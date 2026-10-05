Préstamos para monotributistas: qué banco ofrece la mejor tasa y cuánto se puede pedir

Los monotributistas tienen distintas alternativas para acceder a un préstamo bancario, aunque las condiciones suelen diferir de las que obtiene un empleado en relación de dependencia. La principal diferencia está en la forma en que cada uno demuestra sus ingresos: mientras el empleado cuenta con un sueldo registrado y recibos que permiten al banco estimar con mayor facilidad su capacidad de pago, el monotributista debe acreditar su facturación y la antigüedad de su actividad.

Por eso, los bancos pueden establecer requisitos adicionales para los trabajadores independientes, como una determinada antigüedad en el monotributo, constancias de ingresos y documentación impositiva. También pueden ofrecer líneas específicas para este segmento, con montos, plazos y tasas que no necesariamente coinciden con los préstamos personales disponibles para empleados.

Entre las opciones disponibles al inicio de octubre de 2026, se pueden mencionar las que ofrecen en particular Banco Provincia, mientras que Nación, BBVA y Galicia ofrecen alternativas para personas que trabajan en forma independiente.

Banco Provincia: destaca porque cuenta con un préstamo específico para profesionales y negocios destinado a trabajadores independientes, comerciantes y profesionales inscriptos como monotributistas o autónomos. La línea contempla hasta $3 millones y un plazo de hasta 36 meses, sujeto a las condiciones vigentes y a la evaluación crediticia. La última tasa publicada por la entidad para esta línea era de 78,90% TNA, con un costo efectivo total (CFT) de 114,72%. El banco establece una antigüedad mínima de un año para el monotributista y permite que la cuota alcance hasta determinado porcentaje de los ingresos del solicitante. De esta manera, para un préstamo de $1 millón a 36 meses, el ejemplo publicado por la entidad mostraba una primera cuota de $73.138,45.

Banco Ciudad: también tiene alternativas para trabajadores independientes y emprendedores, y las condiciones dependen de la línea elegida y del perfil del solicitante. Así por ejemplo, entre otras opciones, para quienes tienen actividad comercial en CABA ofrece una línea destinada a capital de trabajo, que tiene una tasa nominal anual del 41%, a 24 meses de plazo y por un monto máximo de $75 millones.

Banco Nación: también contempla a monotributistas y autónomos dentro de sus diferentes líneas de financiamiento, siendo la principal ventaja la amplitud de productos disponibles, por lo que el trabajador independiente puede acceder a préstamos personales y, según su perfil y destino, también a líneas para inversión, vehículos o vivienda. Para determinadas líneas, el banco exige una antigüedad mínima de dos años para los monotributistas y documentación que permita demostrar los ingresos, en tanto que la tasa final depende del producto, del perfil del cliente y de la relación que mantenga con la entidad. Para quien cobra sus ingresos en Banco Nación, la posibilidad de obtener una tasa preferencial puede convertirlo en una de las alternativas más convenientes.

BBVA: ofrece préstamos personales para trabajadores independientes, aunque establece requisitos específicos para este segmento. Entre ellos aparece una antigüedad mínima de dos años para monotributistas y comerciantes independientes. Además, el banco analiza los ingresos y la capacidad de pago antes de determinar el monto disponible. El atractivo de BBVA está especialmente en los clientes que ya tienen una oferta preaprobada dentro de la aplicación. En esos casos, la tasa personalizada puede ser diferente de la tasa general publicada por el banco, por lo que conviene revisar la oferta concreta antes de aceptar.

Galicia: también ofrece préstamos personales para trabajadores independientes y monotributistas, pero hay que tener en cuenta que la entidad determina el monto y la tasa en función del perfil financiero del cliente. Por eso, un monotributista con buena facturación, varios años de antigüedad y un historial crediticio sólido puede recibir una propuesta diferente de otro trabajador independiente. No obstante, una de las ventajas para quienes ya son clientes es la posibilidad de encontrar una oferta preaprobada y realizar la operación directamente desde los canales digitales.

En consecuencia, el monotributista debe comparar el costo final con las propuestas de otras entidades antes de tomar una decisión.

Para quienes tienen actividad comercial o profesional y necesitan financiar una inversión, puede resultar conveniente analizar las líneas destinadas específicamente a ese segmento en lugar de recurrir directamente a un préstamo personal de libre destino.

Qué banco tiene el mejor préstamo para monotributistas

Para un monotributista, Banco Provincia aparece como una de las alternativas más interesantes cuando se busca específicamente un préstamo para profesionales y negocios, porque cuenta con una línea diseñada para trabajadores independientes, en tanto que Banco Ciudad busca apoyar los emprendimientos radicados en Capital Federal, com mayores montos pero menor plazo de devolución. Por su parte, Banco Nación puede resultar competitivo para quienes tienen una relación consolidada con la entidad y acceden a tasas preferenciales.

Finalmente, BBVA y Galicia pueden ser alternativas interesantes cuando el cliente recibe una oferta personalizada con una tasa inferior a la publicada para el público general, pero la clave está en no comparar solamente el monto que presta cada banco, pues hay que analizar tanto la tasa nominal anual, el costo financero total, la cuota mensual y el costo total del préstamo.

Además, la tasa debe verificarse al momento de solicitar el crédito, porque las entidades pueden modificarla y las ofertas para monotributistas suelen ser personalizadas. En definitiva, para quien necesita $1 millón, el mejor préstamo será aquel que permita obtener el dinero con la menor cuota compatible con su ingreso y el menor costo financiero total, y no necesariamente el que anuncie la TNA más baja.