Las tres inteligencias artificiales recibieron una consigna similar, pero cada una terminó construyendo una cartera diferente. Cómo le fue a cada una

Hace poco más de tres meses, desde iProfesional le pedimos a ChatGPT, Gemini y Claude que eligieran cinco acciones argentinas con potencial de suba y compitieran por conseguir el mejor rendimiento.

La propuesta nació en julio, cuando las principales empresasa argentinas todavía buscaban recuperar terreno y los inversores intentaban identificar qué sectores podían ofrecer las mejores oportunidades durante la segunda mitad del año. Las tres inteligencias artificiales recibieron una consigna similar, pero cada una terminó construyendo una cartera diferente, con apuestas que iban desde las petroleras de Vaca Muerta hasta los bancos y las empresas vinculadas con la actividad económica.

Las cinco acciones que eligieron ChatGPT, Gemini y Claude

Cuando les pedimos a las tres herramientas que seleccionaran sus acciones favoritas del mercado argentino, apareció una coincidencia que no pasó inadvertida. El negocio energético ocupó un lugar central en todas las propuestas, con YPF y Pampa Energía presentes en los tres portafolios, mientras que las principales diferencias surgieron al momento de completar las posiciones restantes.

ChatGPT eligió una combinación que repartía el capital entre compañías energéticas y empresas del sector financiero, con la intención de aprovechar tanto el desarrollo de Vaca Muerta como una eventual recuperación de la actividad económica y del mercado de capitales argentino.

Las cinco acciones que seleccionó fueron:

YPF (YPFD)

(YPFD) Pampa Energía (PAMP)

(PAMP) Transportadora de Gas del Sur (TGSU2)

(TGSU2) Grupo Financiero Galicia (GGAL)

(GGAL) Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA)

Gemini, la inteligencia artificial de Google, mostró una preferencia todavía más marcada por el negocio energético, con cuatro empresas vinculadas con los hidrocarburos y una única representante del sector de la construcción. De esta manera, concentró buena parte de sus expectativas en la posibilidad de que las petroleras y las firmas de transporte de gas continuaran atrayendo inversiones.

Su selección quedó integrada por:

Vista Energy (VIST)

(VIST) YPF (YPFD)

(YPFD) Transportadora de Gas del Sur (TGSU2)

(TGSU2) Pampa Energía (PAMP)

(PAMP) Loma Negra (LOMA)

Claude, desarrollada por Anthropic, también encontró oportunidades en el sector energético, pero decidió incorporar dos bancos privados entre sus cinco recomendaciones. Esa elección le permitió sumar exposición al negocio financiero argentino, donde la evolución del crédito, las tasas de interés y las expectativas económicas pueden producir movimientos importantes en las cotizaciones.

Las cinco acciones recomendadas fueron:

YPF (YPFD)

(YPFD) Vista Energy (VIST)

(VIST) Pampa Energía (PAMP)

(PAMP) Banco Macro (BMA)

(BMA) BBVA Argentina (BBAR)

Al comparar las tres propuestas, resulta interesante observar que ninguna herramienta eligió exclusivamente empresas defensivas o de baja volatilidad. Las selecciones estaban orientadas a capturar una recuperación de las acciones argentinas, lo que también implicaba aceptar el riesgo de sufrir pérdidas importantes si el mercado tomaba un rumbo diferente al esperado.

Gemini "ganó" más del 7%, Claude obtuvo 2% y ChatGPT cayó 1%

Para que la comparación tuviera una referencia común, planteamos un ejercicio hipotético con $1.000.000 destinados a cada cartera, distribuidos en cinco posiciones iguales de $200.000. De esa manera, las tres inteligencias artificiales partieron del mismo capital y ninguna recibió una ventaja adicional por asignar más dinero a una empresa determinada.

El primer balance llegó a fines de julio, cuando todavía habían transcurrido pocas ruedas desde la elección de las acciones. En aquella oportunidad, Gemini había conseguido una ganancia del 2,59%, mientras que Claude acumulaba una mejora del 0,26% y ChatGPT registraba una pérdida del 0,15%, diferencias que todavía eran relativamente pequeñas, pero que anticipaban que las decisiones de cada herramienta podían producir resultados bastante distintos.

El siguiente seguimiento, realizado el 15 de septiembre, mostró un panorama mucho más definido. Gemini había ampliado su ventaja, Claude se mantenía en terreno positivo y ChatGPT continuaba por debajo del capital inicial, pese a que las tres herramientas compartían varias acciones.

Así había quedado el ranking:

Gemini: consiguió un rendimiento del 7,6%, por lo que su cartera alcanzó aproximadamente $1.076.000, con una ganancia de $76.000 sobre la inversión original.

consiguió un rendimiento del por lo que su cartera alcanzó aproximadamente con una sobre la inversión original. Claude: obtuvo una rentabilidad positiva del 2%, que llevó el capital hasta los $1.020.000, con una mejora acumulada de $20.000.

obtuvo una rentabilidad que llevó el capital hasta los con una ChatGPT: registró una caída del 1%, por lo que su inversión se redujo a $990.000, unos $10.000 menos que al comienzo.

También había un dato que ayudaba a poner esos rendimientos en perspectiva dado que, durante el período evaluado, el índice Merval había registrado una caída cercana al 6,1%, por lo que incluso la cartera de ChatGPT, que mostraba números negativos, había conseguido comportarse mejor que el principal indicador de la Bolsa porteña.

Es importante aclarar que estas rentabilidades corresponden al último seguimiento completo, realizado en septiembre, y todavía no incorporan una actualización homogénea de las diez acciones después de las elecciones brasileñas. Por lo tanto, Gemini fue la ganadora de aquella comparación, mientras que el liderazgo correspondiente a octubre sigue pendiente de confirmación.

Qué podemos concluir de la competencia

Cuando comenzamos el experimento en julio, las recomendaciones de ChatGPT, Gemini y Claude parecían bastante similares, con una preferencia compartida por Vaca Muerta y distintas maneras de completar las carteras. Tres meses después, los resultados permiten comprobar cuánto puede cambiar una inversión por reemplazar apenas un par de acciones, incluso cuando todas las alternativas parten del mismo presupuesto.

En este último seguimiento, Gemini había conseguido superar a sus dos competidores, mientras que Claude ocupaba el segundo lugar y ChatGPT quedaba tercero, con una diferencia de $86.000 entre la cartera más rentable y la de menor rendimiento.

Ahora, con Brasil encaminado hacia una segunda vuelta y las bolsas latinoamericanas atravesando un período de fuertes movimientos, el desafío será comprobar si esa ventaja se mantiene cuando incorporemos los precios de octubre. También tendremos que observar si las empresas energéticas continúan destacándose o si los bancos y otros sectores consiguen recuperar parte del terreno perdido.