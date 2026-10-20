Qué bancos que cobran menos intereses en préstamos personales

Pedir un préstamo de $1 millón puede costar hasta $276.000 más según el banco elegido y estas son las entidades que ofrecen las tasas más bajas

Pedir un préstamo personal en la Argentina puede salir mucho más caro de lo que parece a primera vista. Con tasas que cambian de un banco a otro y condiciones que dependen del perfil de cada cliente, la diferencia entre elegir una entidad u otra puede representar cientos de miles de pesos a lo largo de la financiación. Por eso, antes de aceptar una oferta, conviene mirar más allá de la cuota mensual y prestar atención al costo total de la operación.

En octubre, las entidades financieras mantienen distintas líneas de crédito destinadas a empleados en relación de dependencia, jubilados, clientes que cobran sus haberes en el banco y personas que necesitan financiamiento para consumo. La dispersión de tasas es considerable y deja en evidencia que tener una cuenta sueldo o pertenecer a un segmento preferencial puede cambiar por completo el precio de un préstamo.

De acuerdo con nuestros datos relevados, el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) parte del 58,9% en una línea preferencial de Banco Galicia y llega hasta el 255,2% en Banco Hipotecario, tomando las tasas mínimas informadas para cada producto.

Las alternativas más económicas, naturalmente, suelen estar reservadas a determinados clientes, mientras que otras líneas presentan costos considerablemente superiores. Además, el plazo elegido puede modificar el interés aplicado y, por lo tanto, el monto que finalmente deberá devolverse.

Cuáles son las tasas de los préstamos personales, banco por banco

El relevamiento permite comparar las condiciones ofrecidas por Galicia, Nación, Macro, Ciudad, Santander, Patagonia, Bancor, Banco del Chubut e Hipotecario. Para ordenar las alternativas, la referencia principal es el CFTEA, que permite evaluar el costo del crédito incorporando intereses y otros cargos contemplados en cada oferta.

Las tasas mínimas publicadas son las siguientes:

Banco Galicia - Éminent: TNA desde 39% y CFTEA desde 58,9% , para clientes Éminent.

- TNA desde 39% y , para clientes Éminent. Banco Nación - Nación Sueldos: TNA desde 49% y CFTEA desde 78,4% , para empleados que cumplen los requisitos.

- TNA desde 49% y , para empleados que cumplen los requisitos. Banco Nación - Nación Previsional: TNA desde 49% y CFTEA desde 78,4% , orientado a jubilados.

- TNA desde 49% y , orientado a jubilados. Banco Macro - Jubilados y Selecta: TNA desde 55% y CFTEA desde 91,1%.

- TNA desde 55% y Banco Galicia - PLUS: TNA desde 57% y CFTEA desde 95,8%.

- TNA desde 57% y Banco Macro - Plan Sueldo: TNA desde 61% y CFTEA desde 104,7%.

- TNA desde 61% y Bancor - Préstamo Bancón: TNA desde 65% y CFTEA desde 114,3% .

- TNA desde 65% y . Banco Macro - Mercado Abierto y PyN: TNA desde 66% y CFTEA desde 116,7%.

- TNA desde 66% y Banco Macro - AUH: TNA desde 66% y CFTEA desde 116,7%.

- TNA desde 66% y Banco Ciudad - Jubilados ANSES: TNA desde 67% y CFTEA desde 119,1%.

- TNA desde 67% y Banco del Chubut - Descuento de Haberes : TNA desde 69,5% y CFTEA desde 125,5%.

- : TNA desde 69,5% y Banco Nación - Sin haberes / Destino Libre : TNA desde 71% y CFTEA desde 129,3%.

- : TNA desde 71% y Banco Ciudad - Plan Sueldo: TNA desde 72% y CFTEA desde 131,9%.

- TNA desde 72% y Banco Santander - Préstamo personal: CFTEA desde 142,6% , sin TNA informada.

- , sin TNA informada. Banco Patagonia - Préstamo online: TNA desde 87% y CFTEA desde 174,3%.

- TNA desde 87% y Banco Galicia - MOVE: TNA desde 87% y CFTEA desde 174,9%.

- TNA desde 87% y Banco Ciudad - Cliente Fiel: TNA desde 89% y CFTEA desde 180,5%.

- TNA desde 89% y Banco Macro - Renta Presunta: TNA desde 96% y CFTEA desde 203,1%.

- TNA desde 96% y Banco Hipotecario - Destino Libre: TNA desde 110,4% y CFTEA desde 255,2%.

El primer veredicto que deja el ranking es que Banco Galicia aparece con la tasa mínima más baja, gracias a su préstamo personal Éminent, con plazos de entre 6 y 72 meses. Sin embargo, esas condiciones están reservadas a clientes de un segmento específico, por lo que no representan necesariamente una alternativa disponible para cualquier solicitante.

Detrás aparece Banco Nación, que ofrece un CFTEA desde el 78,4% y una TNA del 49% en distintas modalidades de Nación Sueldos y Nación Previsional. Estas condiciones alcanzan a grupos determinados, como trabajadores que cobran sus haberes en la entidad y jubilados que cumplen los requisitos correspondientes.

En el extremo opuesto aparecen las líneas con costos superiores al 170%, entre ellas las de Banco Patagonia, Galicia MOVE, Ciudad Cliente Fiel y Macro Renta Presunta. El caso más elevado corresponde a Banco Hipotecario, cuyo préstamo con destino libre presenta un CFTEA desde el 255,2%.

Cuánto cuesta pedir un préstamo de $1 millón a pagar en 24 meses

Una manera de dimensionar las diferencias entre los bancos es llevar las tasas a un ejemplo concreto. Para eso, el simulador de ComparaTasas.ar permite calcular cuánto pagaría una persona que solicita $1.000.000 y elige devolverlo en 24 cuotas, utilizando el sistema de amortización francés.

Con ese monto y plazo, la herramienta ubica nuevamente a Banco Galicia entre las alternativas de menor costo, con una cuota inicial estimada de $65.134 para clientes Éminent. En Banco Nación, las alternativas preferenciales arrojan una cuota cercana a $66.148, mientras que en Banco Macro el importe supera los $70.000 para jubilados y clientes Selecta.

Los resultados de la simulación muestran las siguientes diferencias:

Banco Galicia - Éminent: cuota mensual estimada de $65.134, con un total a devolver de $1.563.218.

cuota mensual estimada de con un total a devolver de Banco Nación - Sueldos / Previsional : cuota mensual estimada de $66.148, con un total a devolver de $1.587.543.

: cuota mensual estimada de con un total a devolver de Banco Macro - Jubilados / Selecta: cuota mensual estimada de $70.719, con un total a devolver de $1.697.248.

cuota mensual estimada de con un total a devolver de Banco Galicia - PLUS: cuota mensual estimada de $70.719, con un total a devolver de $1.697.248.

cuota mensual estimada de con un total a devolver de Bancor - Préstamo Bancón: cuota mensual estimada de $75.436, con un total a devolver de $1.810.467.

cuota mensual estimada de con un total a devolver de Banco Macro - Plan Sueldo: cuota mensual estimada de $76.638, con un total a devolver de $1.839.303.

Los importes corresponden a estimaciones del simulador para octubre de 2026 y pueden cambiar según las condiciones particulares de contratación. Para realizar la comparación se considera el tramo de tasa correspondiente a una financiación de 24 meses.

Y es que mientras que un cliente Éminent de Galicia devolvería aproximadamente $1,56 millones, otro que acceda a la línea Plan Sueldo de Macro terminaría pagando alrededor de $1,84 millones. Es decir, unos $276.000 más por recibir el mismo millón de pesos a pagar en la misma cantidad de tiempo -24 meses-.

Qué conviene mirar antes

Uno de los errores más habituales al comparar créditos consiste en concentrarse exclusivamente en la Tasa Nominal Anual (TNA). Ese porcentaje no es más que el interés nominal aplicado al capital, no refleja por sí solo todos los costos que puede enfrentar el solicitante.

El indicador más útil es el Costo Financiero Total Efectivo Anual, que incorpora el efecto de los intereses y los cargos incluidos en el financiamiento. A igualdad de monto, plazo y condiciones, permite comparar mejor las ofertas de diferentes entidades.

También importa la relación entre la cuota y los ingresos. En la simulación de Galicia Éminent, por ejemplo, una cuota de $65.134 representa aproximadamente el 4,3% de un ingreso neto mensual de $1.500.000. Para una persona que gana $250.000, esa misma obligación absorbería alrededor del 26% de su sueldo. El simulador toma como referencia una relación cuota-ingreso cercana al 30% para estimar el ingreso necesario, que en el ejemplo de Galicia ronda los $217.114. Se trata de una referencia orientativa y cada banco aplica sus propios criterios de evaluación.

Dónde conviene sacar un préstamo personal en octubre

Con los datos disponibles, podemos identificar una primera ventaja para los clientes Éminent de Galicia, que acceden a la tasa mínima más baja del relevamiento. Banco Nación aparece como otra alternativa competitiva para empleados y jubilados que reúnen las condiciones de sus líneas preferenciales, mientras que Macro ofrece opciones interesantes para determinados segmentos.

Sin embargo, no todos los clientes reciben las mismas tasas, y las ofertas más económicas del ranking tienen requisitos específicos. Por eso, sería apresurado afirmar que un banco es siempre más conveniente que otro, especialmente cuando intervienen factores como los ingresos, el historial crediticio y el plazo de devolución.

Antes de elegir, compararíamos al menos dos o tres propuestas personalizadas por el mismo monto y plazo, con especial atención al CFTEA y al importe final que deberá devolverse. Si el banco donde cobramos el sueldo ofrece una bonificación o tasa preferencial, sin duda, valdrá la pena incorporarla a la comparación que hagamos.