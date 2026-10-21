Grupo financiero de Costantini cambia estrategia y revela qué bonos prefiere comprar

La financiera de Costantini comenzó a rotar parte de su cartera y explicó por qué ahora prefiere determinados bonos ajustados por inflación

El mercado de bonos entra en el último tramo de 2026 con una pregunta que empieza a repetirse entre los inversores de la City: después de las ganancias registradas en varios segmentos de renta fija, ¿dónde queda margen para seguir obteniendo buenos rendimientos? Las tasas, el dólar y la cercanía electoral obligan a revisar precios y vencimientos.

En ese escenario, One618, la firma financiera vinculada a Eduardo Costantini, decidió cambiar parte de su estrategia de inversión. La administradora comenzó a recortar posiciones en instrumentos que habían tenido un buen desempeño y trasladó su preferencia hacia otros bonos que considera mejor posicionados frente a sus proyecciones de inflación y tasas de interés.

La decisión surge de su presentación mensual de septiembre, titulada "Se achicó el margen", en donde, describen un mercado que ya incorporó gran parte de las noticias favorables.

En pesos, la apuesta se concentra en bonos CER con vencimiento en 2027.

la apuesta se concentra en con vencimiento en En dólares, la firma plantea una rotación desde Bonares cortos hacia deuda corporativa (ONs).

Los bonos CER de 2027 se convierten en los favoritos

Dentro de la deuda en moneda local, One618 pone el foco en los títulos que ajustan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), índice que acompaña la evolución de la inflación. Su principal ventaja consiste en actualizar el capital por el movimiento de los precios, a lo que puede sumarse un rendimiento adicional según el valor al que se compren.

La administradora proyecta que la inflación seguirá desacelerándose, pero no espera una caída abrupta en los próximos meses. Bajo esa hipótesis, los bonos indexados todavía pueden ofrecer una combinación interesante de cobertura contra la inflación y rendimiento real.

"Desde estos niveles de tasas, nos siguen gustando los CER 2027, que ofrecen un rendimiento proyectado al vencimiento cercano al 2,3% TEM", sostiene el informe. Esa tasa efectiva mensual es una estimación construida sobre el escenario de One618, no un beneficio fijo ni una ganancia garantizada para cualquier precio de compra.

La presentación identifica estos bonos CER de 2027:

TZXM7, con vencimiento en marzo de 2027.

con vencimiento en marzo de 2027. TZV27, ubicado entre los instrumentos de mayor rendimiento mensual proyectado.

ubicado entre los instrumentos de mayor rendimiento mensual proyectado. TZXO7, con vencimiento en octubre de 2027.

con vencimiento en octubre de 2027. TZXD7, con vencimiento en diciembre de 2027.

con vencimiento en diciembre de 2027. TZX27, también incluido en la comparación de instrumentos indexados.

Según el gráfico elaborado por la firma, el TZXD7 se ubica cerca del 2,3% de rendimiento mensual proyectado, mientras que el TZV27 y el TZXO7 también sobresalen en el segmento.

One618 además sostiene que el rendimiento adicional de determinados CER equivale a casi un mes y medio de inflación. "Si pensamos que la inflación no se desplomará, los bonos CER 2027 siguen siendo nuestros preferidos", concluye la financiera. La oportunidad, por lo tanto, depende de que la desaceleración de los precios no resulte mucho más rápida que la contemplada en sus cálculos.

Por qué reduce su exposición a los bonos TAMAR

La mayor preferencia por CER tiene su contracara en los instrumentos relacionados con la TAMAR, la tasa de referencia bancaria utilizada para determinar los pagos de ciertos títulos. Estos bonos suelen ganar atractivo cuando las tasas permanecen elevadas, dado que sus intereses acompañan la evolución de esa referencia.

Durante los tres meses analizados por One618, los CERTAM estuvieron entre los mejores instrumentos del mercado de pesos, con un retorno acumulado del 7%. En comparación, la tasa variable tradicional ganó 6,6%, los duales avanzaron 6,4%, la tasa fija rindió 5,2% y los bonos CER registraron 4,8%.

Después de esa recuperación, la firma entiende que una parte importante del atractivo de los CERTAM quedó incorporada en sus precios. Además, anticipa que la menor presión cambiaria y una política monetaria más flexible podrían llevar a una reducción gradual de la TAMAR, con consecuencias sobre los intereses futuros de estos instrumentos.

"Desde estos niveles, empezamos a rotar parte de nuestra posición en CERTAM, aunque todavía queda algo de valor en los vencimientos más largos (TXMD9 y TXMJ0)", explica la financiera. Así, la decisión no supone abandonar todos los bonos ligados a tasas variables, ya que mantiene una mirada selectiva sobre los vencimientos largos.

La diferencia es que, frente a las ganancias ya acumuladas por la familia CERTAM, One618 considera más atractivo sumar exposición a los bonos CER de 2027.

Qué hace One618 con los bonos en dólares

El cambio de estrategia también alcanza a la deuda soberana denominada en dólares. La administradora considera que los precios actuales reflejan buena parte de las expectativas positivas asociadas al escenario político, por lo que ve menos espacio para una nueva reducción significativa de los rendimientos exigidos por el mercado.

"Con la mayoría de los drivers positivos ya incorporados en precios, no esperamos mucha compresión adicional en el corto plazo", afirma el informe. En consecuencia, One618 anunció una rotación desde Bonares cortos hacia riesgo corporativo, buscando oportunidades fuera de la deuda emitida por el Tesoro nacional.

Este movimiento implica pasar parte de la exposición soberana a obligaciones negociables (ONs)

La presentación en sí, no precisa qué empresas o emisiones fueron seleccionadas para reemplazar los Bonares. Por eso, no cabe atribuirle recomendaciones de emisiones específicas. Lo que sí aparece claramente expresado es su menor entusiasmo por el potencial de suba adicional de los bonos soberanos cortos.

Cómo interpretar la nueva estrategia de la financiera de Costantini

Por todo esto, la revisión de One618 deja tres decisiones concretas. Los bonos CER de 2027 ganan protagonismo por su rendimiento proyectado frente a la inflación; los CERTAM pierden atractivo relativo después de sus ganancias, con excepciones en el tramo largo; y los Bonares cortos ceden espacio frente a la deuda corporativa.

Al trasladar ese análisis a una cartera personal, debemos distinguir entre el escenario de la administradora y nuestras propias necesidades. El precio de entrada, el plazo durante el cual podemos mantener cada bono y la posibilidad de necesitar liquidez antes del vencimiento pueden alterar considerablemente el resultado.

También conviene recordar que el informe fue elaborado en septiembre y que sus tasas y valuaciones no necesariamente coinciden con las actuales. La elección de One618 ofrece una referencia para comparar instrumentos, no una promesa de rentabilidad.

Frente a un 2027 atravesado por desafíos financieros y políticos, la firma privilegia seleccionar mejor los riesgos antes que aumentar indiscriminadamente su exposición a deuda argentina.