El riesgo país retomó la senda alcista y se acerca nuevamente a los 600 puntos básicos

El avance de tasas en Estados Unidos y la baja en los papeles globales reavivan la tensión financiera y afectan el desempeño bursátil local

El riesgo país argentino retomó la senda alcista este miércoles y volvió a la zona de los 600 puntos básicos. El rebote llegó después de dos jornadas consecutivas de mejora que habían llevado alivio a los mercados locales.

El indicador del JP Morgan escaló 22 unidades frente al cierre del martes. Pasó de 573 puntos a 595 puntos, lo que representa un avance del 3,8% en una sola sesión y deja atrás el buen clima que trajo la victoria de Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil.

Con este repunte, empieza a quedar atrás el viento favorable de los últimos días. La victoria de Bolsonaro había propiciado dos jornadas en verde y una caída del 12,5% en el riesgo país que dio un respiro temporal a los bonos argentinos.

El desempeño negativo de este miércoles surge como consecuencia de una mala performance de los títulos soberanos desde el arranque de la operatoria. De esta manera, se revierte la mejora que habían mostrado los primeros días de la semana.

Por qué el riesgo país volvió a subir

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que la deuda soberana en dólares arrancó con caídas del 1% en un clima áspero para los mercados emergentes. El contexto internacional adverso presionó sobre los activos argentinos.

El dólar se fortalece a nivel global y los futuros de Wall Street operan en rojo, lo que genera un efecto dominó sobre los bonos de países como Argentina que compiten por el apetito de inversores internacionales.

Los bonos soberanos en dólares –Bonares y Globales– cayeron un 0,4% en promedio. Los principales indicadores de Wall Street negociaban con caídas en un rango del 0,4% al 0,6% este miércoles. Una nueva escalada en las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de EEUU presionó sobre todos los activos de riesgo.

La emisión a diez años alcanzaba el 5,82% anual, tras un máximo en 5,34% más temprano. Cuando las tasas estadounidenses suben, los inversores exigen mayores rendimientos a los bonos de países emergentes para compensar el riesgo adicional.

Qué pasó con los Globales tras el efecto Bolsonaro

Analistas de PPI remarcaron que los Globales habían encadenado dos ruedas de avances significativos. Reaccionaron positivamente al resultado de Bolsonaro con subas de hasta 2,3% en el tramo largo de la curva.

El martes sumaron hasta 0,6% en la parte corta y 1,2% en la larga. Ese rally de dos jornadas había generado optimismo entre operadores locales que veían una oportunidad de consolidar precios.

Al referirse al cambio de condiciones, desde PPI manifestaron que el foco ahora está en cuánto del rebote de las últimas dos ruedas logra sostenerse. El rebote del precio del petróleo y la suba de los rendimientos de los bonos de EEUU cambiaron el humor del mercado y pusieron presión sobre los activos argentinos que venían en alza.

Qué es el riesgo país y por qué importa tanto

El riesgo país mide cuánto más deben pagar los bonos de un país respecto de los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Esos bonos estadounidenses son considerados la inversión más segura del mundo, por eso funcionan como referencia.

Cuando sube el riesgo país, significa que los inversores exigen mayor rentabilidad para comprar deuda argentina. Esa mayor exigencia refleja desconfianza o percepción de peligro.

El impacto es directo sobre las finanzas públicas. Una mayor tasa de rendimiento implica un costo más alto para que el Gobierno acceda al crédito en los mercados internacionales. Si Argentina necesita emitir nueva deuda, deberá ofrecer tasas más elevadas para atraer compradores.

Cómo operaron las acciones argentinas en Wall Street

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York operaron en baja generalizada. Los papeles bancarios fueron los más golpeados, con retrocesos que superaron el 3% en varios casos. A la tarde, el Merval operaba con una caída del 1,8% a 2.840.000 puntos.

La caída fue encabezada por Banco Macro (-4,4%), seguida por BBVA con -4,1% y Banco Supervielle con -4%. Los tres principales bancos del país mostraron la mayor sensibilidad al cambio de ánimo del mercado.

A nivel local, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una merma del 2,1% tanto en pesos como en dólares. El contexto internacional adverso afectó el desempeño de los activos domésticos sin distinción.