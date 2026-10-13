El semáforo de la City para saber qué acciones comprar y cuáles evitar

Tras un mes complejo, PPI encuentra oportunidades en algunas acciones argentinas y advierte sobre los sectores que podrían quedar rezagados

El sector de materiales debe reducirse debido a precios altos y baja demanda. La estrategia prioriza solidez.

Tras meses de caída, el Merval busca un rebote. PPI sugiere sobreponderar bancos y energía por sus atractivas valuaciones.

El Merval atraviesa un momento en el que elegir bien dónde invertir puede marcar una diferencia importante dado que, después de dos meses complicados para las acciones locales, los precios de las acciones volvieron a niveles que algunos analistas consideran atractivos. Sin embargo, no todos los sectores ofrecen las mismas oportunidades ni enfrentan los mismos riesgos, especialmente en un escenario de incertidumbre económica y tasas internacionales elevadas.

En ese contexto, Portfolio Personal Inversiones (PPI) publicó su nueva Bitácora de Acciones Argentinas, correspondiente a octubre, en la que analiza las perspectivas de los distintos sectores del Merval y establece cuáles conviene sobreponderar, mantener con una exposición neutral o reducir dentro de una cartera de inversión.

La clasificación funciona como un semáforo para las acciones argentinas, con luz verde para los sectores que presentan mejores perspectivas, amarillo para aquellos que requieren mayor selectividad y rojo para los que enfrentan un panorama menos favorable.

El informe llega después de un septiembre particularmente difícil, en donde, según PPI, el Merval retrocedió 7,9% durante el mes y terminó alrededor de los u$s1.705, tras perder importantes niveles técnicos de referencia. A las dificultades de la economía argentina se sumó un escenario internacional adverso, marcado por el encarecimiento del financiamiento y una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos.

Pese a ese panorama, desde la sociedad de Bolsa consideran que octubre podría ofrecer una recuperación de corto plazo. En su análisis, sostienen que "las acciones podrían tener un rebote técnico ante valuaciones más atractivas", después de las correcciones registradas durante agosto y septiembre.

La gran pregunta pasa entonces por identificar qué sectores podrían aprovechar mejor esa recuperación y cuáles convendría mirar con mayor prudencia.

El semáforo de PPI para los sectores argentinos

El equipo de Research de PPI divide su estrategia sectorial en tres categorías, según las perspectivas de cada actividad, las valuaciones de sus empresas y los riesgos que enfrentan.

Luz verde — Sobreponderar Sector financiero Energía

Luz amarilla — Posición neutral Servicios públicos Telecomunicaciones Sector Real Estate

Luz roja — Subponderar Materiales



La distinción resulta importante porque sobreponderar no equivale a comprar cualquier acción de un sector, de la misma manera que una recomendación de subponderar tampoco implica necesariamente vender todas las posiciones. Se trata de definir qué peso debería tener cada actividad dentro de una cartera, en función de sus perspectivas y del riesgo que está dispuesto a asumir el inversor.

Luz verde: los bancos y las energéticas

Después de las fuertes caídas de los últimos dos meses, PPI considera que los bancos argentinos podrían encabezar una eventual recuperación del mercado, principalmente por el castigo que sufrieron sus cotizaciones y el descuento que presentan frente a entidades de otros países de América Latina.

Los bancos argentinos cotizan alrededor de 1 vez su valor patrimonial, mientras que la mediana de las entidades comparables de la región alcanza las 2,1 veces. Esa brecha es uno de los argumentos que utiliza la sociedad de Bolsa para justificar su preferencia.

Desde PPI explican que mantienen una visión constructiva sobre el sector, ya que consideran que la morosidad crediticia habría alcanzado su máximo entre julio y agosto, mientras que los balances todavía no reflejaron completamente los efectos de las medidas anunciadas por el Gobierno durante agosto.

También destacan que los préstamos en dólares crecieron más de 3% en septiembre, impulsados por la ampliación del financiamiento en moneda extranjera a empresas que no generan divisas.

Entre las entidades que aparecen dentro de sus acciones preferidas figuran Banco Macro (BMA), BBVA Argentina (BBAR) y Grupo Financiero Galicia (GGAL).

La segunda luz verde corresponde a energía, donde PPI encuentra oportunidades vinculadas tanto con las valuaciones como con el desarrollo de Vaca Muerta.

El informe destaca que las empresas energéticas argentinas presentan un múltiplo de valor de empresa sobre EBITDA de 4,7 veces, frente a las 5,7 veces de sus comparables regionales.

A esa diferencia se suma el escenario del petróleo, que según el relevamiento de PPI se mantenía por encima de los u$s100 por barril, en medio de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Pampa Energía (PAMP), YPF (YPFD) y Central Puerto (CEPU) aparecen entre sus empresas favoritas. Pampa ofrece una combinación de generación eléctrica y negocios vinculados con hidrocarburos; YPF concentra buena parte de su estrategia de crecimiento en el desarrollo del shale y los proyectos exportadores, mientras que Central Puerto suma exposición a generación eléctrica y nuevos negocios energéticos.

Luz amarilla: servicios públicos, telecomunicaciones y Real Estate

En el escalón intermedio del semáforo aparecen tres actividades que, según PPI, cuentan con oportunidades interesantes, pero también enfrentan factores que justifican una posición más equilibrada/neutral.

El primero es servicios públicos, donde las valuaciones presentan descuentos importantes frente a empresas comparables de América Latina.

De acuerdo con el informe, las empresas argentinas del sector cotizan a unas 3,4 veces su EBITDA, frente a las 8,5 veces de sus pares regionales en la comparación sectorial utilizada por PPI.

El riesgo regulatorio podría aumentar de cara a las elecciones de 2027, especialmente para las empresas cuyos ingresos dependen de decisiones tarifarias del Gobierno.

Por ese motivo, la sociedad de Bolsa prefiere seleccionar compañías con menor exposición a ese riesgo, en lugar de incrementar indiscriminadamente la participación del sector dentro de sus carteras.

En telecomunicaciones, la atención está puesta principalmente sobre Telecom Argentina (TECO2), cuya cotización podría beneficiarse de avances en el proceso de adquisición de Telefónica.

PPI destaca que la Autoridad Nacional de la Competencia aprobó a Metrotel como adquirente de los usuarios que Telecom debe desprenderse para avanzar con la operación. El acuerdo económico todavía constituye un paso pendiente, pero el avance regulatorio podría permitir que comiencen a materializarse las sinergias previstas.

La empresa presenta un múltiplo EV/EBITDA de 3,6 veces, frente a las 4,3 veces de sus comparables regionales, por lo que los analistas identifican un punto de entrada interesante.

El tercer sector con luz amarilla es el inmobiliario, donde conviven dificultades para la construcción de nuevos desarrollos con algunas perspectivas más favorables para el mercado de propiedades usadas.

El principal obstáculo continúa siendo el costo de construcción, que se mantiene elevado desde comienzos de año y limita la puesta en marcha de nuevos proyectos.

Sin embargo, PPI considera que la compraventa de inmuebles usados podría recibir cierto impulso a partir de las licitaciones de plazos fijos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad destinadas a financiar créditos hipotecarios.

Luz roja: dónde PPI recomienda reducir exposición

El sector de materiales es el único que recibe luz roja dentro del semáforo de octubre. La decisión responde a una combinación de valuaciones poco competitivas frente a la región y una actividad económica que todavía no muestra una recuperación suficientemente sólida.

Según el informe, las empresas argentinas del sector cotizan a un múltiplo EV/EBITDA de 8,3 veces, mientras que la mediana latinoamericana se ubica en 7 veces.

Esto significa que, en términos relativos, los inversores están pagando una valuación más elevada por empresas que operan en un contexto de demanda interna debilitada.

Durante julio, la construcción registró una caída mensual desestacionalizada de 4,6%, mientras que la industria retrocedió 5% bajo la misma medición. Estas dificultades afectan especialmente a compañías vinculadas con la producción de cemento, acero y aluminio, cuya evolución depende en buena medida del dinamismo de la construcción, la inversión productiva y la demanda industrial.

Dentro de este universo aparecen empresas como Loma Negra (LOMA), Aluar (ALUA) y Ternium Argentina (TXAR), que forman parte del relevamiento de valuaciones elaborado por PPI.

La recomendación de subponderar se aplica al conjunto del sector y no representa una calificación individual de venta sobre cada una de estas empresas. De hecho, las diferencias entre sus negocios, mercados y perspectivas pueden ser importantes.

El problema central es que, mientras otros sectores del Merval ofrecen descuentos frente a sus pares regionales, materiales presenta una relación de valuación menos favorable en un momento en que la recuperación de la actividad todavía resulta incierta.

Cuáles son las acciones que PPI elige

Más allá de la clasificación por sectores, el informe también presenta una selección de empresas que la sociedad de bolsa considera atractivas para posicionarse durante octubre.

Entre sus principales favoritas aparecen nombres vinculados con energía, bancos y servicios públicos, junto con una posición puntual en telecomunicaciones.

Las diez acciones destacadas son:

Pampa Energía (PAMP), por su diversificación entre generación eléctrica e hidrocarburos.

(PAMP), por su diversificación entre generación eléctrica e hidrocarburos. YPF (YPFD), por su exposición al crecimiento de Vaca Muerta y los proyectos de exportación.

(YPFD), por su exposición al crecimiento de Vaca Muerta y los proyectos de exportación. Central Puerto (CEPU), por sus negocios de generación eléctrica y expansión energética.

(CEPU), por sus negocios de generación eléctrica y expansión energética. Transportadora de Gas del Sur (TGSU2), por sus proyectos de ampliación e industrialización de líquidos del gas.

(TGSU2), por sus proyectos de ampliación e industrialización de líquidos del gas. Banco Macro (BMA), por su solidez patrimonial y capacidad de expansión crediticia.

(BMA), por su solidez patrimonial y capacidad de expansión crediticia. BBVA Argentina (BBAR), por su perfil de clientes y menor exposición relativa al sector público.

(BBAR), por su perfil de clientes y menor exposición relativa al sector público. Grupo Financiero Galicia (GGAL), por su escala comercial y liquidez bursátil.

(GGAL), por su escala comercial y liquidez bursátil. Telecom Argentina (TECO2), por las perspectivas de la adquisición de Telefónica.

(TECO2), por las perspectivas de la adquisición de Telefónica. Transener (TRAN), por las oportunidades de expansión de la red de transmisión eléctrica.

(TRAN), por las oportunidades de expansión de la red de transmisión eléctrica. Transportadora de Gas del Norte (TGNO4), por su proyecto de infraestructura para exportar gas.

La incorporación de Transportadora de Gas del Norte aparece identificada como una novedad dentro de las preferencias del mes. PPI destaca su proyecto de gasoducto Manuel Belgrano, que contempla una inversión de u$s2.200 millones y permitiría ampliar las exportaciones de gas hacia países limítrofes.

También resulta interesante observar cómo se distribuye la cartera modelo que presenta la firma. El 45% está destinado a acciones financieras, el 40% a energía, el 12,5% a servicios públicos y el 2,5% a telecomunicaciones.

Es decir, el 85% de la cartera se concentra en los dos sectores que recibieron luz verde, mientras que el porcentaje restante queda reservado para compañías seleccionadas de actividades con una recomendación neutral.

Qué puede pasar con las acciones durante octubre

Y es que después de las fuertes correcciones de agosto y septiembre, varias empresas argentinas volvieron a mostrar valuaciones que podrían justificar una recuperación, pero todavía existen obstáculos para que el mercado sostenga una tendencia alcista.

El propio informe reconoce que no aparece un catalizador local claro de corto plazo. La actividad económica continúa mostrando dificultades y el escenario internacional suma presión sobre los activos de riesgo, especialmente por el nivel de las tasas estadounidenses.

Sin embargo, la fuerte caída del Merval también dejó indicadores técnicos en niveles de sobreventa extrema, una situación que, según los analistas, podría favorecer un rebote durante octubre.

Desde nuestra perspectiva, el semáforo de PPI permite ordenar las oportunidades del Merval de cara a octubre sin perder de vista que una acción castigada no necesariamente está barata y una valuación atractiva tampoco garantiza una recuperación inmediata.

Si buscamos aprovechar una eventual mejora del mercado, encontramos en bancos y energéticas los sectores que concentran las mayores expectativas del broker. En servicios públicos, telecomunicaciones e inmobiliarias, la selección de empresas adquiere más importancia, mientras que materiales exige una evaluación especialmente cuidadosa de la actividad y los balances.