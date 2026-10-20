Morgan Stanley revela los 4 grandes sectores para invertir

El gigante de Wall Street mantiene su apuesta por las acciones y revela qué sectores podrían destacarse durante los próximos meses

Wall Street sigue encontrando motivos para festejar, incluso cuando buena parte del escenario económico parece jugarle en contra. Las tasas de interés estadounidenses volvieron a niveles que no se veían desde hace décadas, el petróleo presiona sobre la inflación y la Reserva Federal (Fed) mantiene una postura más restrictiva de lo que esperaba el mercado. Sin embargo, el S&P 500 continúa cerca de sus máximos históricos y los grandes bancos de inversión todavía encuentran argumentos para apostar por nuevas subas.

Entre ellos aparece Morgan Stanley, que acaba de publicar la edición de octubre de su informe On the Markets, donde analiza las perspectivas para las acciones estadounidenses y anticipa qué puede ocurrir durante los próximos meses. La entidad mantiene una visión favorable sobre Wall Street, respaldada principalmente por el crecimiento de las ganancias corporativas y la fortaleza de una economía que viene resistiendo el encarecimiento del crédito.

La proyección más importante apunta al principal índice de Nueva York, ya que Morgan Stanley espera que el S&P 500 alcance los 8.300 puntos hacia mediados de 2027, un objetivo que deja abierta la posibilidad de nuevas ganancias para los inversores.

Sin embargo, el banco considera que llegó el momento de mirar con más detenimiento qué empresas integran las carteras. Después de varios años en los que las grandes tecnológicas concentraron buena parte del avance bursátil, Morgan Stanley identifica cuatro sectores que considera especialmente atractivos y recomienda privilegiar compañías con balances sólidos y perspectivas de ganancias favorables.

Hasta dónde puede subir el S&P 500 según Morgan Stanley

El banco mantiene su objetivo de 8.300 puntos para el S&P 500 hacia mediados de 2027, una estimación que ratificó en octubre y que refleja su confianza en la capacidad de las empresas estadounidenses para seguir aumentando sus beneficios.

Para dimensionar ese pronóstico, el índice cerró el martes 6 de octubre en 7.819,04 puntos, por lo que alcanzar el objetivo del banco implicaría una suba adicional de aproximadamente 6,2% respecto de aquella cotización, sin considerar dividendos ni los movimientos posteriores del mercado.

El recorrido parece relativamente moderado frente a las ganancias acumuladas durante los últimos años, pero adquiere otra dimensión cuando se observa el contexto financiero. Según Morgan Stanley, el S&P 500 había avanzado cerca de 12% durante 2026 al comenzar octubre, pese a que el rendimiento del bono estadounidense a diez años llegó a superar el 5,3%, su nivel más elevado en 24 años.

Buena parte de esta resistencia encuentra explicación en los balances corporativos, en donde, Morgan Stanley recoge estimaciones de crecimiento de las ganancias empresariales cercanas al 30% para 2026 y del 17% para 2027, cifras que permiten sostener expectativas favorables para las acciones incluso cuando las tasas elevadas afectan sus valuaciones.

De hecho, la relación entre el precio del índice y sus ganancias esperadas descendió desde 22,5 veces a comienzos de año hasta aproximadamente 19,5 veces, lo que muestra que las utilidades crecieron mientras los inversores comenzaron a pagar múltiplos menos exigentes.

La entidad considera que todavía existe margen para que las acciones continúen avanzando, pero advierte que el mercado ya incorpora expectativas importantes de crecimiento. Esto reduce el espacio para las sorpresas positivas y vuelve especialmente relevante elegir empresas capaces de cumplir con las proyecciones.

Los cuatro sectores que Morgan Stanley recomienda para invertir

Una de las conclusiones más interesantes del informe es que Morgan Stanley prefiere seleccionar acciones antes que limitarse a replicar el comportamiento del S&P 500, una postura que responde tanto a las valuaciones actuales como a la concentración del índice en un grupo reducido de compañías tecnológicas.

En su estrategia de asignación de activos, el banco mantiene una exposición superior a la de su cartera de referencia en acciones estadounidenses y destaca cuatro sectores donde encuentra oportunidades.

El informe recomienda los sectores, pero no presenta una lista específica de acciones para comprarlos. Por eso, los siguientes ejemplos son una selección periodística de empresas cuyos negocios permiten obtener exposición a las actividades mencionadas por Morgan Stanley, sin que esto implique que el banco recomiende explícitamente esos papeles.

Sector financiero

Entre las alternativas que aparecen dentro de este segmento se encuentra JP Morgan Chase (JPM), uno de los mayores bancos estadounidenses, con negocios de banca comercial, inversión, administración de activos y servicios financieros.

Su diversificación permite vincularlo con la preferencia de Morgan Stanley por empresas grandes y consolidadas, mientras que la evolución del crédito, los depósitos y la actividad financiera será determinante para sus resultados.

Otro banco que puede considerarse es Goldman Sachs (GS), cuya actividad está más concentrada en banca de inversión, operaciones de mercado y administración de activos. Su exposición a los mercados de capitales podría favorecerla ante una recuperación de las emisiones y las operaciones corporativas, aunque también implica una mayor sensibilidad al ciclo financiero.

Sector salud

Dentro del universo sanitario aparece Johnson & Johnson (JNJ), una compañía con presencia internacional en medicamentos y tecnología médica, dos actividades que ofrecen distintas fuentes de ingresos y permiten analizar su negocio desde una perspectiva de largo plazo.

También puede incluirse Eli Lilly (LLY), una de las grandes farmacéuticas estadounidenses, cuyo crecimiento está especialmente vinculado con su cartera de medicamentos y los tratamientos para diabetes y obesidad.

Y es que, mientras Johnson & Johnson presenta una estructura más diversificada, Eli Lilly tiene una exposición importante a productos de elevado crecimiento, por lo que las expectativas incorporadas en su cotización adquieren especial relevancia.

Sector industrial

En este segmento, Caterpillar (CAT) aparece como una compañía representativa por su participación en maquinaria para construcción, minería, energía e infraestructura, actividades estrechamente relacionadas con los ciclos de inversión que analiza Morgan Stanley.

Otra alternativa es Deere & Company (DE), fabricante de maquinaria agrícola y equipos industriales, cuyo negocio combina la demanda de bienes de capital con el desarrollo de tecnologías de automatización y productividad.

Ambas permiten seguir distintos componentes de la inversión productiva estadounidense, aunque sus resultados dependen de factores específicos, como el gasto en infraestructura, la actividad agrícola y la demanda de maquinaria.

Sector energético

Entre las grandes petroleras estadounidenses aparece Exxon Mobil (XOM), con operaciones de producción, refinación y comercialización de hidrocarburos, una estructura que permite obtener exposición a diferentes actividades del sector.

Otra empresa que encaja con una de las tendencias destacadas por Morgan Stanley es Kinder Morgan (KMI), dedicada principalmente a infraestructura energética, incluidos gasoductos y sistemas de transporte y almacenamiento de combustibles.

Este segundo ejemplo resulta especialmente interesante porque el banco identifica oportunidades en las compañías vinculadas con el transporte de gas natural, un negocio que podría beneficiarse de la expansión de la demanda eléctrica y del crecimiento de las exportaciones estadounidenses.

Qué riesgos podrían frenar el avance de Wall Street

El optimismo de Morgan Stanley convive con una preocupación que no pasa inadvertida dado que, mientras el S&P 500 permanece cerca de sus máximos, una parte importante de las acciones estadounidenses acumula caídas considerables.

A fines de septiembre, apenas 20,6% de las acciones cotizaba por encima de su promedio móvil de 50 días, cuando durante el verano estadounidense esa proporción había llegado a ubicarse cerca del 70%.

Esta diferencia demuestra que el mercado atraviesa una etapa de mayor selectividad, en la que las empresas de menor calidad financiera están sufriendo especialmente las consecuencias de las tasas elevadas.

Morgan Stanley también espera nuevas subas de tasas de la Reserva Federal en diciembre de 2026 y marzo de 2027, que llevarían la tasa de referencia al rango de 4,25% a 4,50%, aumentando las exigencias sobre las compañías que necesitan recurrir al financiamiento externo.

La inteligencia artificial, por su parte, presenta otra fuente de incertidumbre, porque las grandes empresas tecnológicas acumulan compromisos multimillonarios para construir centros de datos y adquirir equipamiento, inversiones cuya rentabilidad dependerá de la capacidad para transformar ese gasto en ingresos futuros.

Cómo aprovechar estas oportunidades desde Argentina

Las perspectivas de Morgan Stanley también resultan relevantes para los inversores argentinos que buscan diversificar sus carteras mediante CEDEARs, instrumentos que permiten acceder desde el mercado local a numerosas compañías estadounidenses.

Una alternativa para acompañar el comportamiento general de Wall Street es el CEDEAR del SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), que replica el principal índice estadounidense y permite distribuir la inversión entre una amplia variedad de empresas.

La otra posibilidad consiste en construir una cartera más selectiva, incorporando empresas de los sectores financiero, sanitario, industrial y energético, siguiendo las preferencias sectoriales que plantea Morgan Stanley, sin interpretar los ejemplos individuales de esta nota como recomendaciones específicas de la entidad.

Si tomamos como referencia el escenario que plantea Morgan Stanley, encontramos motivos para mantener una exposición a las acciones estadounidenses, pero también argumentos para revisar cuánto depende nuestra cartera de las grandes tecnológicas. El objetivo de 8.300 puntos para mediados de 2027 refleja que el banco todavía encuentra recorrido para Wall Street, mientras su preferencia por determinados sectores invita a buscar oportunidades más allá de las compañías que protagonizaron las mayores subas de los últimos años.

Al momento de invertir, conviene que prestemos atención a esa diferencia, porque acertar la dirección del S&P 500 es apenas una parte del desafío. Con tasas elevadas y valuaciones todavía exigentes, elegir empresas que realmente puedan sostener el crecimiento de sus ganancias podría terminar siendo tan importante como anticipar hasta dónde llegará el índice.