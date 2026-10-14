Un banco con casi 50 años de historia se reconvierte para hacerle frente a las fintech

Banco Bica consolida su viraje estratégico: tecnología propia, nuevos hábitos y convergencia entre el modelo bancario y la lógica fintech

La evolución del sistema financiero ha sido radical en los últimos años, desde que la tecnología se impuso de manera preponderante. Algo que generó un desafío profundo en la banca tradicional y que llevó a que se modernice a un ritmo veloz para hacerle frente a las Fintech, como Mercado Pago. En este contexto se puede mencionar el caso de Banco Bica, que ha entendido que debe mirar a las nuevas tendencias.

Desde hace tres años comenzó a desarrollar una tecnología propia y una forma "diferente" de entender la competencia financiera, detalla Mariano Angulo, el gerente general de Banco Bica, a iProfesional.

Para tener una idea, esta entidad, como marca, tiene 48 años de experiencia en el sector financiero, y se trata de un banco comercial minorista, cuyo origen nace de las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé de la provincia de Santa Fe y de Paraná, provincia de Entre Ríos.

Desde 2012, tras una reorganización interna, se transformó en un banco argentino de capitales privados nacionales que opera por banca tradicional universal, en la región del litoral y de manera digital "online" a nivel nacional.

En la actualidad, su casa central administrativa, se encuentra en Santo Tomé, Santa Fe, y cuenta con una red de 7 sucursales en el país, de las cuales 5 están ubicadas en la provincia de Santa Fe, una en la provincia de Entre Ríos y otra en la ciudad de Buenos Aires.

En total, está conformado por 200 empleados y más de 90.000 clientes.

"Durante muchos años, para un banco, competir significaba, fundamentalmente, mirar a otros bancos: comparar productos, tasas, servicios, canales y redes de atención. Pero decidimos cambiar esa lógica. Hace aproximadamente tres años comenzamos a entender que nuestra competencia futura no necesariamente iba a estar en la vereda de otro banco. Por eso dejamos de mirar exclusivamente qué hacía la banca tradicional y empezamos a observar con especial atención qué estaban haciendo las Fintech", resume Angulo a iProfesional.

Con ello se refiere a que comenzaron a analizar cómo utilizaban la tecnología estas innovadoras empresas financieras y, en especial, "qué nuevas experiencias estaban adoptando los usuarios para pagar, cobrar, transferir y administrar su dinero".

Ese cambio de mirada terminó convirtiéndose en una "decisión estratégica" ya que comenzaron a desarrollar tecnología propia y a construir funcionalidades con "una lógica más cercana a la experiencia Fintech, pero aprovechando las capacidades que nos daba ser un banco comercial".

También menciona que, al ser un banco regional argentino con una estructura bastante más acotada que la de los grandes jugadores, les otorgó la ventaja de aprovechar la cercanía con sus clientes y la capacidad para "comprender rápidamente sus necesidades y la posibilidad de tomar decisiones y transformarlas en desarrollos concretos".

Banco con mirada fintech y que mira qué busca el usuario

De acuerdo a lo comentado por Angulo, la misión que tuvieron fue "seguir el comportamiento del usuario, no solamente a la competencia".

Es que sustenta esto en que los sucesivos Informes de Pagos Minoristas publicados por el Banco Central "permiten dimensionar la transformación que se produjo en pocos años en la forma en que los argentinos utilizan el sistema financiero".

Al respecto, menciona que, durante 2025, las operaciones del Sistema Nacional de Pagos crecieron 13,3% interanual y las transferencias electrónicas ya representaron el 65,6% de sus operaciones. Las transferencias inmediatas crecieron 25,6% y los pagos con transferencia interoperables aumentaron 40,7%.

Y en este 2026, "esa evolución continuó profundizándose", ya que el último Informe de Pagos Minoristas disponible, correspondiente a agosto pasado, muestra que hubo 779 millones de transferencias inmediatas en pesos realizadas solamente durante ese mes, un crecimiento interanual del 20,3%.

A su vez, los pagos con transferencia alcanzaron 118,3 millones de operaciones, aumentando 65,6% en un año.

"Y hay un fenómeno todavía más significativo: el QR se consolidó como una interfaz cotidiana para pagar, ya que concentra el 99,1% de los pagos con transferencia, alcanzando 117,2 millones de operaciones, 67,5% más que un año atrás", detalla Angulo.

Por eso, indica que en Banco Bica "fuimos observando esa transformación y utilizando esa experiencia como uno de los insumos para nuestra propia estrategia de desarrollo".

"No se trataba simplemente de digitalizar lo que tradicionalmente hacía un banco. El desafío era diferente: identificar cómo estaba cambiando la conducta transaccional de las personas y las empresas y desarrollar funcionalidades específicas que facilitaran precisamente esas operaciones que el público comenzaba a adoptar masivamente", reflexiona Angulo a iProfesional.

De esta forma fueron construyendo capacidades propias vinculadas con transferencias, pagos, cobros, QR y distintas formas de interacción digital, "procurando que cada nueva funcionalidad respondiera a una necesidad concreta y no simplemente a incorporar tecnología", destaca.

Mariano Angulo, gerente general de Banco BICA.

Banco con foco en el cliente Fintech

Los datos del sistema financiero también llevaron a reflexionar a esta entidad que el comportamiento de los clientes es más práctico y funcional a lo esperado.

"El cliente dejó de pensar necesariamente si está utilizando un banco o una Fintech. Lo que busca es resolver una necesidad financiera de la manera más simple, inmediata e integrada posible. Ese fue uno de los conceptos que comenzó a orientar nuestra estrategia", concluye Angulo.

Y completa: "Mientras algunas Fintech nacieron especializándose en determinados segmentos de la experiencia financiera y, posteriormente, fueron ampliando sus servicios, Banco Bica recorrió el camino desde otro punto de partida. Es decir, tomamos las capacidades integrales de un banco comercial y comenzamos a incorporar sobre ellas la experiencia tecnológica y la simplicidad que habían desarrollado los nuevos jugadores digitales".

Así, comenzaron a ampliar sus propuestas financieras e integrar cuentas, pagos, cobros, créditos y otros servicios.

En resumidas cuentas, "comenzamos a construir una propuesta en la cual la tecnología no reemplaza nuestra condición de banco, sino que la potencia. Y allí aparece una diferencia importante debido a que ser un banco comercial nos permitió tomar aquellas experiencias que las Fintech habían desarrollado especialmente bien, como la simplicidad, inmediatez, autogestión y experiencia digital. Y embeberlas dentro de productos financieros más amplios, incorporando soluciones que originalmente no formaban parte de la propuesta habitual de muchos de esos actores".

Así, aquello que comenzó como la decisión de incorporar la experiencia de las Fintech, terminó evolucionando hacia algo diferente.

"Buscamos integrar esa experiencia dentro de una propuesta bancaria mucho más amplia. Y ahora profundizamos esta estrategia con una nueva generación de dispositivos y desarrollos propios capaces de admitir múltiples operatorias dentro de una misma solución de tecnología financiera. Cada desarrollo tiene que resolver una necesidad concreta: hacer más simple un pago, facilitar un cobro, reducir tiempos, eliminar pasos, integrar procesos o permitir que una empresa realice digitalmente una operación que antes requería distintos canales", finaliza Angulo.

De esta forma, opina que la "verdadera competencia" estará en la capacidad de integrar servicios financieros, tecnología y conocimiento del cliente dentro de "experiencias cada vez más simples. Es que la pregunta que intentamos hacernos es qué necesita resolver nuestro cliente y qué podemos desarrollar para que pueda hacerlo de una manera más simple".