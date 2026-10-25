Banco por banco: cuánto se gana con un plazo fijo por $1 millón a 30 días

Las tasas en pesos van del 16% al 24% nominal anual y generan una diferencia de más de $6.500 en intereses según el banco elegido

Constituir un plazo fijo de $1 millón a 30 días genera diferentes rendimientos según la entidad financiera. Las tasas informadas por los bancos relevados oscilan entre el 16% y el 24% nominal anual, una brecha que se traduce en $6.575 de diferencia en los intereses brutos al vencimiento.

Actualmente, la entidad que ofrece la tasa más alta del relevamiento es Reba Compañía Financiera, con un 24% nominal anual. En el otro extremo se encuentra el Banco Patagonia, con un 16%.

Para el mismo capital y plazo, la primera alternativa genera $19.726 en intereses, mientras que la segunda deja $13.151. Es importante tener en cuenta que esta diferencia corresponde a interés simple, es decir, una colocación única y no contemplan una eventual renovación.

Cuánto paga cada banco por un plazo fijo de $1 millón

Con una colocación de $1 millón durante 30 días, una TNA del 24% genera unos $19.726 de intereses brutos, mientras que una del 16% deja alrededor de $13.151. La brecha es de $6.575 por el mismo capital y plazo.

El Banco Central permite consultar las tasas que informan las entidades para los plazos fijos online en pesos. Actualmente, las ofertas para plazos fijos son las siguientes:

Reba: ofrece una TNA del 24%, por lo que genera unos $19.726 en intereses en 30 días y totaliza $1.019.726 al vencimiento

Banco Meridian: ofrece una TNA del 23,75%, con la que se obtienen unos $19.521 en intereses y un total de $1.019.521 al vencimiento

Banco de Comercio: ofrece una TNA del 23,75%, que representa unos $19.521 en intereses y un monto final de $1.019.521

Banco CMF: ofrece una TNA del 23,5%, por lo que suma unos $19.315 en intereses y alcanza $1.019.315 al vencimiento

Crédito Regional: ofrece una TNA del 23,5%, con un rendimiento estimado de $19.315 en intereses y un total de $1.019.315

Banco Bica: ofrece una TNA del 23%, que permite ganar unos $18.904 en intereses y obtener $1.018.904 al finalizar el plazo

Banco del Sol: ofrece una TNA del 23%, por lo que genera unos $18.904 en intereses y totaliza $1.018.904 al vencimiento

Banco Mariva: ofrece una TNA del 23%, con la que se obtienen unos $18.904 en intereses y un monto final de $1.018.904

Banco Voii: ofrece una TNA del 23%, que representa unos $18.904 en intereses y un total de $1.018.904 al vencimiento

Banco Columbia: ofrece una TNA del 22%, por lo que genera unos $18.082 en intereses y alcanza $1.018.082 al finalizar los 30 días

Banco Masventas: ofrece una TNA del 21%, con un rendimiento estimado de $17.260 en intereses y un total de $1.017.260

Banco Macro: ofrece una TNA del 21%, que permite obtener unos $17.260 en intereses y llegar a $1.017.260 al vencimiento

Banco Provincia de Buenos Aires: ofrece una TNA del 21%, por lo que suma unos $17.260 en intereses y totaliza $1.017.260

BiBank: ofrece una TNA del 21,5%, con la que se obtienen unos $17.671 en intereses y un monto final de $1.017.671

Banco de Córdoba: ofrece una TNA del 20,75%, que genera unos $17.055 en intereses y deja un total de $1.017.055 al vencimiento

Banco del Chubut: ofrece una TNA del 20%, por lo que genera unos $16.438 en intereses y totaliza $1.016.438

Banco Dino: ofrece una TNA del 20%, con un rendimiento de unos $16.438 en intereses y un total de $1.016.438

Banco Hipotecario: ofrece una TNA del 19,5%, que representa unos $16.027 en intereses y un monto final de $1.016.027

Banco Nación: ofrece una TNA del 19,25%, por lo que genera unos $15.822 en intereses y alcanza $1.015.822 al vencimiento

BBVA: ofrece una TNA del 19%, con la que se obtienen unos $15.616 en intereses y un total de $1.015.616

Banco Comafi: ofrece una TNA del 19%, que permite ganar unos $15.616 en intereses y llegar a $1.015.616 al vencimiento

Banco Julio: ofrece una TNA del 19%, por lo que suma unos $15.616 en intereses y totaliza $1.015.616

Banco Provincia de Tierra del Fuego: ofrece una TNA del 19%, con un rendimiento estimado de $15.616 en intereses y un monto final de $1.015.616

Banco Credicoop: ofrece una TNA del 18,5%, que genera unos $15.205 en intereses y deja un total de $1.015.205

Banco de Formosa: ofrece una TNA del 18,5%, por lo que genera unos $15.205 en intereses y alcanza $1.015.205 al vencimiento

Banco Galicia: ofrece una TNA del 18,25%, con la que se obtienen unos $15.000 en intereses y un total de $1.015.000

Banco ICBC: ofrece una TNA del 18,1%, que representa unos $14.877 en intereses y un monto final de $1.014.877

Banco Santander: ofrece una TNA del 17%, por lo que genera unos $13.973 en intereses y totaliza $1.013.973 al vencimiento

Banco Ciudad: ofrece una TNA del 17%, con un rendimiento estimado de $13.973 en intereses y un total de $1.013.973

Banco Patagonia: ofrece una TNA del 16%, que genera unos $13.151 en intereses y deja un monto final de $1.013.151 al vencimiento

Es importante tener en cuenta que los intereses mencionados anteriormente son estimaciones para un depósito de $1 millón a 30 días, calculadas sobre una base de 365 días. Además, algunas ofertas pueden ser para clientes nuevos o para aquellos que cumplan con requisitos específicos, por lo que es clave consultar con la entidad antes de constituir un plazo fijo.

Qué conviene revisar antes de constituir un plazo fijo

Además de la tasa, hay tres cuestiones que conviene comprobar antes de confirmar la operación:

Condiciones de acceso: algunas de las tasas más altas corresponden a propuestas para personas que todavía no son clientes del banco

Plazo y monto: la tasa publicada puede cambiar según el capital depositado y la duración de la colocació

Disponibilidad del dinero: en un plazo fijo tradicional, el capital queda inmovilizado hasta el vencimiento. Si necesitás disponer de los fondos antes, ese plazo puede ser tan importante como la tasa

Por lo tanto, elegir entre las entidades relevadas puede representar una diferencia de más de $6.500 en intereses. Antes de constituirlo, conviene comparar la tasa vigente y verificar las condiciones de acceso, ya que la oferta más alta no siempre está disponible para todos los ahorristas.