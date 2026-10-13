Morgan Stanley mira más allá de Nvidia y anticipa los sectores que ganarán con la IA

Desde centros de datos hasta energía y automatización, Morgan Stanley explica dónde podrían aparecer los próximos ganadores del boom de la IA

La inversión en IA se expande de chips a energía, telecomunicaciones y más.

Durante los últimos años, hablar de inteligencia artificial en Wall Street fue casi un sinónimo de hablar de Nvidia. La empresa se convirtió en una de las grandes protagonistas del mercado gracias a la demanda de procesadores, mientras gigantes como Microsoft, Google y Amazon multiplicaron sus inversiones para construir centros de datos cada vez más potentes. Sin embargo, la revolución tecnológica empieza a entrar en una nueva etapa, en la que las oportunidades podrían extenderse hacia sectores que hasta hace poco quedaban fuera del radar de los inversores.

Y es que, después de varios años en los que buena parte del entusiasmo bursátil estuvo concentrado en los fabricantes de chips, empieza a tomar fuerza una pregunta diferente. ¿Qué empresas conseguirán aprovechar la inteligencia artificial para mejorar sus negocios y cuáles se beneficiarán de la infraestructura necesaria para sostener su crecimiento? La respuesta podría encontrarse en empresas vinculadas con la energía, la automatización industrial, las telecomunicaciones y la ciberseguridad.

En su informe On the Markets de octubre de 2026, Morgan Stanley pone el foco sobre esta transformación y plantea que la próxima etapa de la inteligencia artificial podría abrir oportunidades de inversión en distintas industrias y regiones del mundo. El banco considera que la competencia tecnológica entre las principales potencias, sumada a la necesidad de construir infraestructura y desarrollar capacidades propias, seguirá alimentando un ciclo de inversiones multimillonarias.

Para dimensionar este fenómeno, la entidad estima que Estados Unidos destinará alrededor de u$s860.000 millones a inversiones relacionadas con inteligencia artificial durante 2026, mientras que las compañías vinculadas con una de las tendencias que analiza podrían registrar un crecimiento de sus ganancias por acción cercano al 20% anual en 2027 y 2028, según las proyecciones de consenso recopiladas por el banco.

Cuáles son los sectores que podrían beneficiarse

Para identificar a los potenciales ganadores de esta transformación, Morgan Stanley amplió su cobertura temática e incorporó el concepto de inteligencia artificial soberana y localización de semiconductores, mediante un análisis que permite evaluar la exposición de más de 3.800 empresas de todo el mundo.

El universo es bastante más amplio de lo que podría imaginarse a primera vista, ya que comprende desde fabricantes tradicionales de componentes electrónicos hasta empresas industriales que podrían beneficiarse del aumento de las inversiones tecnológicas.

Entre los sectores que aparecen en el radar del banco estadounidense se destacan:

Semiconductores y equipamiento tecnológico: fabricantes de procesadores y maquinaria especializada que podrían beneficiarse de los esfuerzos por reducir la dependencia de proveedores extranjeros. AMD (AMD), Taiwan Semiconductor (TSM) y ASML (ASML)

y fabricantes de procesadores y maquinaria especializada que podrían beneficiarse de los esfuerzos por reducir la dependencia de proveedores extranjeros. (AMD), (TSM) y (ASML) Infraestructura y centros de datos: empresas relacionadas con la construcción de instalaciones, redes y sistemas de almacenamiento necesarios para ampliar la capacidad de computación. Equinix (EQIX), Digital Realty (DLR), Vertiv (VRT) y Arista Networks (ANET)

y empresas relacionadas con la construcción de instalaciones, redes y sistemas de almacenamiento necesarios para ampliar la capacidad de computación. (EQIX), (DLR), (VRT) y (ANET) Ciberseguridad: proveedores de soluciones destinadas a proteger información estratégica y garantizar el funcionamiento de sistemas tecnológicos. Palo Alto Networks (PANW), CrowdStrike (CRWD), Fortinet (FTNT) y Zscaler (ZS)

proveedores de soluciones destinadas a proteger información estratégica y garantizar el funcionamiento de sistemas tecnológicos. (PANW), (CRWD), (FTNT) y (ZS) Software y servicios informáticos: empresas que desarrollan herramientas para incorporar inteligencia artificial en empresas y organismos públicos. Microsoft (MSFT), Salesforce (CRM), ServiceNow (NOW) y Accenture (ACN)

y empresas que desarrollan herramientas para incorporar inteligencia artificial en empresas y organismos públicos. (MSFT), (CRM), (NOW) y (ACN) Telecomunicaciones: operadores que podrían convertirse en socios estratégicos de gobiernos y grandes compañías tecnológicas. AT&T (T), Verizon (VZ), Deutsche Telekom (DTE) y América Móvil (AMX)

operadores que podrían convertirse en socios estratégicos de gobiernos y grandes compañías tecnológicas. (T), (VZ), (DTE) y (AMX) Bienes de capital y materiales: fabricantes de equipamiento industrial y proveedores de insumos necesarios para construir infraestructura tecnológica. Caterpillar (CAT), Eaton (ETN), Schneider Electric (SU) y ABB (ABBN)

y fabricantes de equipamiento industrial y proveedores de insumos necesarios para construir infraestructura tecnológica. (CAT), (ETN), (SU) y (ABBN) Energía e infraestructura eléctrica: actividades vinculadas con el abastecimiento energético que requieren los centros de datos. Constellation Energy (CEG), NextEra Energy (NEE), GE Vernova (GEV) y Williams Companies (WMB)

Lo interesante es que Morgan Stanley considera que esta tendencia todavía tiene margen para traducirse en mayores resultados. Según las estimaciones de consenso presentadas en el informe, las empresas con exposición moderada, significativa o central a la inteligencia artificial soberana podrían registrar un crecimiento de sus ganancias por acción en la franja alta de los dos dígitos durante 2027 y 2028.

Esto no implica que todas las acciones relacionadas con estos sectores necesariamente vayan a subir, ya que muchas cotizaciones podrían incorporar de antemano esas expectativas, pero permite entender por qué el banco considera que las oportunidades empiezan a distribuirse entre una cantidad cada vez mayor de actividades.

De los fabricantes de chips a las empresas que utilizan IA

Más allá de la infraestructura, Morgan Stanley identifica otro cambio que podría resultar especialmente importante para Wall Street. Se trata de la transición desde las empresas que hacen posible el desarrollo de inteligencia artificial hacia aquellas que consiguen incorporarla a sus actividades y transformar esa tecnología en una mejora concreta de sus resultados.

Michael Wilson, director de inversiones y estratega jefe de acciones estadounidenses de Morgan Stanley, explica que el mercado ya comenzó a mostrar una rotación hacia los negocios que adoptan inteligencia artificial, especialmente entre empresas grandes y de calidad.

La diferencia tiene implicancias importantes para las carteras de inversión, dado que mientras una tecnológica necesita destinar miles de millones de dólares a desarrollar procesadores o construir centros de datos, otra empresa podría incorporar soluciones de inteligencia artificial para reducir costos operativos, automatizar procesos y mejorar su productividad.

El riesgo detrás de la revolución de la inteligencia artificial

El entusiasmo por estas oportunidades convive con una preocupación que Morgan Stanley considera cada vez más relevante dado que construir la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento de la inteligencia artificial requiere enormes cantidades de capital, y algunas de las principales empresas tecnológicas ya están encontrando dificultades para financiar esos proyectos exclusivamente con el efectivo que generan sus negocios.

Según el informe, las grandes empresas proveedoras de infraestructura de computación están reinvirtiendo más del 40% de sus ventas en gastos de capital vinculados con inteligencia artificial, una proporción que comenzó a presionar sus flujos de caja y las llevó a recurrir a nuevas fuentes de financiamiento.

Morgan Stanley calcula que estas compañías acumulan compromisos por aproximadamente u$s1,1 billones en alquileres de centros de datos que todavía no comenzaron a operar, a lo que se agregan acuerdos de compra de equipamiento y capacidad productiva que superan los u$s1,7 billones.

El problema aparece cuando se considera que buena parte de esas obligaciones se asumió bajo la expectativa de que la demanda continuará creciendo durante varios años, por lo que una expansión inferior a la prevista o un encarecimiento del financiamiento podría afectar considerablemente la rentabilidad de las inversiones.

Por eso, si buscamos aprovechar esta tendencia desde una cartera de inversión, podemos ampliar el análisis hacia empresas que todavía no concentran tanta atención como los grandes fabricantes de chips, prestando especial atención a sus valuaciones, sus perspectivas de ganancias y la cantidad de capital que necesitan para sostener el crecimiento.