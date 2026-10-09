Cuánto gana un docente universitario en medio del conflicto por la Ley de financiamiento

La Justicia ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Conocé cuánto cobra un docente hoy y de cuánto es la pérdida por la inflación

La discusión por la Ley de Financiamiento Universitario entró en una etapa decisiva, ya que después de meses de conflicto entre el Gobierno y las universidades nacionales, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que había condicionado la aplicación de la ley y ordenó al Poder Ejecutivo avanzar con su cumplimiento.

La respuesta oficial de la Ley de Financiamiento Universitario fue apelar la resolución judicial, mientras las autoridades universitarias y los sindicatos preparan una nueva movilización al Congreso para el 15 de octubre. De esta manera, el conflicto vuelve a combinar tres frentes: la disputa judicial, el reclamo por los salarios docentes y no docentes y la discusión sobre los recursos necesarios para sostener el funcionamiento de las casas de altos estudios.

La norma —diseñada fundamentalmente para garantizar la actualización por inflación de los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios y para instrumentar una recomposición salarial automática que acompañe la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC)— busca ponerle un piso a la pérdida de capacidad de compra que atraviesan docentes y nodocentes.

El contrapunto no es meramente teórico ni contable. Impacta de forma directa sobre la vida cotidiana de miles de profesores, investigadores y auxiliares de la enseñanza en todo el país. La diferencia acumulada entre los incrementos salariales otorgados por decreto de manera unilateral por el Ministerio de Capital Humano a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias y el índice de inflación que registra el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ha provocado una brecha histórica en los ingresos reales del personal universitario.

Desde los gremios que representan a los trabajadores de la educación superior advierten que el deterioro amenaza la sostenibilidad misma de la oferta académica y la calidad de la enseñanza pública. Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), fue contundente respecto al impacto del despasaje salarial en el dictado de clases:

"Estamos atravesando la pérdida salarial más grande desde el retorno de la democracia. Un docente universitario ha perdido más del 30% de su poder adquisitivo en términos reales frente a la inflación. Esto no solo destruye el ingreso familiar de los profesores, sino que genera una fuga inédita de profesionales altamente capacitados hacia la actividad privada o hacia el exterior, poniendo en jaque el futuro de la universidad pública argentina."

Cómo se estructura el salario de un docente universitario

Para comprender el alcance real de la discusión paritaria y el grado de afectación que sufren los profesionales del sector, es necesario desglosar el funcionamiento de la grilla salarial universitaria. A diferencia de otros regímenes laborales de la administración pública o del sector privado, el sueldo de un profesor en las universidades nacionales no está determinado únicamente por una escala jerárquica lineal, sino por la intersección obligatoria de dos variables estructurales: la categoría del cargo y la dedicación horaria.

1. Las categorías jerárquicas

El escalafón docente se divide en cinco categorías principales para el personal de planta o interino, más una categoría específica destinada a los estudiantes avanzados que se desempeñan en tareas de apoyo:

Profesor Titular: Es la máxima jerarquía académica dentro de una cátedra o asignatura. Asume la responsabilidad integral del programa de estudios, la dirección de los equipos de investigación y la orientación de los trabajos prácticos.

Es la máxima jerarquía académica dentro de una cátedra o asignatura. Asume la responsabilidad integral del programa de estudios, la dirección de los equipos de investigación y la orientación de los trabajos prácticos. Profesor Asociado: Comparte la conducción académica con el Titular y puede reemplazarlo de manera directa en sus funciones operativas y de gestión formativa.

Comparte la conducción académica con el Titular y puede reemplazarlo de manera directa en sus funciones operativas y de gestión formativa. Profesor Adjunto : Está a cargo de comisiones de trabajos prácticos o dictado de clases teóricas según la estructura de la materia. Es la categoría más numerosa dentro del cuerpo de profesores titulares o con concurso.

: Está a cargo de comisiones de trabajos prácticos o dictado de clases teóricas según la estructura de la materia. Es la categoría más numerosa dentro del cuerpo de profesores titulares o con concurso. Jefe de Trabajos Prácticos (JTP): Coordina y supervisa el desarrollo de las comisiones de trabajos prácticos, articulando entre los profesores de la cátedra y los auxiliares docentes.

Coordina y supervisa el desarrollo de las comisiones de trabajos prácticos, articulando entre los profesores de la cátedra y los auxiliares docentes. Ayudante de Primera : Graduado universitario que colabora en la atención diaria de las comisiones, la corrección de trabajos y el seguimiento de los estudiantes.

: Graduado universitario que colabora en la atención diaria de las comisiones, la corrección de trabajos y el seguimiento de los estudiantes. Ayudante de Segunda: Estudiante universitario que habiendo aprobado la materia y cumplido con los requisitos normativos de su facultad, realiza sus primeras experiencias de formación en la docencia.

2. Las dedicaciones horarias

La carga horaria semanal asignada al cargo es el multiplicador que determina el piso del ingreso bruto:

Dedicación Exclusiva (40 horas semanales) : Implica un compromiso de tiempo completo con la institución. Los docentes con esta dedicación no solo dictan clases, sino que deben desarrollar actividades permanentes de investigación, extensión universitaria y gestión académica.

: Implica un compromiso de tiempo completo con la institución. Los docentes con esta dedicación no solo dictan clases, sino que deben desarrollar actividades permanentes de investigación, extensión universitaria y gestión académica. Dedicación Semi-exclusiva (20 horas semanales): Pensada para quienes combinan la labor docente e investigadora con el ejercicio profesional independiente o el desempeño en el sector público/privado.

Pensada para quienes combinan la labor docente e investigadora con el ejercicio profesional independiente o el desempeño en el sector público/privado. Dedicación Simple (10 horas semanales): Es el tipo de contratación más extendido en el sistema universitario nacional, concentrando a profesionales del medio productivo, jurídico, médico o técnico que aportan su experiencia directa de la práctica profesional al aula durante un número reducido de horas a la semana.

Escala de Salarios Básicos Brutos en las Universidades Nacionales

A partir de los últimos reajustes establecidos en la paritaria nacional, la grilla de salarios básicos brutos —sin computar los adicionales por antigüedad ni los complementos por títulos de posgrado— se distribuye de la siguiente manera dentro del esquema universitario público:

SUELDOS UNIVERSITARIOS

Como se desprende de la tabla, un docente que recién ingresa al sistema universitario con una dedicación simple como Ayudante de Primera percibe un haber básico bruto de $272.650, cifra que al aplicar los descuentos de ley (jubilación, obra social y aportes gremiales) arroja un haber líquido que queda muy lejos de cubrir una canasta de consumo elemental. En el otro extremo, un Profesor Titular con Dedicación Exclusiva alcanza un básico de $1.948.581, salario que puede duplicarse de acuerdo con los años de trayectoria acumulados en la institución.

Los componentes que definen el recibo de sueldo: antigüedad, posgrados y retenciones

Analizar únicamente el sueldo básico brindaría una imagen incompleta de la realidad de los ingresos universitarios. En la liquidación mensual de haberes entran en juego variables complementarias que distorsionan significativamente el monto final depositado en las cuentas bancarias de los profesores.

1. Adicional por Antigüedad Docente: Es la bonificación de mayor peso relativo a lo largo de la carrera académica. Se calcula como un porcentaje directo sobre el sueldo básico y premia la permanencia continua en el sistema educativo (ya sea universitario o de otros niveles reconocidos):

De 2 a 4 años de antigüedad: +20% sobre el básico.

De 5 a 9 años de antigüedad: +30% a +40% sobre el básico.

De 10 a 14 años de antigüedad: +50% a +60% sobre el básico.

De 15 a 19 años de antigüedad: +70% a +80% sobre el básico.

De 20 años o más de antigüedad: +100% a +120% sobre el básico.

En la práctica, un Profesor Adjunto con dedicación exclusiva ($1.520.087) que cuenta con 20 años de antigüedad acreditada duplica su básico inicial, sumando $1.520.087 adicionales solo bajo el concepto de trayectoria, alcanzando un bruto antes de descuentos superior a los $3.000.000.

2. Adicionales por Posgrado: El Convenio Colectivo de Trabajo de los docentes universitarios (Decreto 1246/15) establece un incentivo económico orientado a fomentar la formación de cuarto nivel del cuerpo académico. Este adicional no es acumulativo por múltiples títulos del mismo nivel, sino que reconoce la máxima titulación obtenida por el profesor:

Doctorado: Adicional equivalente al 17,5% sobre el básico del cargo.

Maestría: Adicional equivalente al 8% al 10% sobre el básico del cargo.

Especialización: Adicional equivalente al 5% sobre el básico del cargo.

Este punto genera una de las quejas más recurrentes dentro de la comunidad docente. La realización de un Doctorado exige entre cuatro y seis años de investigación de posgrado, la aprobación de tesis doctorales evaluadas por jurados internacionales y la publicación continua de artículos científicos en revistas indizadas. Sin embargo, el plus salarial asignado equivale a menos de un quinto del sueldo básico.

3. La carga de descuentos previsionales y asistenciales: En el recibo de sueldo de un docente universitario conviven los descuentos tradicionales con una sobretasa vinculada a su régimen previsional específico:

Aporte Jubilatorio (Ley 26.508) : A diferencia del régimen general del SIPA donde se descuenta el 11%, los docentes universitarios aportan de manera obligatoria un 13% de su remuneración bruta. Este 2% adicional está destinado a financiar la movilidad propia del sector (el 82% móvil del cargo en actividad al momento del cese).

: A diferencia del régimen general del SIPA donde se descuenta el 11%, los docentes universitarios aportan de manera obligatoria un 13% de su remuneración bruta. Este 2% adicional está destinado a financiar la movilidad propia del sector (el 82% móvil del cargo en actividad al momento del cese). Obra Social: Retención del 3% con destino a la obra social universitaria correspondiente a cada casa de altos estudios (como DOSUBA en la UBA, DASPU en la UNC o SMAUNLM en La Matanza).

Retención del 3% con destino a la obra social universitaria correspondiente a cada casa de altos estudios (como DOSUBA en la UBA, DASPU en la UNC o SMAUNLM en La Matanza). Ley 19.032 (INSSJP - PAMI): Retención del 3% sobre la totalidad de los conceptos remunerativos.

En total, la masa de aportes obligatorios sobre el recibo salarial asciende al 19% sobre los conceptos brutos, a lo que debe restarse la retención por el Impuesto a las Ganancias en caso de corresponder para las categorías más altas con antigüedad y dedicaciones exclusivas.

La pérdida del poder adquisitivo y el dilema de la Ley de Financiamiento

El núcleo del reclamo que mantiene abiertas las negociaciones paritarias radica en la velocidad con la que la inflación erosionó los salarios nominales frente al costo de la vida. De acuerdo con informes elaborados por los institutos de investigación económica de diversas universidades nacionales (como el IEC-CONADU o el Observatorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA), el desfasaje entre el incremento acumulado del IPC y las pautas otorgadas al personal universitario supera los 30 puntos porcentuales.

En las mesas de negociación paritaria celebradas en la Secretaría de Trabajo, la dirigencia sindical ha rechazado en reiteradas oportunidades los ofrecimientos del Gobierno nacional por considerarlos unilaterales e insuficientes. La exigencia central de las federaciones docentes es que la paritaria no sea sustituida por aumentos discrecionales y que se reconozca el atraso registrado desde diciembre de 2023 a la fecha.