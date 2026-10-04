Desde Coca-Cola a JP Morgan, estas son las empresas que pagan dividendos por sus CEDEARs

Coca-Cola, Nvidia, Oracle y JP Morgan están entre las empresas que pagan dividendos en octubre, según el calendario elaborado por Adcap

Octubre suma una nueva tanda de pagos de dividendos de grandes empresas internacionales, una variable que entra en el radar de los inversores que buscan combinar la evolución del precio de una acción con el flujo de efectivo que genera su tenencia.

De acuerdo con un relevamiento elaborado por la sociedad de bolsa Adcap Grupo Financiero, durante el mes aparecen nombres de peso de Wall Street, con compañías vinculadas a tecnología, consumo masivo, salud, energía y finanzas. En la lista figuran Coca-Cola, Nike, Nvidia, Merck, Cisco, Oracle, Philip Morris, Bank of America y JP Morgan, entre otras.

El calendario también resulta relevante desde la Argentina porque buena parte de estas empresas puede operarse mediante CEDEARs, los certificados que permiten acceder desde el mercado local a acciones del exterior. En estos casos, además de conocer cuánto paga la empresa, hay que mirar el ratio de conversión, ya que determina cuántos CEDEARs representan una acción del activo original.

Qué empresas pagan dividendos en octubre

Según el calendario difundido por Adcap, durante octubre aparecen 18 firmas con distribuciones previstas. Los importes informados corresponden al dividendo por acción del activo subyacente y no, necesariamente, al monto que recibirá directamente el dueño de un CEDEAR.

Tras los casos de Coca-Cola, Nike y Nvidia, así se organiza el cronograma del mes:

Merck (MRK): u$s0,85 — 6 de octubre.

(MRK): — HP (HPQ): u$s0,30 — 6 de octubre.

(HPQ): — Taiwan Semiconductor (TSM): u$s1,11 — 8 de octubre.

(TSM): — Salesforce (CRM): u$s0,44 — 8 de octubre.

(CRM): — Altria (MO): u$s0,11 — 9 de octubre.

(MO): — Mondelez (MDLZ): u$s0,52 — 14 de octubre.

(MDLZ): — Occidental Petroleum (OXY): u$s0,28 — 15 de octubre.

(OXY): — Medtronic (MDT): u$s0,72 — 16 de octubre.

(MDT): — Cisco (CSCO): u$s0,42 — 21 de octubre.

(CSCO): — Oracle (ORCL): u$s0,50 — 23 de octubre.

(ORCL): — Philip Morris (PM): u$s1,60 — 26 de octubre.

(PM): — GE Aerospace (GE): u$s0,47 — 26 de octubre.

(GE): — Bank of America (BAC): u$s0,37 — 26 de octubre.

(BAC): — Marvell Technology (MRVL): u$s0,06 — 29 de octubre.

(MRVL): — JP Morgan (JPM): u$s1,65 — 31 de octubre.

Entre los montos relevados por Adcap, JP Morgan y Philip Morris encabezan el calendario, con u$s1,65 y u$s1,60 por acción, respectivamente. Más atrás aparecen Taiwan Semiconductor, con u$s1,11, y Merck, con u$s0,85.

Comparar solamente esos importes, de todas formas, puede resultar engañoso. El dividendo tiene que analizarse en relación con el precio de la acción, la frecuencia de los pagos y, en el caso de un inversor argentino que opera CEDEARs, con el ratio de conversión correspondiente.

Cuántos CEDEARs equivalen a una acción de cada empresa

El ratio permite traducir el dividendo del activo del exterior al certificado que cotiza en la Argentina. Si el ratio es 5:1, hacen falta cinco CEDEARs para representar una acción del mercado de origen. En consecuencia, un dividendo de u$s0,50 por acción equivale, antes de retenciones y gastos, a u$s0,10 por cada CEDEAR.

Banco Comafi, depositario de numerosos programas de CEDEARs, publica los ratios vigentes de estos instrumentos. Entre los activos incluidos en el calendario de Adcap, Coca-Cola presenta una relación de 5:1, Nike de 12:1 y Nvidia de 24:1. El detalle de todas las empresas que pagan dividendos en octubre queda de la siguiente manera:

Coca-Cola (KO): ratio 5:1. Cinco CEDEARs equivalen a una acción.

(KO): Cinco CEDEARs equivalen a una acción. Nike (NKE): ratio 12:1. Doce CEDEARs equivalen a una acción.

(NKE): Doce CEDEARs equivalen a una acción. Nvidia (NVDA): ratio 24:1 . Veinticuatro CEDEARs equivalen a una acción.

(NVDA): . Veinticuatro CEDEARs equivalen a una acción. Merck (MRK): ratio 5:1 . Cinco CEDEARs equivalen a una acción.

(MRK): . Cinco CEDEARs equivalen a una acción. HP (HPQ): ratio 1:1 . Un CEDEAR equivale a una acción.

(HPQ): . Un CEDEAR equivale a una acción. Taiwan Semiconductor (TSM): ratio 9:1 . Nueve CEDEARs equivalen a un ADR de TSM.

(TSM): . Nueve CEDEARs equivalen a un ADR de TSM. Salesforce (CRM): ratio 18:1 . Dieciocho CEDEARs equivalen a una acción.

(CRM): . Dieciocho CEDEARs equivalen a una acción. Altria (MO): ratio 4:1 . Cuatro CEDEARs equivalen a una acción.

(MO): . Cuatro CEDEARs equivalen a una acción. Mondelez (MDLZ): ratio 15:1 . Quince CEDEARs equivalen a una acción.

(MDLZ): . Quince CEDEARs equivalen a una acción. Medtronic (MDT): ratio 4:1 . Cuatro CEDEARs equivalen a una acción.

(MDT): . Cuatro CEDEARs equivalen a una acción. Cisco (CSCO): ratio 5:1 . Cinco CEDEARs equivalen a una acción.

(CSCO): . Cinco CEDEARs equivalen a una acción. Oracle (ORCL): ratio 3:1 . Tres CEDEARs equivalen a una acción.

(ORCL): . Tres CEDEARs equivalen a una acción. Philip Morris (PM): ratio 18:1 . Dieciocho CEDEARs equivalen a una acción.

(PM): . Dieciocho CEDEARs equivalen a una acción. GE Aerospace (GE): ratio 8:1 . Ocho CEDEARs equivalen a una acción.

(GE): . Ocho CEDEARs equivalen a una acción. Bank of America (BAC): ratio 4:1 . Cuatro CEDEARs equivalen a una acción.

(BAC): . Cuatro CEDEARs equivalen a una acción. Marvell Technology (MRVL): ratio 14:1 . Catorce CEDEARs equivalen a una acción.

(MRVL): . Catorce CEDEARs equivalen a una acción. JP Morgan (JPM): ratio 15:1. Quince CEDEARs equivalen a una acción, de acuerdo con el listado actualizado de Banco Comafi.

Cuánto representa el dividendo por cada CEDEAR

Llevar el monto al certificado argentino permite entender mejor qué parte del pago anunciado le corresponde teóricamente a cada unidad. La cuenta inicial es bastante básica: se divide el dividendo de la acción por la cantidad de CEDEARs que representa ese activo.

Con Coca-Cola, por ejemplo, Adcap informa un pago de u$s0,53 por acción y el ratio es 5:1. El dividendo bruto atribuible a cada CEDEAR sería entonces de aproximadamente u$s0,106 antes de impuestos, retenciones y comisiones.

En Nike, los u$s0,41 por acción distribuidos entre un ratio de 12:1 representan cerca de u$s0,034 por CEDEAR. En Nvidia, los u$s0,25 divididos entre 24 certificados reducen el monto a poco más de u$s0,010 por CEDEAR.

La diferencia se vuelve especialmente visible al mirar los pagos más grandes ya que JP Morgan reparte u$s1,65 por acción, pero su ratio de 15:1 lleva el importe bruto teórico a unos u$s0,11 por CEDEAR. Philip Morris, con u$s1,60 y una relación de 18:1, representa cerca de u$s0,089 por certificado.

Bank of America, en cambio, informa un dividendo de u$s0,37 y tiene un ratio de 4:1, por lo que el cálculo inicial arroja cerca de u$s0,093 por CEDEAR. El ejemplo muestra por qué el monto por acción no alcanza para ordenar las alternativas desde la óptica del inversor local.

Qué tener en cuenta antes de comprar un CEDEAR por su dividendo

Una de las primeras aclaraciones que hay que hacer cuando se invierte en CEDEARs por su dividendo es que existe una diferencia importante entre la fecha de pago y la fecha que determina quién tiene derecho a cobrarlo. Comprar un CEDEAR el mismo día en que la empresa distribuye el dinero no garantiza recibir esa renta. Es necesario revisar la fecha ex dividendo de cada activo y las condiciones particulares del programa.

El dividendo tampoco debería mirarse separado del precio de la acción. Una empresa puede repartir un monto elevado y, al mismo tiempo, sufrir una caída de precio que supere ampliamente esa distribución. En los CEDEARs se agrega además la incidencia del tipo de cambio implícito (dólar CCL), ya que el precio local combina el comportamiento del activo del exterior con la evolución del dólar financiero.

Por todo esto, el calendario elaborado por Adcap funciona entonces como un punto de partida para detectar qué empresas reparten efectivo durante octubre. Una vez identificado el pago, el inversor argentino tiene que sumar el ratio del CEDEAR, las retenciones, las comisiones y el rendimiento por dividendo para determinar cuánto representa realmente esa distribución dentro de su cartera.