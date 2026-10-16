El mercado anticipa una desaceleración del IPC, pese al salto de la inflación mayorista

El rebote de la inflación no sorprendió a nadie: el 1,9% mensual que informó el Indec para la medición de septiembre estuvo en línea con lo esperado por el mercado. El rebote en sí mismo tampoco sorprende ni preocupa: se sabe que el proceso de desinflación no es lineal. Además, gran parte de la variación se dio por el repunte de precios estacionales (2,9%). De hecho, el IPC núcleo (sin regulados ni estacionales) cedió un escalón hasta 1,7%. Los analistas creen que la tendencia a largo plazo seguirá siendo bajista, incluso en 2027, pese a las posibles tensiones por la incertidumbre electoral.

Tampoco impactará, al menos por el momento, el salto en la inflación mayorista. En septiembre, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) saltó al 3,2%, pero estuvo impulsado por una cuestión puntual: la suba en petróleo crudo y gas, que se dispararon 15% en el mes.

Los bancos y principales consultoras económicas prevén que el IPC general cerrará 2026 en 30%, según la mediana de los participantes del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que elabora el BCRA. En diciembre de 2027, la variación acumulada descendería a 21,8% anual. Al cierre de 2028, sería del 15% anual. Claramente, la expectativa es de desaceleración, pero de manera gradual, lejos del "bajón" que se registró en los dos primeros años de gestión de Javier Milei.

Camilo Tiscornia, director de C&T, una de las consultoras que anticipa con buena precisión el dato del Indec, prevé 29% para 2026 y 20% para 2027. Pero la proyección para el próximo año está ligada al escenario político: si la incertidumbre electoral escala demasiado y se desatan fuertes tensiones financieras, puede haber "algo más de inflación" cerca de los comicios. Además, la proyección de 20% para el próximo año se cumpliría siempre y cuando no gane un candidato "populista", cercano o afín al kirchnerismo.

Milei saldrá con todo para calmar al dólar y la inflación en 2027

Milei tiene fuertes incentivos para mantener al dólar y a la inflación contenidos. Sobre todo, el próximo año, de cara a las elecciones: la paz cambiaria y la desaceleración de la inflación son unas de sus principales cartas para intentar convencer a los argentinos de que lo vuelvan a elegir. Sobre todo, porque para muchos aún está vivo el recuerdo de lo que fue el gobierno anterior, liderado por Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa: aceleración inflacionaria mes a mes (12,8% mensual en noviembre de 2023) y fuerte depreciación del peso contra el dólar, entre muchas otras cosas.

El Presidente se muestra confiado en que será reelecto, pero sabe que en 2027, como en todo año electoral, habrá volatilidad y se prepara para enfrentarla: supuestamente, contará con u$s125.000 millones para atenuar corridas cambiarias vinculadas con la incertidumbre política, según comentó esta semana en declaraciones radiales. No brindó detalles sobre la composición del monto.

Más allá de la cifra, el analista Gustavo Ber asegura que el equipo económico hará todo lo posible para evitar grandes tensiones cambiarias que afecten al proceso de desinflación. Y cuenta con varias herramientas para enfrentarlas mediante intervenciones en el mercado de cambios y mercados de pesos atados al dólar:

Activación de los swaps con China y Estados Unidos

Ventas de contratos de futuros de dólar

Entrega de cobertura cambiaria en el segmento de dólar linked

Venta de reservas del BCRA, en caso de que el tipo de cambio suba hasta el techo de la banda de flotación

El mercado busca cubrirse del avance de la inflación

"Los instrumentos en pesos con vencimiento posterior a 2028 quedaron algo 'cargados'. A diferencia de lo que ocurría hace algunos años con el tramo largo de la curva CER, esta vez el principal tenedor es el sector privado, por lo que este es mayoritario del lado comprador. Además, si se mantiene el 'riesgo kuka' en los pesos, la curva CER podría empezar a 'quebrarse', de manera algo análoga (salvando las distancias) a lo que ocurría con la curva de Bonares, donde la pendiente tendía a invertirse", afirma Parakeet Capital.

De acuerdo con el bróker de bolsa, si se acentúa la idea de incorporar en precios episodios de crédito, los instrumentos largos deberían ser algo más defensivos. Por lo tanto, en ese tramo ve atractivo en el DICP, que ajusta por CER (inflación), con TIR de dos dígitos y forwards de 12% TIR contra los títulos que vencen en 2028. Para menor duración y carteras que busquen devengamiento, destaca a la letra CER X29E7 y al bono Tamar TML27, con TIR proyectadas cercanas a 28% en su escenario base.

Los analistas de IOL sugieren dos instrumentos para enfrentar el actual escenario hasta fin de año, según cada perfil:

Cautos respecto a la inflación: la letra CER X29E7 es considerada como una alternativa defensiva ante un escenario en el que la inflación vuelva a superar el 2% mensual y siga en esos niveles

la letra CER X29E7 es considerada como una alternativa defensiva ante un escenario en el que la inflación vuelva a superar el 2% mensual y siga en esos niveles Optimistas respecto a la desinflación: el Boncap T15E7 permite fijar una tasa nominal anual de alrededor de 25% (2% efectiva mensual). El rendimiento es superior a la inflación esperada, por lo que arrojaría una tasa real positiva en un plazo de tres meses

"Mantenemos la preferencia por bonos CER del primer y segundo trimestre de 2027 para conservadores y moderados. La inflación promedio mensual que pricea el mercado hasta diciembre de 2026 (1,9%) está en línea con nuestra estimación. Para el período enero-junio de 2027, se encuentra levemente por debajo de la nuestra", agrega el equipo de research de Banco Hipotecario. Por este motivo, mantenemos nuestra preferencia por bonos CER del tramo corto (top pick: X29E7) y medio de la curva (top picks: TZX27 & TZXS7). Para perfiles más agresivos, continuamos inclinándonos por duales CER-Tamar.