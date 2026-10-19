El grupo financiero de Costantini apuesta por estos bonos para ganarle a la inflación

Con las elecciones cada vez más cerca y un mercado que empieza a anticipar posibles escenarios económicos, la City vuelve a discutir qué hacer con los pesos, especialmente después de varios meses en los que las tasas de interés ofrecieron rendimientos atractivos y el dólar mostró una estabilidad que permitió aprovechar un veranito para el carry trade. La pregunta ahora es cuánto tiempo más podrán sostenerse esas oportunidades y qué instrumentos conviene incorporar antes de que la incertidumbre electoral empiece a reflejarse con mayor intensidad en los precios de los activos.

En ese escenario, One618, la financiera vinculada a Eduardo Costantini, decidió revisar su estrategia y encontró una oportunidad en los bonos que ajustan por inflación, especialmente aquellos que vencen durante 2027. La firma considera que los instrumentos a tasa variable ya recorrieron buena parte de su camino alcista y que determinados títulos CER todavía ofrecen margen para obtener rendimientos superiores al aumento del costo de vida.

One618 pone el foco en los bonos CER

Los instrumentos vinculados a la tasa TAMAR estuvieron entre las inversiones más favorecidas de los últimos meses, impulsados por un contexto monetario que mantuvo elevadas las tasas de interés y permitió acumular rendimientos superiores a los de buena parte de la renta fija argentina. Sin embargo, después de ese recorrido, One618 considera que los precios actuales dejaron menos margen para seguir capturando ganancias.

La firma empezó a reducir parte de su exposición a estos instrumentos y encuentra una relación más atractiva entre riesgo y rendimiento en los bonos ajustados por CER, cuya evolución está vinculada al índice de inflación oficial y que permiten obtener una tasa real adicional cuando se compran en condiciones favorables.

"Desde estos niveles de tasas, nos siguen gustando los CER 2027, que ofrecen un rendimiento proyectado al vencimiento cercano al 2,3% TEM", sostiene One618 en su presentación, donde destaca que el rendimiento adicional de algunos de estos títulos equivale a casi un mes y medio de inflación.

One618 resume su preferencia con una definición contundente que atraviesa buena parte del informe. "Si pensamos que la inflación no se desplomará, los bonos CER 2027 siguen siendo nuestros preferidos", afirma la financiera, dejando en claro que su estrategia depende de una desaceleración gradual de los precios.

Por esto mismo, la preferencia de la financiera de Costantini no se limita a una categoría general de instrumentos, ya que su informe incluye una comparación de los rendimientos proyectados de distintos bonos en pesos, donde los títulos ajustados por inflación con vencimientos durante 2027 ocupan algunos de los lugares más atractivos de la curva.

Entre los instrumentos que sobresalen en esa comparación aparecen los siguientes:

TZXD7: bono CER con vencimiento en diciembre de 2027, que presenta uno de los rendimientos totales proyectados más elevados, cercano al 2,3% efectivo mensual.

bono CER con vencimiento en que presenta uno de los rendimientos totales proyectados más elevados, cercano al TZXO7: bono CER con vencimiento en octubre de 2027 , que ofrece una rentabilidad proyectada próxima al 2,2% mensual.

bono CER con vencimiento en , que ofrece una rentabilidad proyectada próxima al TZXM7: instrumento vinculado a la evolución de los precios con vencimiento durante marzo 2027, cuyo rendimiento esperado ronda el 2,1% mensual.

instrumento vinculado a la evolución de los precios con vencimiento durante cuyo rendimiento esperado ronda el TZX27: otro de los títulos CER incluidos en la curva, que vence en junio de 2027 y tiene una rentabilidad proyectada cercana al 2% mensual.

La comparación muestra que los vencimientos más alejados dentro de 2027 concentran algunos de los rendimientos proyectados más elevados, una diferencia que puede resultar atractiva para los inversores dispuestos a mantener posiciones durante varios meses y tolerar las fluctuaciones que aparezcan en el camino.

Sin embargo, ese rendimiento adicional exige prestar atención al plazo, porque los bonos más largos suelen reaccionar con mayor intensidad cuando cambian las tasas reales del mercado. Si un inversor necesita vender antes del vencimiento, puede encontrarse con una cotización inferior a su precio de compra, incluso cuando el capital del título continúe ajustándose por inflación.

Qué inflación espera One618 para 2027

La decisión de privilegiar los bonos CER responde, en buena medida, a las proyecciones que maneja One618 para la economía argentina, donde la inflación continuaría descendiendo durante los próximos meses, pero mantendría niveles suficientes como para seguir teniendo un peso importante en los rendimientos nominales de las inversiones en pesos.

En su escenario base, la financiera espera que la inflación mensual termine 2026 cerca del 1,8% y que durante buena parte de 2027 se ubique alrededor del 1,6%, una trayectoria que reflejaría una continuidad de la desinflación sin una caída abrupta del índice de precios.

Para el acumulado anual, One618 proyecta una inflación de 30,5% en 2026 y de 22,3% durante 2027, cifras que ayudan a comprender por qué los títulos indexados todavía ocupan un lugar importante dentro de su estrategia y por qué la financiera considera que pueden superar a determinadas alternativas nominales.

La dinámica del dólar también entra en sus cálculos, ya que la firma proyecta una variación de 23% del tipo de cambio oficial durante 2027, en un escenario donde las elecciones podrían volver a impulsar la demanda de cobertura cambiaria y modificar el comportamiento de las tasas.

Cómo atravesar 2027 con una cartera de bonos en pesos

Y es que, si pensamos en una cartera para atravesar el próximo año, creemos que la clave estará tanto en elegir buenos instrumentos como en encontrar precios de entrada atractivos, porque una tasa elevada puede perder buena parte de su atractivo si necesitamos vender el bono antes de tiempo. Tampoco deberíamos perder de vista el comportamiento del dólar, ya que obtener una ganancia real en pesos no garantiza un resultado positivo medido en moneda estadounidense.

Con estos elementos sobre la mesa, podemos encontrar en los bonos CER 2027 una alternativa, al menos por ahora, interesante para proteger nuestros ahorros y buscar rendimientos superiores a la inflación, especialmente si compartimos la expectativa de One618 de que los precios continuarán desacelerándose de manera gradual.

Por esto mismo, la oportunidad estará en aprovechar las tasas reales disponibles sin perder de vista que 2027 será un año en el que la volatilidad podría volver a poner a prueba las carteras y la tolerancia de los inversionistas argentinos.