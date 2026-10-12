Banco Provincia baja las tasas para refinanciar deudas y las cuotas pueden caer hasta 20%

La entidad redujo las tasas de su programa para clientes en mora. Hay opciones para deudas de tarjetas y préstamos, con condiciones diferentes

Banco Provincia acaba de reducir las tasas de interés de su programa de refinanciación de deudas de consumo. La medida alcanza a clientes que tienen atrasos en sus obligaciones y permite reducir hasta un 20% el valor de la cuota mensual, según el perfil del deudor y el tipo de refinanciación.

El esquema diferencia entre quienes tienen una mora de hasta 90 días y aquellos que acumulan un atraso superior. También contempla condiciones específicas para personas con ingresos de hasta cuatro Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), clientes que cobran sus haberes o jubilaciones en el banco y quienes tienen deudas exclusivamente con tarjetas de crédito.

Cuáles son las nuevas tasas de Banco Provincia según cada tipo de deuda

En el caso de mora temprana, que contempla atrasos de hasta 90 días, la tasa más baja es para personas con ingresos de hasta cuatro SMVM. Para este grupo, la TNA quedó en 30%, después de una reducción de 9 puntos porcentuales, y el banco estima una disminución del 20% en el valor de la cuota.

Las mismas condiciones alcanzan a excombatientes de Malvinas y trabajadoras de casas particulares. Para quienes cobran haberes o jubilaciones a través de Banco Provincia, la tasa quedó en 50% TNA, con una reducción estimada del 18% en la cuota.

La clientela general en mora temprana accede a una TNA de 60%, con una baja estimada del 16% en el pago mensual. En paralelo, existe una alternativa exclusiva para consolidar deudas de tarjetas de crédito en hasta 60 meses, con una tasa del 35% TNA y una reducción estimada del 10% en la cuota.

Para quienes ya acumulan una mora avanzada, superior a 90 días, las condiciones también fueron modificadas. Las personas sobreendeudadas y/o con ingresos de hasta cuatro SMVM pueden acceder a una tasa de 25% TNA, la más baja del esquema, con una reducción estimada del 12% en el valor de la cuota.

En tanto, los clientes que cobran sus haberes o jubilaciones en Banco Provincia en mora tardía tienen una tasa de 30% TNA para esta modalidad, con una disminución estimada del 5% en el pago mensual.

Cómo funciona la refinanciación y qué deudas se pueden unificar

El programa permite consolidar en un único crédito distintas deudas de consumo, entre ellas saldos de tarjetas de crédito y préstamos personales. El objetivo es extender el plazo de pago y reemplazar varios compromisos por una cuota mensual única.

La gestión puede realizarse en las sucursales de Banco Provincia y, para determinadas operaciones, también mediante home banking. La refinanciación está dirigida a personas humanas con deudas en mora y queda sujeta a las condiciones específicas de cada línea.

En el caso de la refinanciación para mora avanzada, el banco establece que puede incluir hasta el 100% de la deuda u operación vigente al momento de la refinanciación, incluyendo capital, intereses y determinados gastos. La línea está destinada a regularizar la situación de morosidad frente a la entidad.

Cuánrtas refinanciaciones hizo el Banco Provincia en el 2026

La cantidad de clientes que refinanciarion sus obligaciones fue superior a las 125.000 operaciones, según el banco, por un monto superior a $500.000. De acuerdo con los datos de la consultora ECO GO, el banco se ubicó en el segundo lugar del sistema financiero argentino por participación en refinanciaciones de deuda.

El volumen coincide con un escenario de mayor morosidad de los hogares. Según datos de la Central de Deudores analizados por la consultora 1816, la irregularidad del crédito de las familias en entidades financieras se ubicó en 12,8% en agosto, apenas por debajo del 12,9% registrado en julio y muy por encima del nivel de fines de 2024.

De esta forma, la baja de tasas se centran en las personas que ya tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones. Para esos clientes, el beneficio principal no es transformar una deuda existente en un esquema de pago con una cuota mensual menor y un plazo más extendido.