Banco Nación llega a los 135 años con liderazgo en crédito, depósitos y préstamos

Con más de 84 billones de pesos gestionados, la banca pública amplía su ventaja en préstamos para vivienda y domina todos los indicadores clave

A días de cumplir 135 años, el Banco Nación ocupa el primer lugar en 12 de las 14 principales variables del sistema financiero argentino, según los últimos datos del mercado.

La entidad lidera el crédito al sector privado, los depósitos y distintos segmentos de préstamos destinados a familias y empresas. También concentra el 49,3% del crédito hipotecario vigente en el país.

El Banco Nación registra activos por más de $84,6 billones y un patrimonio neto superior a los $25,6 billones. En crédito al sector privado, su cartera supera los $21,5 billones y representa el 20,6% del mercado a julio de 2026.

Los datos muestran la participación de la entidad en los principales segmentos de financiamiento y captación de fondos del sistema bancario argentino.

Banco Nación concentra casi la mitad del crédito hipotecario

El mercado hipotecario es uno de los segmentos donde la participación del Banco Nación resulta más significativa. Actualmente, la entidad concentra el 49,3% del crédito vigente destinado a la vivienda.

El porcentaje implica que prácticamente uno de cada dos pesos correspondientes al stock de préstamos hipotecarios del sistema está dentro de la cartera del Banco Nación.

La entidad también ocupa el primer lugar en préstamos personales destinados a las familias. A esto se suma su participación en tarjetas de crédito, otro de los segmentos vinculados con el financiamiento del consumo.

El banco mantiene así presencia en distintas líneas destinadas a los hogares, desde préstamos personales hasta créditos para la adquisición de viviendas.

Cuánto crédito tiene el Banco Nación

En financiamiento al sector privado, la cartera del Banco Nación supera los $21,5 billones.

A julio de 2026, la entidad posee el 20,6% de participación en este mercado. El indicador contempla el conjunto de préstamos otorgados al sector privado.

Dentro de esta cartera, el Banco Nación ocupa el primer lugar en préstamos comerciales, préstamos al consumo y créditos con garantía real.

El financiamiento comercial comprende operaciones destinadas a empresas y actividades productivas, mientras que los préstamos al consumo y personales están vinculados principalmente con las necesidades de los hogares.

La participación en estas categorías explica parte del peso de la entidad dentro del mercado de crédito argentino.

El Banco Nación también lidera los depósitos

La posición del Banco Nación también se refleja en los depósitos privados.

La entidad registra más de $23,1 billones en depósitos privados en pesos, equivalentes al 18,5% del mercado.

Además, ocupa el primer lugar tanto en cuentas a la vista como en depósitos a plazo fijo.

Los depósitos representan una de las principales fuentes de fondos del sistema bancario y permiten observar el volumen de recursos administrados por cada entidad.

En el caso del Banco Nación, la participación alcanza tanto a los fondos disponibles en cuentas a la vista como a aquellos colocados a plazo.

Los activos y el patrimonio del Banco Nación

Los activos del Banco Nación superan los $84,6 billones, mientras que su patrimonio neto se ubica por encima de los $25,6 billones.

Ambos indicadores reflejan la dimensión de la entidad dentro del sistema financiero argentino y acompañan los niveles de participación registrados en crédito y depósitos.

El volumen de activos incluye los recursos y derechos económicos administrados por el banco, mientras que el patrimonio neto representa la diferencia entre sus activos y pasivos.

Estos datos se suman a los principales indicadores de actividad que ubican a la entidad en los primeros lugares del mercado.

Qué lugar ocupa el Banco Nación en el sistema financiero

De acuerdo con los últimos datos difundidos, el Banco Nación lidera 12 de las 14 variables principales consideradas para medir la participación de las entidades financieras.

Entre las categorías en las que ocupa el primer puesto se encuentran:

Crédito al sector privado

Préstamos comerciales

Préstamos al consumo

Créditos con garantía real

Préstamos hipotecarios

Préstamos personales

Depósitos privados en pesos

Cuentas a la vista

Depósitos a plazo fijo

La entidad también mantiene una posición de referencia como agente financiero del sector público.

El conjunto de estos indicadores permite observar el alcance de las operaciones del Banco Nación en los diferentes segmentos del sistema.

El resultado financiero del Banco Nación

Los datos de actividad también están acompañados por los resultados financieros de la entidad.

Según la información difundida por el banco, el Banco Nación encabeza los principales indicadores de rentabilidad del sistema y concentra más de una cuarta parte del resultado integral generado por el conjunto de las entidades financieras.

El resultado integral contempla distintos componentes vinculados con el desempeño financiero y patrimonial de las instituciones, y la participación del Banco Nación en este indicador se suma al volumen de activos, depósitos y créditos registrados durante 2026.

Banco Nación cumple 135 años con liderazgo en el mercado

El Banco Nación fue creado hace 135 años y llega a este aniversario con la primera posición en 12 de las 14 principales variables del sistema financiero.

En crédito al sector privado, la cartera supera los $21,5 billones y alcanza una participación del 20,6%. En depósitos privados en pesos, el volumen supera los $23,1 billones y representa el 18,5% del mercado.

En el segmento hipotecario, la participación llega al 49,3% del crédito vigente.

A estos indicadores se suman activos superiores a $84,6 billones, un patrimonio neto de más de $25,6 billones y el primer lugar en préstamos comerciales, al consumo y con garantía real.

Los datos corresponden a los últimos registros disponibles a julio de 2026 y muestran la participación del Banco Nación en los principales segmentos de crédito, depósitos y resultados del sistema financiero argentino.