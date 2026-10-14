Mercado Pago se convertirá en banco y usan la noticia para intentar robar cuentas

Una maniobra utiliza la futura licencia bancaria de la billetera como excusa para pedir transferencias o datos personales. Qué hacer para evitarla

La futura transformación de Mercado Pago en banco abrió una nueva oportunidad para los estafadores digitales. A través de llamadas telefónicas y correos electrónicos, muchos delincuentes se hacen pasar por representantes de la plataforma y afirmar que los usuarios deben migrar sus cuentas, transferir el dinero a una cuenta transitoria o completar un formulario para conservar el acceso a sus fondos.

La advertencia fue brindada por Lucas Trasancos, especialista en derecho penal y ciberdelitos, más conocido como "Abogado anti estafa" en sus redes sociales.

Cómo funciona la estafa que utiliza la futura licencia bancaria de Mercado Pago

El 24 de septiembre, Juan Curutchet, director del Banco Central, anticipó que Mercado Pago y Revolut obtendrían sus licencias bancarias antes de finalizar 2026. A partir de este anuncio real los ciberdelincuentes tomaron este dato como la perfecta excusa para estafar.

La modalidad es simple y comienza con el contacto de los estafadores vía telefónica o WhatsApp, presentándose como empleados de Mercado Pago. Los delincuentes explican a las victimas que deben trasladar el saldo a otra cuenta mientras se completa la supuesta migración.

Para concretar el engaño, les proporcionan un CBU o alias al que deben enviar el dinero. Si la víctima realiza la transferencia, los fondos terminan en una cuenta controlada por terceros.

La segunda variante funciona por correo electrónico. El mensaje informa sobre una supuesta actualización de la cuenta y dirige al usuario a un enlace para completar datos. Si la persona ingresa su contraseña o sus códigos de seguridad en la falsa página, los delincuentes intentarán tomar el control de la cuenta real y operar con el dinero disponible.

La particularidad de esta maniobra es que utiliza información verdadera para dar credibilidad al engaño. Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta que el personal de Mercado Pago jamás le solicitará al usuario transferir su dinero a otra cuenta ni le solicitará claves personales.

Qué hacer para evitar la estafa de Mercado Pago

Ante un llamado que solicite mover fondos por la futura transformación de Mercado Pago en banco, lo recomendable es cortar la comunicación y no realizar ninguna transferencia. Si el contacto llega por correo electrónico, no hay que abrir enlaces sospechosos ni completar formularios con contraseñas, datos bancarios o códigos de verificación.

Ante dudas, lo ideal es comunicarse con la plataforma a través de sus canales oficiales como sus redes sociales oficiales. Si ya se transfirió dinero o se ingresaron credenciales en una página sospechosa, hay que contactar cuanto antes a Mercado Pago desde la aplicación oficial, informar lo ocurrido y solicitar ayuda para proteger la cuenta.

Si se compartieron contraseñas, es fundamental cambiarlas lo antes posible y revisar los movimientos. Por último, se debe guardar los mensajes, correos, comprobantes y capturas de pantalla para realizar la respectiva denuncia.