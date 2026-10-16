Tener un perro o un gato ya puede representar un segundo presupuesto familiar

Alimento superpremium, prepaga veterinaria, peluquería, paseadores y hoteles para las vacaciones integran una cuenta que puede superar los $500.000 mensuales para un perro. En los gatos, el gasto también crece cuando se suman alimentos de alta gama, cobertura médica y alojamiento especializado.

Tener una mascota dejó de ser solamente una cuestión de comprar alimento y llevarla al veterinario cuando se enferma. Para una parte de las familias argentinas, perros y gatos reciben hoy servicios cada vez más sofisticados, desde planes de salud con reintegros hasta peluquería especializada, paseadores individuales, guarderías y hoteles que ofrecen atención personalizada durante las vacaciones.

Ese cambio de hábitos tiene una contrapartida económica: mantener a un animal con prestaciones premium puede convertirse en un gasto fijo de varios cientos de miles de pesos por mes. La cifra depende del tamaño, la edad y las necesidades del animal, pero también de cuánto se invierte en su comodidad y de los servicios que contrata su dueño.

La diferencia entre un presupuesto básico y uno de alta gama aparece en casi todos los rubros. Un alimento superpremium, por ejemplo, puede costar bastante más que una alternativa económica, mientras que una cobertura veterinaria integral, los paseos individuales y una estadía en un hotel especializado agregan desembolsos que no siempre se contemplan al calcular el costo de tener una mascota.

Alimento superpremium: el primer gasto importante

La alimentación es uno de los componentes centrales del presupuesto. Los valores publicados por comercios argentinos muestran que las líneas superpremium tienen precios muy diferentes según la marca, la fórmula y el tamaño del envase. En el caso de los perros, una bolsa de 15 kilos de alimento Excellent para adultos de razas medianas y grandes se comercializa alrededor de los $75.000 en Puppis, mientras que otras presentaciones y marcas de gama superior pueden superar los $100.000 por bolsa. Los valores varían según el comercio y las promociones disponibles.

Sin embargo, el precio del envase no equivale al gasto mensual. Un perro mediano puede consumir varios kilos por mes, mientras que uno grande requiere una cantidad considerablemente mayor. Por eso, para un animal de tamaño mediano o grande, un presupuesto de referencia de entre $70.000 y $150.000 mensuales permite dimensionar el gasto en alimento seco de buena calidad, aunque las dietas específicas, las porciones y los productos adicionales pueden elevarlo.

En los gatos, las presentaciones superpremium también pueden tener precios elevados. En el mercado, como por ejemplo en Natural Lyfe se encuentran bolsas de 7,5 kilos de alimentos Excellent para gatos adultos en torno de los $80.000 y otras fórmulas que superan ese valor. Para un gato adulto, el desembolso mensual en alimento seco puede estimarse, a modo orientativo, entre $35.000 y $80.000. Si se agregan sobres húmedos, latas, snacks y productos especiales, el monto crece. Las dietas veterinarias para animales con necesidades particulares también pueden modificar sustancialmente la cuenta.

Prepaga veterinaria: cuánto cuesta cuidar su salud

La salud es otro rubro que gana participación en el presupuesto. En lugar de afrontar cada consulta o tratamiento por separado, algunos dueños optan por planes de cobertura veterinaria con reintegros. La empresa Companion publica actualmente tres alternativas: el Plan 60, desde $39.000 mensuales; el Plan 80, desde $52.000; y el Plan 100, desde $78.000. Los planes contemplan distintos porcentajes de reintegro para prestaciones veterinarias y tienen límites anuales de cobertura. La diferencia entre las opciones no es menor. El porcentaje de reintegro, el límite anual, las exclusiones y las condiciones aplicables a enfermedades preexistentes son aspectos que conviene revisar antes de contratar. Tampoco hay que confundir una prepaga veterinaria con un seguro de responsabilidad civil o una póliza para accidentes.

Para una familia que busca un nivel alto de protección, reservar alrededor de $78.000 mensuales para el plan de salud constituye una referencia concreta, aún así, el presupuesto debe contemplar eventuales gastos no cubiertos, medicamentos y prestaciones que excedan los límites del contrato.

Paseadores, peluquería y cuidados cotidianos

En los perros, los servicios cotidianos pueden representar otro desembolso importante. Contratar un paseador individual varias veces por semana implica un gasto muy distinto del de sacar al animal a caminar personalmente. Como referencia, 20 paseos individuales al mes pueden representar entre $100.000 y $200.000, pero el precio depende de la duración de cada salida, la zona y la modalidad del servicio. Ver relevamiento de costos de mascotas de Infobae.

La peluquería canina también debe incorporarse cuando se trata de razas que necesitan cortes periódicos, baños profesionales o mantenimiento frecuente del pelo. Para presupuestar este rubro conviene distinguir entre un baño ocasional y un servicio completo de estética, ya que la frecuencia y el tamaño del animal inciden directamente en el precio. En los gatos, estos servicios suelen tener menor incidencia si el dueño realiza el mantenimiento en casa. Sin embargo, pueden aparecer gastos por cepillado profesional, higiene, accesorios, juguetes, rascadores y productos específicos.

En ambos casos, los snacks, las correas, los arneses, las camas, los juguetes y los productos de higiene completan una cuenta que puede pasar inadvertida cuando se analiza solamente el costo del alimento.

Vacaciones: el hotel para mascotas puede costar cientos de miles de pesos

El gasto aumenta cuando la familia viaja. Si no hay familiares o conocidos que puedan cuidar al animal, el alojamiento especializado se transforma en una partida adicional. Un hotel para mascotas de en CABA publica tarifas vigentes desde $30.500 por día para gatos, bajo las condiciones informadas por el establecimiento, en tanto que un hotel para mascotas de Mendoza publica tarifas vigentes desde septiembre de 2026 de $41.000 por día para perros en estadías de entre 10 y 15 días, con alimentación, traslado y cobertura de emergencias veterinarias incluidos bajo las condiciones informadas por el establecimiento.

Con esos valores, dejar un perro durante 15 días implica unos $615.000, mientras que alojar un gato durante el mismo período cuesta aproximadamente $510.000. Son ejemplos concretos de un establecimiento y no tarifas uniformes para todo el país: los servicios premium de otras zonas pueden cobrar más, especialmente si ofrecen espacios individuales, cámaras, atención personalizada o prestaciones adicionales.

Un opción para amortiguar el gasto es distribuir el gasto entre los doce meses si se busca conocer el costo real de mantener una mascota durante todo el año. En el ejemplo anterior, una estadía anual de 15 días equivale a reservar aproximadamente $51.250 por mes para el perro y $42.500 para el gato. La guardería diurna es otro servicio diferente. Puede utilizarse para resolver jornadas laborales o necesidades puntuales, pero no debe confundirse con el alojamiento nocturno que se contrata durante las vacaciones.

Cuánto cuesta mantener una mascota premium por mes

Para dimensionar el gasto, se puede construir un presupuesto de referencia para un perro mediano o grande y un gato adulto. Para el perro se puede estimar un total mensual que arranca de los $320.000 y puede superar los $530.000. En el caso de un gato adulto las cifras en cuestión son bastante menores, pues van de los $170.000 y pueden extenderse a los $240.000.

En el caso del perro, el cálculo contempla 20 paseos individuales por mes y una reserva para una estadía vacacional anual de 15 días. Para el gato, se supone alojamiento durante el mismo período, pero no se agrega un paseador ni peluquería periódica. Los gastos veterinarios de rutina, las vacunas, los antiparasitarios y los tratamientos no cubiertos deben presupuestarse aparte si no están incluidos en el plan o en los rubros considerados.

La cuenta tampoco incluye la compra inicial del animal, el equipamiento de mayor valor, una dieta húmeda o natural de manera intensiva, ni una cirugía o internación de alto costo. Si se contratan servicios adicionales o se eligen hoteles de lujo, el desembolso puede superar estos rangos.

Gastos anuales y extraordinarios de mantener una mascota

La conclusión es que tener una mascota con un estándar premium exige mirar el presupuesto anual y no solo el gasto de todos los días. Un perro con alimento superpremium, plan veterinario, paseador individual y hotel durante las vacaciones puede demandar más de $500.000 mensuales cuando se distribuyen los gastos extraordinarios a lo largo del año.

En los gatos, el presupuesto suele ser menor porque no requieren paseos diarios y, en general, necesitan menos servicios de estética. Sin embargo, una alimentación más sofisticada, la cobertura veterinaria y el alojamiento especializado también pueden elevar considerablemente el costo.

La tendencia a incorporar más servicios para los animales amplía las opciones disponibles para los dueños, pero también obliga a comparar con atención qué incluye cada prestación. En una cobertura médica, por ejemplo, el porcentaje de reintegro no alcanza para evaluar un plan sin conocer los topes y las exclusiones. En un hotel, la tarifa diaria debe compararse con los servicios efectivamente incluidos.

Para las familias que consideran a perros y gatos como integrantes del hogar, el desafío es encontrar un equilibrio entre el nivel de cuidado deseado y un presupuesto que pueda sostenerse durante todo el año. La cuenta premium demuestra que el cariño no tiene precio, pero mantenerlo sí tiene uno, y cada vez conviene calcularlo con mayor precisión.