones negociables tendrá un octubre movido, con pagos de intereses y amortizaciones de YPF, Pampa, Vista y otras empresas

Octubre llega con una agenda cargada para los inversores que tienen obligaciones negociables (ONs) en cartera. A lo largo del mes se concentran pagos de intereses, amortizaciones y vencimientos que volverán a poner dólares en las cuentas comitentes de los inversores, con presencia de empresas como YPF, Pampa Energía, Vista, Pan American Energy, Genneia, Tecpetrol, Edenor, Central Puerto, Telecom y Pluspetrol.

Seguir estas fechas sirve para algo más que saber cuándo se acreditará el dinero ya que cada cobro obliga a revisar qué pasa con la posición que queda en cartera y cuánto capital vuelve a estar disponible. Cuando una ON paga únicamente renta, el inversor recibe los intereses correspondientes al período y mantiene su exposición al título. En cambio, una amortización implica recuperar una parte o la totalidad del capital colocado, lo que abre una nueva decisión de inversión si el objetivo sigue siendo generar ingresos en dólares.

El calendario muestra pagos distribuidos durante prácticamente todo octubre y, en varias jornadas, concentra numerosas obligaciones negociables al mismo tiempo. El sector energético vuelve a tener un peso importante, aunque también aparecen empresas vinculadas con telecomunicaciones, alimentos, bancos, consumo, real estate e industria.

Pampa, YPF Luz y Telecom abren el calendario

Los primeros pagos aparecieron desde el comienzo del mes, con Pampa Energía abonando renta de la ON MGCTO el 1 de octubre. Un día después se sumó YPF Luz, con renta y amortización de YFCNO, y Telecom Argentina, que tiene previsto pagar renta de TLCQO.

El 5 de octubre figuran pagos de renta de Inversora Juramento, mediante JNC6O, y Pampa Energía, a través de MGCNO. Al día siguiente, martes 6, Arcor tiene previsto pagar renta y amortización de RC2CO, por lo que sus tenedores no solo recibirán intereses, sino también una devolución de capital.

El 8 de octubre aparece otra tanda importante de pagos, con Havanna Holding mediante HVS1O, Vista Energy Argentina a través de VSCQO y VSCXO, e YPF con YM41O. El 9 de octubre, la petrolera vuelve a figurar en el calendario con la amortización de YMCTO, una operación que reduce el capital que permanece invertido en ese bono.

YPF, Vista, Galicia y Pan American Energy

Después del feriado del 12 de octubre, el calendario retoma actividad con una de las jornadas más cargadas del mes. El 13 de octubre, Aluar paga renta y amortización de LMS7O, MSU Green Energy hace lo propio con EAC1O y Pan American Energy con PN40O.

Ese mismo día también figuran pagos de renta de Banco Galicia, mediante BYCHO; CGC, con CP36O; Vista Energy Argentina, a través de VSCRO; e YPF, mediante YMCYO y YMCZO. La combinación de cupones y amortizaciones convierte a esa rueda en una de las más relevantes para los tenedores de deuda corporativa local.

El 14 de octubre aparece Genneia con GN39O, mientras que el viernes 16 suma varios pagos más. Scania Credit Argentina tiene programada renta y amortización de SBC2O, junto con pagos de renta de MSU mediante MSSGO, PCR con PQCQO, Tecpetrol con TTCBO e YPF Luz con YFCJO.

La cantidad de títulos que aparecen en estas jornadas también muestra una característica propia del mercado de ON. Una misma empresa puede tener varias emisiones vigentes, con fechas de pago y esquemas de amortización distintos, por lo que el calendario depende del bono específico que tenga cada inversor en cartera.

Qué ONs pagan en la segunda mitad de octubre

El 19 de octubre vuelven a aparecer varias compañías del sector energético, con pagos de renta de Genneia mediante GN47O, Otamerica Ebytem con OT41O y OT42O y Pan American Energy con PN42O. A esa lista se suma Banco Comafi, que figura mediante la ON AFCMO.

El 22 de octubre, el calendario incorpora a PCR con PQCRO e YPF mediante YM38O, ambas con pagos de renta previstos. Un día después, 23 de octubre, Otamerica Ebytem aparece con renta y amortización de OTS5O, por lo que sus tenedores recibirán también una devolución de capital.

El tramo final del mes suma una nueva tanda de pagos y el lunes 26 figuran Edenor mediante DNC7O, Otamerica Ebytem con OTS2O, Raghsa con RAC5O y Tecpetrol a través de TTC8O y TTC9O, mientras que el 27 de este mes aparecen las ON PLC1O y PLC2O de Pluspetrol.

La rueda del 28 de octubre incorpora pagos de Edenor con DNCAO, junto con Generación Litoral mediante GOC4O. El día siguiente se suman Mirgor con MIC4O, Otamerica Ebytem con OTS6O y Tarjeta Naranja mediante T641O.

El 30 de octubre concentra otra tanda fuerte de pagos

El último día hábil del mes, naturalemente, reune varios compromisos corporativos. Crown Point tiene previsto pagar renta y amortización de CWC6O, mientras que Pan American Energy hará lo propio con PNDCO.

Durante esa misma jornada también figuran pagos de renta de 360 Energy Solar mediante GYC4O, Central Puerto con NPCDO, MSU Energy a través de RUCEO y Pan American Energy mediante PNXCO. El cierre de octubre vuelve así a mostrar una fuerte presencia de empresas vinculadas con energía y recursos naturales.

Más allá del monto que reciba cada inversor, el calendario de octubre sirve para anticipar cuándo volverán dólares a la cuenta y qué parte de la cartera necesitará ser revisada. Los pagos de renta permiten sostener el flujo de ingresos sin alterar el capital invertido, mientras que las amortizaciones obligan a decidir qué hacer con los fondos que quedan liberados.

Si buscamos mantener una estrategia de renta en moneda dura, esos dólares pueden volver a colocarse en otra obligación negociable o mantenerse líquidos hasta encontrar una alternativa que resulte más atractiva. En ese punto, ya no alcanza con mirar únicamente el cupón: también pesan el rendimiento, el precio de entrada, la duración, la liquidez y el riesgo crediticio de cada empresa.

Qué mirar antes de reinvertir los dólares

Por todo esto, el cobro de intereses, renta o amortizaciones vuelve a dejar al inversor frente a una decisión concreta: mantener esos dólares líquidos o buscar una nueva colocación dentro del mercado de deuda corporativa. En ese momento conviene comparar el rendimiento que ofrece cada ON con su plazo, la calidad crediticia del emisor, la liquidez del título y el precio al que puede comprarse en el mercado secundario.

También importa distinguir si el objetivo es generar un flujo periódico de dólares o priorizar una mayor ganancia potencial aceptando más riesgo. Una cartera con vencimientos escalonados puede ayudar a distribuir los cobros durante el año y evitar que una parte demasiado grande del capital quede atada a una sola fecha o a una única compañía.

Con octubre cargado de pagos, varios inversores volverán a tener dólares disponibles para mover dentro de sus carteras. La oportunidad estará en decidir dónde reinvertirlos sin mirar solamente el cupón, sino el rendimiento efectivo que ofrece cada alternativa y el riesgo que estamos dispuestos a asumir a la hora de cobrar.