Coto tiene cuotas sin interés en electrodomésticos: cómo saber si realmente convienen

Promociones de hasta 18 cuotas y un outlet con rebajas de hasta $240.000 abren alternativas para renovar el hogar. Qué mirar antes de comprar

Renovar una heladera, un lavarropas, un aire acondicionado o cualquier otro electrodoméstico representa un desembolso importante para una familia. Por eso, las cuotas sin interés y los descuentos pueden cambiar la forma de afrontar la compra.

Durante octubre, Coto ofrece distintas alternativas de financiación para productos seleccionados de la categoría electro. La cadena cuenta con hasta 18 cuotas sin interés pagando con Visa, además de descuentos específicos.

Cuotas sin interés: cuándo realmente conviene financiar

La primera cuenta que conviene hacer antes de comprar es simple y consiste en comparar cuánto cuesta el producto al contado con el total que se pagará en cuotas.

Por ejemplo, si un electrodoméstico cuesta $900.000 tanto en un pago como en 18 cuotas sin interés, cada cuota sería de $50.000 y el comprador terminaría pagando los mismos $900.000.

En ese escenario, la financiación permite distribuir el gasto durante un año y medio sin agregar un costo financiero explícito. Sin embargo, muchos comercios, incluidos Coto, ofrecen descuentos por abonar en un pago.

Esto se debe a que la cuota "sin interés" ya tiene el recargo de forma implícita. En el caso concreto del supermercado, la bonificación por abonar en un pago es del 20%. Por lo tanto, el precio a pagar sería de $720.000.

Hay varias formas de analizar si una tasa implícita es conveniente o no. Una de ellas consiste en tomar el monto que debería abonarse de contado y analizar un escenario en el que se invierte el total en un activo de bajo riesgo y alta liquidez, como un FCI money market.

Es decir, se invierten los $720.000 y mes a mes únicamente se retiran $50.000 para abonar la respectiva cuota. En este caso se debe aplicar la siguiente fórmula matemática:

729.000= ∑ (18 en a parte superior de la sumatoria y t=1 debajo de la sumatoria 5000) 50.000 dividido (1 +i m) elevado a la t

De esta forma, se llega al siguiénte cálculo:

Tasa Efectiva Mensual (TEM): 2,755% mensual

Tasa Nominal Anual ( TNA, tasa simple): 2,755% x 12= 33,06%

Tasa Efectiva Anual (TEA, capitalización compuesta): (1 + 0,02755) $(1 + 0.02755)^(12) -1= 38,52%

De esta forma, la tasa nominal anual del instrumento en el que se debe invertir tiene que ser de más del 33,06% para que sea conveniente pagar en cuotas, un retorno que hoy no se encuentra en la mayoría de los fondos comunes de inversión money market.

Además, es importante tener en cuenta que el recargo por pagar en cuotas no es del 20% sobre el precio de contado de hoy, un error muy común, sino del 25%, ya que es la suma adicional sobre el valor real (en el ejemplo los $720.000).

Cuáles son las promociones de Coto para el mes de octubre

Para el mes de octubre, las promociones vigentes en electrodomésticos son variadas, las cuales van desde 12 cuotas sin interés hasta 18 cuotas en el caso de abonar con Visa. Además, algunos productos incluyen el mencionado descuento del 20%.

Uno de los productos dentro de la promoción es el Smart TV Qled Noblex de 98 pulgadas, el cual tiene un precio regular de $4.595.988,00, por lo que en 12 cuotas se abona $382.999 mensuales. Si se opta por la promoción de Visa, el pago mensual queda en $255.332,67.

Otro de los productos alcanzados es el smart Tv Led BGH 55" 4K que tiene un precio regular de $789.999. Sin embargo, cuenta con un 10% de descuento, por lo que el precio queda en $710.999,10. Además, se puede pagar en 12 cuotas de $59.249,93.

En el caso de optar por abonar en un pago, se suma otro 10% adicional, por lo que el valor final queda en $631.999,20. Es importante tener en cuenta que las ofertas y promociones pueden variar, por lo que es clave chequear en la página oficial del supermercado antes de proceder con la compra.