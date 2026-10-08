La nueva función protege inversiones y saldos automáticamente al detectar que el dispositivo salió de zonas o redes WiFi configuradas como seguras

Mercado Pago incorporó una nueva función de seguridad que permite proteger el dinero y determinadas operaciones de la cuenta digital cuando el usuario sale de sus lugares habituales. La herramienta se llama Dinero Blindado y se activa automáticamente cuando detecta que la persona dejó una red WiFi que previamente configuró como lugar de confianza.

La propuesta apunta a una situación cada vez más cotidiana: el celular concentra buena parte de las operaciones financieras y, ante una pérdida o un robo, también puede convertirse en una vía de acceso al dinero digital. Por eso, la nueva función agrega una protección adicional que entra en acción justamente cuando el dispositivo deja los entornos habituales del usuario.

Dinero Blindado está disponible para todos los usuarios de Mercado Pago. La herramienta permite definir qué productos se quieren proteger y también elegir cuándo mantenerla activa o pausarla. Así, cada persona puede adaptar el funcionamiento a la manera en que utiliza su cuenta.

Qué operaciones protege la nueva función de Mercado Pago

La nueva función permite proteger y ocultar los saldos de las reservas e inversiones en pesos y dólares. Además, contempla la posibilidad de inhabilitar las transferencias en dólares y determinadas operaciones de compra y venta cuando el usuario se encuentra fuera de sus lugares de confianza.

El mecanismo funciona de manera temporal: cuando la persona sale de un entorno reconocido, Dinero Blindado aplica las restricciones que fueron seleccionadas previamente, y los productos alcanzados dejan de estar disponibles hasta que el usuario regresa a uno de los espacios registrados.

Por ejemplo, una persona puede configurar la red WiFi de su casa como lugar de confianza y elegir que sus inversiones y reservas queden protegidas cuando salga de allí. Si después se conecta nuevamente a esa red, recuperará las condiciones habituales para operar.

La función también permite personalizar la protección. El usuario decide qué productos quiere resguardar y puede modificar la configuración cuando lo necesite. De esta manera, no todos los fondos ni todas las operaciones tienen que quedar necesariamente alcanzados por las restricciones.

Mercado Pago suma Dinero Blindado para proteger ahorros e inversiones

Cómo funciona la protección fuera de lugares de confianza

Dinero Blindado toma las redes WiFi frecuentes como referencia para identificar los espacios en los que el usuario suele operar con mayor confianza. Pueden ser, por ejemplo, la red del domicilio, la oficina o cualquier otro lugar habitual que la persona decida incorporar.

Para configurar esos espacios, hay que ingresar a la Central de Seguridad de Mercado Pago. La gestión también puede realizarse mediante Mago, el asistente personal de la plataforma.

Una vez registradas las redes, el sistema reconoce cuándo el teléfono deja de estar conectado a ellas. En ese momento se activa la protección seleccionada. La lógica es sencilla: mientras el dispositivo está en un lugar de confianza, mantiene las condiciones habituales; cuando sale de ese entorno, se aplican temporalmente las medidas de seguridad.

Y es que el escenario puede cambiar en cuestión de segundos. Una persona puede estar en su casa revisando sus inversiones y, poco después, salir rumbo al trabajo o a otro lugar concurrido. Si el celular se pierde durante ese trayecto, las operaciones que fueron seleccionadas previamente ya cuentan con una capa adicional de protección.

Al regresar a una red WiFi configurada como lugar de confianza, el usuario vuelve a operar con normalidad. No necesita activar y desactivar manualmente la función cada vez que sale de su casa.

Por qué Mercado Pago incorporó esta nueva función

La incorporación de Dinero Blindado está relacionada con las preocupaciones que generan la pérdida o el robo de los teléfonos celulares. El dispositivo ya no sirve únicamente para comunicarse: también permite acceder a cuentas, realizar pagos, transferencias y administrar dinero.

Según un relevamiento realizado por Mercado Pago, el 52% de los encuestados señaló que su principal preocupación ante la pérdida o el robo del celular es que un tercero pueda utilizar su dinero digital. El segundo temor mencionado fue el acceso a los datos personales, con el 22%.

Los resultados también reflejan cambios en los hábitos cotidianos. Más del 64% de las personas consultadas afirmó que evita sacar el celular cuando se encuentra en lugares concurridos, salvo que sea necesario. A su vez, el 61% señaló que refuerza la protección del dispositivo mediante contraseñas o reconocimiento facial.

La verdad es que el teléfono pasó a ocupar un lugar central en la administración del dinero. Desde una misma pantalla se pueden consultar saldos, pagar servicios, transferir fondos o realizar inversiones. Por eso, cualquier medida que limite el acceso a determinadas operaciones puede adquirir relevancia cuando el dispositivo queda fuera del entorno habitual.

El relevamiento de Mercado Pago también indicó que 9 de cada 10 usuarios encuestados activarían una funcionalidad de este tipo o considerarían hacerlo. Ese dato fue utilizado por la compañía como referencia para el desarrollo de la nueva herramienta.

Agustín Onagoity, vicepresidente de Mercado Pago Argentina, explicó que el celular concentra actualmente buena parte de las operaciones financieras y señaló que la prevención frente a fraudes forma parte de las necesidades de los usuarios.

"Hoy el celular es la billetera de millones de personas. Por eso, la prevención ante fraudes y la protección activa son atributos muy valorados", sostuvo el ejecutivo.

Según Onagoity, Dinero Blindado se suma como una capa adicional de seguridad dentro de la cuenta digital y busca proteger los fondos de los usuarios cuando se encuentran fuera de sus lugares habituales.

Qué otras herramientas de seguridad ofrece Mercado Pago

Dinero Blindado se incorpora a las funciones que Mercado Pago ya reúne dentro de la Central de Seguridad de la aplicación.

Desde allí, los usuarios pueden configurar distintos métodos de verificación para proteger el acceso y las operaciones de la cuenta. Entre las alternativas disponibles se encuentran las contraseñas y el reconocimiento facial, según las opciones habilitadas para cada usuario y dispositivo.

La plataforma también permite designar personas de confianza que puedan realizar determinadas gestiones en nombre del titular en caso de robo del teléfono. Esta alternativa busca facilitar el reporte de la situación cuando el dueño de la cuenta no tiene acceso inmediato a su dispositivo.

Además, la Central de Seguridad permite administrar alertas y recibir información relacionada con determinadas actividades de la cuenta. Estas notificaciones pueden servir para detectar movimientos que el usuario no reconoce y actuar ante una situación sospechosa.

A esto se suman las herramientas para denunciar estafas y operaciones sospechosas. De esta manera, la seguridad de la cuenta no queda concentrada en una única función, sino que reúne distintas alternativas para prevenir, detectar y reportar posibles inconvenientes.

Con Dinero Blindado aparece, además, un elemento que hasta ahora no estaba asociado de la misma manera a la protección de los fondos: el lugar desde el cual se utiliza el dispositivo, tomando como referencia las redes WiFi habituales para establecer cuándo debe aplicar las restricciones configuradas.

Cómo activar Dinero Blindado en Mercado Pago

La configuración se realiza directamente desde la aplicación de Mercado Pago. El procedimiento comienza en la pantalla principal y requiere seleccionar las redes que serán consideradas lugares de confianza.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar a "Más", ubicado en la barra inferior de la pantalla de inicio

Seleccionar "Seguridad"

Entrar en "Dinero Blindado"

Seleccionar las redes WiFi que se quieren establecer como lugares de confianza

Elegir los productos que se desean proteger

Una vez completada la configuración, Mercado Pago utilizará esas redes como referencia para determinar cuándo activar la protección. Si el celular deja de estar conectado a ellas, entrarán en funcionamiento las restricciones elegidas.

El usuario también puede modificar la configuración posteriormente. Por ejemplo, puede agregar la red WiFi de su oficina si empieza a utilizarla con frecuencia, eliminar una red que ya no considera de confianza o cambiar los productos que quiere mantener protegidos.

Paso a paso para activar Dinero Blindado en Mercado Pago

Qué pasa cuando el usuario sale de casa

Una vez configurada la función, el usuario no tiene que activar manualmente Dinero Blindado cada vez que sale de su domicilio. El sistema toma como referencia las redes seleccionadas y modifica temporalmente las condiciones de acceso cuando el dispositivo abandona esos entornos.

Supongamos que una persona registra la red de su casa y la de su oficina. Mientras permanece conectada a cualquiera de ellas, puede utilizar su cuenta bajo las condiciones habituales. Al salir y perder esa conexión, se activa la protección sobre los productos que haya seleccionado.

En ese momento, determinados saldos pueden quedar ocultos y algunas operaciones pueden permanecer inhabilitadas. Entre ellas están las transferencias en dólares y las operaciones de compra y venta contempladas por la función.

Cuando el teléfono vuelve a conectarse a una red registrada como lugar de confianza, se recupera el funcionamiento habitual de los productos protegidos.

Dinero Blindado ya está disponible para los usuarios de Mercado Pago y puede configurarse desde la aplicación, tanto a través de la Central de Seguridad como mediante Mago. La herramienta permite sumar una instancia de protección que acompaña los desplazamientos cotidianos y cambia temporalmente las condiciones para operar con la cuenta cuando el celular se encuentra fuera de los espacios habituales.