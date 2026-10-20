Viajar al exterior con asistencia médica puede evitar desembolsos elevados ante una urgencia, pero no todos los planes ofrecen la misma protección

Organizar un viaje al exterior implica calcular pasajes, alojamiento, traslados y gastos diarios. Sin embargo, hay un rubro que puede pasar inadvertido hasta que surge un problema: la asistencia al viajero. Una consulta médica, una internación o una intervención de urgencia pueden representar un gasto considerable, especialmente en destinos como Estados Unidos, donde la atención sanitaria privada puede alcanzar valores muy elevados.

La diferencia entre contratar un plan básico y uno de mayor cobertura no está solamente en el monto máximo anunciado. También importa cuánto reconoce la compañía por enfermedades preexistentes, medicamentos, odontología, internaciones, repatriación sanitaria y cancelaciones. Además, las condiciones pueden variar según la edad del pasajero, el destino y la duración del viaje.

Como referencia prudencial, para viajar por América Latina conviene evaluar coberturas médicas de u$s100.000 a u$s150.000, mientras que para Estados Unidos puede resultar razonable buscar límites de u$s250.000 a u$s500.000 o superiores. No son mínimos legales universales, sino referencias orientativas para dimensionar el riesgo y comparar alternativas. En todos los casos, es importante verificar las condiciones vigentes al cotizar.

Una por una, qué ofrecen las compañías de seguro de viaje

Universal Assistance

Alternativas desde u$s80.000 hasta u$s1.000.000. Universal Assistance ofrece diferentes niveles de protección. Su plan Value contempla hasta u$s80.000 de asistencia médica, u$s600 para odontología y u$s1.000 para enfermedades preexistentes. El plan Maximum eleva la cobertura médica a u$s300.000, con u$s3.000 para odontología y u$s2.500 para preexistencias. En el nivel Million, el límite médico llega a u$s1.000.000, con u$s5.000 para odontología y u$s2.500 para preexistencias.

La diferencia entre los montos generales y los sublímites es central: aunque el plan Million anuncie una cobertura médica de u$s1.000.000, el límite informado para preexistencias es mucho menor. Quienes tengan enfermedades crónicas o antecedentes médicos deben confirmar qué situaciones están incluidas, si existen exclusiones y qué documentación se exige. También conviene verificar si determinadas prestaciones requieren autorización previa.

Coris

Planes de u$s100.000 y u$s150.000. Coris ofrece el plan Coris 100 Web, con hasta u$s100.000 de asistencia médica y u$s62.000 para preexistencias. La cobertura informada para medicamentos alcanza u$s1.000, mientras que cancelaciones, reprogramaciones e interrupciones contemplan hasta u$s2.000. Por su parte, Global Plus Web eleva la asistencia médica a u$s150.000, pero el monto indicado para preexistencias es de u$s20.000. También contempla u$s1.000 para medicamentos y u$s2.000 para cancelaciones, reprogramaciones e interrupciones.

La comparación muestra por qué no alcanza con mirar el límite médico principal: el plan de mayor cobertura general no necesariamente es el que ofrece el mayor respaldo para una enfermedad preexistente. Antes de contratar, hay que comprobar qué entiende cada compañía por preexistencia, cuáles son las causas cubiertas y si existen condiciones particulares para pasajeros de edad avanzada.

Assist Card

Opciones de u$s60.000 a u$s3.000.000. Assist Card dispone de alternativas con distintos niveles de asistencia. En la modalidad multiviaje LATAM, el plan LATAM 60 contempla u$s60.000 de cobertura médica y u$s10.000 para preexistencias. LATAM 150 ofrece u$s150.000 y u$s15.000, respectivamente; LATAM 300, u$s300.000 y u$s20.000; LATAM 1MM, u$s1.000.000 y u$s35.000; y LATAM 3MM, u$s3.000.000 de asistencia médica y u$s35.000 para preexistencias.

En una cotización consultada, los precios de esa modalidad se ubicaban entre $270.963 y $535.500. El importe final depende de las características del viaje, el plan y las condiciones aplicables, por lo que debe reconfirmarse en el cotizador antes de contratar. El formato multiviaje puede resultar conveniente para quienes salen del país varias veces al año, pero es indispensable comprobar cuánto puede durar cada viaje cubierto, cuántos desplazamientos admite el producto y si la protección rige desde el primer día. También conviene verificar si el límite de preexistencias alcanza para la situación médica del pasajero y qué exclusiones se aplican a tratamientos en curso.

AXA Assistance

Cobertura médica de hasta u$s1.000.000. AXA Assistance presenta opciones para viajes individuales. El plan Standard contempla hasta u$s80.000 de asistencia médica y u$s1.000 para preexistencias; Classic, u$s150.000 y u$s2.500; Select, u$s300.000 y u$s2.500; Premium, u$s500.000 y u$s2.500; y Eternity, u$s1.000.000 de asistencia médica y u$s2.500 para preexistencias.

La brecha entre el monto médico total y el sublímite para preexistencias merece especial atención. Una cobertura de u$s1.000.000 no implica que una complicación vinculada con una enfermedad previa disponga de ese mismo respaldo económico. Es necesario revisar las exclusiones, los requisitos de contratación y las condiciones específicas para cada edad.

AXA también informa alternativas de cobertura anual en su sección de planes anuales. En esos casos, el viajero debe comprobar si existe un máximo de días por salida, si la asistencia se mantiene durante todo el período y qué condiciones se aplican al regreso y a los viajes sucesivos.

GO! Assistance

Un plan económico con franquicia. GO! Assistance publica el plan GO! 365 ECO, con cobertura global de u$s45.000 y una franquicia de u$s100. El producto contempla u$s350 para preexistencias, u$s300 para odontología, u$s300 para medicamentos ambulatorios y u$s500 para medicamentos durante una internación.

La franquicia significa que puede existir una parte del gasto que queda a cargo del viajero, según las condiciones del contrato. Por eso, además de comparar el precio, conviene confirmar cómo se aplica: si corresponde por atención, por evento o de otra manera. Los sublímites para medicamentos y preexistencias también son relevantes, porque pueden agotarse rápidamente ante una situación médica que requiera varias consultas o tratamientos.

Con un límite médico de u$s45.000, este tipo de alternativa requiere una evaluación cuidadosa cuando el destino tiene costos sanitarios elevados. Para Estados Unidos, por ejemplo, puede resultar insuficiente ante una internación prolongada o una intervención compleja.

PAX Assistance

Alternativas de u$s60.000 a u$s1.000.000. PAX Assistance cuenta con distintos niveles de cobertura. Classy ofrece hasta u$s60.000 de asistencia médica, u$s10.000 para preexistencias y u$s1.200 para equipaje. Classy Plus eleva la cobertura médica a u$s100.000 y mantiene u$s10.000 para preexistencias y u$s1.200 para equipaje.

El plan Ideal contempla u$s200.000 de asistencia médica, u$s15.000 para preexistencias y u$s1.500 para equipaje. Expert sube a u$s350.000, con u$s15.000 para preexistencias y u$s2.000 para equipaje. Top llega a u$s500.000 de cobertura médica, con u$s15.000 para preexistencias y u$s2.000 para equipaje. Finalmente, 1 Million ofrece u$s1.000.000 de asistencia médica, u$s20.000 para preexistencias y u$s2.500 para equipaje.

Las diferencias entre planes no se limitan a la asistencia sanitaria: también cambian los montos para el equipaje y otros servicios incluidos en cada producto. Antes de elegir, conviene leer qué se considera pérdida, robo o demora de equipaje, qué documentación se exige y qué exclusiones se aplican. Puede consultarse también la oferta de un distribuidor de PAX, sin perder de vista que las condiciones definitivas son las que figuran en el plan contratado.

Assist 365

Opciones para distintos perfiles de viaje. Assist 365 presenta, entre sus alternativas, Global Backpacker, con hasta u$s50.000 de asistencia médica; Safe Exchange, con u$s100.000; y World Explorer, con u$s200.000. La elección debe considerar el destino y las actividades previstas. Para viajes de estudio, estadías prolongadas o itinerarios con varias escalas, es fundamental confirmar la duración máxima cubierta y si existen condiciones especiales para determinadas actividades. También corresponde verificar los límites de medicamentos, odontología, enfermedades preexistentes y repatriación, sin asumir que todos esos rubros tienen el mismo monto que la cobertura médica principal.

Tarjetas de crédito: American Express y Visa Signature

Algunos titulares de tarjetas pueden disponer de asistencia al viajero como beneficio, lo que permite evitar la contratación de una póliza adicional o complementar una cobertura existente. Sin embargo, no todas las tarjetas incluyen el mismo servicio ni se aplican automáticamente las mismas condiciones.

American Express Argentina informa coberturas de asistencia médica internacional que, según el producto y las condiciones correspondientes, pueden llegar a u$s500.000 o u$s1.000.000. Antes de viajar, el titular debe confirmar qué tarjeta tiene, cuál es el límite efectivo, si necesita pagar los pasajes con ese plástico y qué documentación debe presentar para activar el beneficio.

En el caso de Visa Signature, la asistencia depende del programa y de las condiciones del banco emisor. Por eso, no basta con tener una tarjeta de esa categoría: hay que consultar al banco qué prestaciones están vigentes, los límites, los requisitos de elegibilidad y las exclusiones. También se debe comprobar si la protección se extiende a acompañantes o familiares y si existen restricciones por edad o duración del viaje.

Los beneficios asociados a tarjetas pueden ser útiles, pero no conviene dar por sentado que sustituyen cualquier seguro de viaje. La documentación del programa vigente es la referencia para saber qué cubre y en qué circunstancias.

La letra chica: cinco puntos que pueden cambiar la cobertura real

Más allá de las diferencias entre compañías, hay condiciones que conviene revisar antes de pagar.

Enfermedades preexistentes . Es uno de los puntos más importantes, especialmente para pasajeros mayores o con tratamientos en curso. El monto puede ser muy inferior al límite médico general, y algunas patologías o complicaciones pueden quedar excluidas. Hay que leer la definición contractual y declarar la información que solicite la compañía.

. Es uno de los puntos más importantes, especialmente para pasajeros mayores o con tratamientos en curso. El monto puede ser muy inferior al límite médico general, y algunas patologías o complicaciones pueden quedar excluidas. Hay que leer la definición contractual y declarar la información que solicite la compañía. Edad máxima y condiciones particulares. Algunos productos pueden aplicar recargos, límites o exclusiones según la edad. No alcanza con que el cotizador permita avanzar: es importante comprobar que el pasajero está efectivamente admitido y que la cobertura no tiene restricciones adicionales.

Algunos productos pueden aplicar recargos, límites o exclusiones según la edad. No alcanza con que el cotizador permita avanzar: es importante comprobar que el pasajero está efectivamente admitido y que la cobertura no tiene restricciones adicionales. Autorizaciones y red de atención . Algunas prestaciones requieren comunicarse con la central de asistencia antes de concurrir a un centro médico, salvo que exista una emergencia que lo impida. No seguir el procedimiento puede complicar el reconocimiento de gastos. Conviene guardar el número de asistencia, la póliza y las instrucciones de uso.

. Algunas prestaciones requieren comunicarse con la central de asistencia antes de concurrir a un centro médico, salvo que exista una emergencia que lo impida. No seguir el procedimiento puede complicar el reconocimiento de gastos. Conviene guardar el número de asistencia, la póliza y las instrucciones de uso. Franquicias y sublímites . La suma anunciada no siempre se aplica a cada prestación. Puede haber topes específicos para odontología, medicamentos, equipaje, cancelaciones y preexistencias, además de franquicias o copagos. Por eso, la comparación debe hacerse prestación por prestación.

. La suma anunciada no siempre se aplica a cada prestación. Puede haber topes específicos para odontología, medicamentos, equipaje, cancelaciones y preexistencias, además de franquicias o copagos. Por eso, la comparación debe hacerse prestación por prestación. Repatriación, cancelaciones y duración. Hay que comprobar si se incluyen el traslado sanitario, la repatriación funeraria, la interrupción del viaje y los gastos de cancelación, y cuáles son sus límites. En los planes anuales o multiviaje también se debe confirmar la cantidad máxima de días por salida.

Qué cobertura conviene contratar según el destino

Para un viaje por América Latina, una asistencia médica de u$s100.000 a u$s150.000 puede servir como referencia inicial para comparar planes, aunque la decisión depende del destino, la duración y las condiciones personales. Para Estados Unidos, donde los gastos médicos pueden ser particularmente elevados, es prudente evaluar opciones de u$s250.000 a u$s500.000 o más, siempre que el presupuesto lo permita.

En pasajeros mayores de 70 años, o que tengan enfermedades preexistentes, la comparación debe poner el foco en la admisión, los límites específicos y las exclusiones, además del precio. Un plan de cobertura general elevada puede no ser la mejor alternativa si restringe precisamente la prestación que el viajero necesita.

La recomendación es solicitar cotizaciones para el mismo destino, las mismas fechas, la misma edad y una duración idéntica. Después, comparar el límite médico, las preexistencias, la franquicia, la odontología, los medicamentos, la repatriación y las condiciones de cancelación. Los precios y las prestaciones deben verificarse en las páginas oficiales antes de contratar, porque pueden cambiar.

Por último, si se evalúa una póliza emitida por una aseguradora, conviene verificar su situación ante la Superintendencia de Seguros de la Nación, además de leer las condiciones particulares y generales del contrato. En asistencia al viajero, el monto más alto de la publicidad no siempre garantiza la protección más adecuada: lo determinante es cuánto se reconoce ante cada contingencia y bajo qué condiciones.