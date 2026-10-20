YPF y Pampa Energía, entre las acciones con mayor potencial de suba para Wall Street

Los precios objetivo del consenso de analistas, junto con las recomendaciones de los bancos, permiten distinguir las oportunidades más atractivas

Las acciones argentinas vuelven a ofrecer oportunidades de recuperación, pero no todas cuentan con el mismo respaldo de los analistas. Para identificar cuáles podrían tener mayor recorrido durante los próximos meses, resulta más útil comparar los precios objetivo de distintas fuentes financieras que tomar como referencia una única estimación.

Yahoo Finanzas, MarketScreener y los informes de bancos de inversión como Bank of America, Citi, Morgan Stanley, JPMorgan y UBS permiten observar tanto las expectativas de valorización como las diferencias de criterio entre los analistas. El relevamiento muestra oportunidades en el sector energético y bancario, aunque también advierte sobre un problema: algunas acciones tienen una cobertura limitada y sus objetivos pueden variar considerablemente según la fuente.

Las acciones argentinas con mayor potencial de suba para Wall Street

Entre las empresas con estimaciones públicas disponibles, Central Puerto sobresale por la distancia entre su cotización local y los objetivos publicados. Pampa Energía también presenta un recorrido potencial importante, mientras que YPF conserva expectativas favorables, aunque más moderadas en su cotización en pesos.

En el caso de Central Puerto, se compara un precio actual de cerca de $2.130 con un objetivo de $5.400, lo cual implicaría una suba superior al 150%. Pampa Energía, por su parte, podría llegar a los $8.700, por lo que podría trepar un 66% y finalmente, YPF (YPFD) podría avanzar hasta casi $11.000, redondeando una suba del 29%.

Si bien estas proyecciones permiten identificar el recorrido implícito en las estimaciones, estas no deben interpretarse como un ranking definitivo de recomendaciones de compra, en particular, en el caso del potencial de Central Puerto, que se apoya en una sola estimación para la acción local, mientras que Pampa Energía y YPF cuentan con tres analistas en las fichas consultadas.

Central Puerto

La generadora eléctrica es uno de los casos más llamativos porque sus objetivos presentan diferencias importantes según se analice la acción local o su ADR negociado en Nueva York. En la plaza porteña, MarketScreener publica un objetivo de $5.400 frente a una cotización de referencia de $2.133. La diferencia equivale a un potencial del 153,2%, aunque el relevamiento local cuenta con un único analista, pero en Wall Street, la información es diferente, pues Yahoo Finanzas muestra un precio objetivo promedio de u$s24,01, con un máximo de u$s29 y una cotización de referencia de u$s14,48 en la ficha consultada. Por su parte, StockAnalysis publica un objetivo promedio de u$s23,81, basado en cinco analistas y con datos atribuidos a S&P Global Market Intelligence.

La diferencia entre ambas estimaciones es pequeña, pero no elimina las dudas sobre la amplitud del consenso. Entre los bancos de inversión, Bank of America constituye una referencia relevante, pues el 17 de septiembre de 2026, la entidad mantuvo su recomendación de compra sobre Central Puerto, aunque redujo su precio objetivo para el ADR de u$s29 a u$s28.

En este caso la operación que motivó parte de la atención sobre la empresa fue la venta de su participación en AbraSilver, una minera canadiense, por aproximadamente u$s164 millones. Bank of America valoró positivamente la decisión y destacó la devolución de capital a los accionistas mediante un dividendo extraordinario.

La lectura para el inversor es doble. Por un lado, la empresa recibió fondos por una inversión que no formaba parte de su negocio principal. Por otro, el atractivo futuro de la acción dependerá de su actividad de generación eléctrica, sus inversiones y su capacidad para sostener resultados operativos. Por eso, no sería correcto afirmar que Central Puerto tiene asegurada una suba superior al 150%, ya que ese porcentaje refleja la distancia entre una cotización puntual y un objetivo con cobertura limitada. La estimación de Bank of America para el ADR ofrece una referencia adicional, pero debe analizarse en dólares y sin confundirla con la acción local.

Pampa Energía

La compañía combina generación eléctrica con producción de petróleo y gas, una diversificación que le permite participar de diferentes segmentos del mercado energético argentino.

Según MarketScreener, la acción local presenta un precio objetivo promedio de $8.705,67 frente a una cotización de referencia de $5.240. Esto representa un recorrido teórico del 66,1%. Cabe apuntar que el consenso de la ficha reúne tres analistas, con un objetivo mínimo de $6.517 y uno máximo de $12.300. Esa dispersión refleja que las expectativas no son uniformes.

Yahoo Finanzas también permite observar las proyecciones sobre el ADR de Pampa Energía, que cotiza en Nueva York bajo el símbolo PAM. La ficha publicada incluye un objetivo promedio de u$s121,09, aunque su cotización de referencia corresponde a una fecha anterior y no debe utilizarse para calcular un potencial actual sin actualizar ambos datos.

Entre las variables que pueden determinar el desempeño de Pampa se encuentran la evolución de la producción de hidrocarburos, los precios internacionales, las tarifas eléctricas, las inversiones y la capacidad de generar caja. La expansión energética argentina constituye una oportunidad, pero no elimina los riesgos regulatorios ni los vinculados al financiamiento de nuevos proyectos.

YPF

La empresa mantiene una posición central en el desarrollo de Vaca Muerta, tanto por su producción de petróleo y gas como por sus proyectos vinculados con exportaciones e infraestructura.

En su ficha de MarketScreener, la acción local tiene un precio objetivo promedio de $10.898,60 frente a una cotización de referencia de $8.430. El potencial estimado es del 29,3%, con un objetivo máximo de $12.795,80 y uno mínimo de $9.500. El consenso reúne tres analistas y la recomendación promedio es de compra. En las recomendaciones individuales aparecen diferencias: UBS mantuvo una postura neutral al elevar su objetivo para el ADR a u$s55 en agosto, mientras que otras entidades habían expresado perspectivas más favorables durante el año.

La evolución de YPF dependerá del crecimiento de la producción no convencional, la infraestructura para evacuar hidrocarburos, las exportaciones, los precios internacionales y el impacto de las inversiones sobre la generación de caja y el endeudamiento.

Grupo Galicia

En términos generales los bancos constituyen otra alternativa para quienes esperan una recuperación de la actividad económica y una expansión del crédito privado. En el caso de Grupo Financiero Galicia, Yahoo Finanzas publica un objetivo promedio de u$s67,37, con un máximo de u$s103 y una referencia de cotización de u$s44,49 correspondiente a una fecha anterior de septiembre. La ficha también registra una recomendación de JPMorgan de junio, cuando elevó su objetivo de u$s72 a u$s85 y mantuvo una calificación favorable.

La evolución del crédito, la morosidad, los márgenes financieros y la recuperación de la demanda de préstamos serán determinantes para comprobar si esas expectativas se materializan.

Qué acciones prefieren los brokers argentinos: bancos y energía, en el centro de las apuestas

Más allá de los precios objetivo de Wall Street, los informes de las sociedades de Bolsa locales permiten identificar qué sectores concentran las expectativas más favorables para los próximos meses. En este análisis, los bancos y las empresas energéticas aparecen entre las alternativas preferidas, aunque con diferencias en los fundamentos que sostienen cada apuesta.

Portfolio Personal Inversiones (PPI), en su informe Bitácora de Acciones Argentinas de octubre, identifica oportunidades en entidades financieras como Grupo Financiero Galicia, Banco Macro y BBVA Argentina. La tesis se apoya en las valuaciones del sector y en la posibilidad de que una recuperación del crédito, acompañada por una mejora de la actividad económica, impulse los resultados. La evolución de la morosidad y de los márgenes financieros será determinante para comprobar si esas expectativas se traducen en mayores ganancias.

En energía, PPI también encuentra oportunidades en Pampa Energía, YPF y Central Puerto. El atractivo del sector combina la expansión de Vaca Muerta, el desarrollo de infraestructura y la posibilidad de aumentar las exportaciones de petróleo y gas. Sin embargo, no todas las compañías tienen el mismo perfil: mientras YPF y Pampa ofrecen exposición a los hidrocarburos, Central Puerto depende principalmente de la generación eléctrica y de las condiciones regulatorias que determinan sus ingresos.

InvertirOnline (IOL), por su parte, destacó en su análisis de agosto a Vista Energy, Pampa Energía e YPF entre sus principales apuestas petroleras. Sus precios objetivo para los ADR reflejaban entonces recorridos potenciales relevantes, aunque esas estimaciones deben actualizarse antes de compararlas con las cotizaciones actuales. En el caso de Transportadora de Gas del Sur, la recomendación era más prudente, debido a las dudas sobre el endeudamiento futuro y la valuación de la compañía.

La composición de Balanz Acciones aporta otra señal del posicionamiento local. En la cartera publicada a comienzos de octubre figuraban YPF, Pampa Energía, Grupo Galicia, Banco Macro y Central Puerto entre las principales tenencias. Esa distribución muestra una presencia importante de bancos y energéticas, aunque debe interpretarse como la estrategia de un fondo y no como una lista de precios objetivo o recomendaciones individuales de compra.

La coincidencia entre estas fuentes permite identificar un denominador común: los analistas locales encuentran oportunidades tanto en la recuperación del negocio bancario como en el potencial exportador del sector energético. La diferencia está en el horizonte y en los riesgos. Los bancos dependen de la recuperación del crédito y de la calidad de sus carteras; las energéticas, de la inversión, los precios internacionales, la regulación y la capacidad de transformar el crecimiento de la producción en generación de caja.

Por eso, el potencial porcentual que surge de un precio objetivo debe complementarse con una evaluación cualitativa. Una acción con una brecha elevada frente a su objetivo puede reflejar una oportunidad, pero también una mayor incertidumbre o una cobertura insuficiente de analistas. Para el inversor, la combinación más útil es aquella que reúne una valuación atractiva, fundamentos que respalden el crecimiento y un consenso suficientemente amplio como para evitar que la recomendación dependa de una única estimación.

Del S&P Merval al MSCI Merval: qué cambia para los inversores

El análisis de las acciones coincide con una modificación importante en el mercado argentino. El 19 de octubre de 2026 comenzó a funcionar el MSCI Merval, que reemplazó al S&P Merval como índice de referencia de la Bolsa local. La transición fue anunciada por BYMA, que acordó con MSCI la administración y el cálculo de dos indicadores: el MSCI Merval y el MSCI BYMA Argentina General.

El objetivo es alinear los índices locales con metodologías internacionales y facilitar que inversores institucionales y extranjeros comparen el desempeño de las acciones argentinas con otros mercados.

El cambio no garantiza una suba automática de las cotizaciones ni implica, por sí mismo, que ingresen fondos extranjeros. El efecto dependerá de la metodología de cálculo, la composición del índice y el desarrollo de productos financieros que lo utilicen como referencia.

Para las empresas que integran el indicador, una mayor visibilidad internacional podría contribuir a mejorar el seguimiento por parte de inversores y administradores de fondos. Sin embargo, la liquidez también depende de factores como la estabilidad macroeconómica, la previsibilidad regulatoria y la profundidad del mercado local.