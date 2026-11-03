Grandes jugadores de la City eligen un bono en pesos que puede ser la estrella del 2027

Con las elecciones de 2027 en el horizonte, tres referentes de la City destacan un bono que combina rendimiento en pesos y cobertura cambiaria

Falta casi un año para las elecciones presidenciales y en la City ya empiezan a aparecer recomendaciones pensadas para invertir más allá de 2027. El calendario político todavía parece lejano, pero los precios de algunos bonos muestran que el mercado comenzó a incorporar el riesgo de atravesar otra campaña electoral con dudas sobre el dólar, la inflación y las tasas de interés.

En ese contexto, Banco Hipotecario, Facimex y Comafi encontraron atractivo en un mismo título del Tesoro, el TMVE8, un bono que vence en enero de 2028 y permite aprovechar dos variables que suelen ocupar el centro de las preocupaciones financieras como lo es la evolución del dólar oficial y las tasas en pesos.

El TMVE8 consiguió hacerse un lugar en esas estrategias por una característica particular de su estructura, que permite cobrar al vencimiento el máximo entre el dólar oficial y la tasa de interés mayorita (TAMAR). Esa combinación empezó a ganar atractivo entre quienes buscan mantener inversiones en pesos sin quedar completamente expuestos a una eventual corrección cambiaria.

Hoy ese bono rinde DL +4% y/o TAMAR +6,9%.

Cómo funciona el TMVE8

Buena parte de las estrategias de inversión en pesos dependen de una decisión que puede complicarse con el paso de los meses. Elegir una tasa atractiva hoy implica asumir que la evolución del dólar no terminará consumiendo el rendimiento acumulado, mientras que buscar cobertura cambiaria desde el comienzo puede representar un costo si el tipo de cambio permanece relativamente estable.

El TMVE8 se ubica en el medio dado que es un bono dual del Tesoro Nacional, con vencimiento el 31 de enero de 2028, cuyo pago contempla el mayor resultado entre la capitalización de la tasa TAMAR y la evolución del dólar oficial mayorista Com. A3500.

La TAMAR es una tasa de referencia construida a partir de los depósitos a plazo fijo mayoristas de bancos privados. Si las condiciones monetarias se endurecen -como llegó a pasar en las elecciones de 2025- y esa tasa aumenta, el bono puede beneficiarse por esa vía. Si el dólar oficial registra una suba suficientemente importante, podría terminar prevaleciendo el mecanismo cambiario.

De esta manera, una sola inversión permite exponerse a dos escenarios que, en otros instrumentos, exigirían comprar títulos diferentes.

Cabe destacar que el bono paga en pesos y su cobertura no sigue, necesariamente, al dólar MEP o al contado con liquidación (CCL).

Facimex destina el 25% de su cartera

Entre las entidades que analizaron el bono durante octubre, Facimex presentó una de las posiciones más decididas. En su informe mensual, la sociedad de bolsa incorporó al TMVE8 entre sus principales recomendaciones para una cart era de retorno total en pesos y le asignó una participación del 25%.

La explicación aparece directamente relacionada con el escenario político que deberá atravesar Argentina durante 2027.

En palabras de sus analistas, el TMVE8 es "el instrumento ideal para navegar un escenario de tensión pre-electoral como el que ocurrió previo a la elección legislativa 2025".

La comparación apunta a un período durante el cual la demanda de cobertura cambiaria creció considerablemente, mientras las tasas de interés registraron movimientos bruscos que alteraron el resultado de numerosas estrategias financieras.

Facimex considera que el bono está preparado para enfrentar situaciones similares, ya que "ajusta por las dos variables que potencialmente enfrentarían mayor estrés: el tipo de cambio y la tasa de interés".

La sociedad también destaca que el instrumento "permite devengar un spread -diferencia- sobre una TAMAR que es positiva en términos reales", con lo cual el rendimiento en pesos conserva atractivo mientras esa referencia continúe superando la inflación.

Sus proyecciones para 2027 contemplan una inflación del 21,5% y un dólar oficial de $1.880 hacia diciembre. Sin embargo, el análisis reconoce que una de las principales inquietudes de los inversores pasa por la continuidad de las políticas económicas después de los comicios, una incertidumbre que ya empezó a influir sobre el comportamiento de los bonos.

Banco Hipotecario recomienda los duales

La estrategia de Banco Hipotecario presenta algunas diferencias con respecto a la anterior sociedad de bolsa dado que, en su informe semanal, la entidad manifiesta una preferencia por los títulos ajustados por inflación con vencimientos durante 2027, especialmente para aquellos inversores que priorizan preservar el capital y evitar grandes oscilaciones en sus carteras.

"Mantenemos nuestra preferencia por bonceres 2027 para perfiles conservadores y moderados", sostiene el equipo de Research.

El banco considera que la inflación podría encontrar nuevas presiones durante los próximos meses, particularmente por el comportamiento de los alimentos y algunos factores estacionales. Por eso, mantiene a los bonos CER entre sus alternativas favoritas para los perfiles de menor tolerancia al riesgo.

La recomendación cambia al analizar las oportunidades disponibles para carteras más agresivas.

"Para perfiles más agresivos, continuamos inclinándonos por duales (TMVE8, TXMD9, TXMJ0)", explican los especialistas de Banco Hipotecario. La distinción que hay que hacer con los otros dos bonos que menciona el banco, TXMD9 y TXMJ0, es que estos no siguen la evolución del dólar oficial, sino que pagan lo que de mejor entre la tasa TAMAR y la inflación (CER).

Volviedo a la recomendación del Hipotacario, el posicionamiento, en sí, contempla el efecto monetario de las compras de dólares del Banco Central (BCRA). Durante la semana anterior al informe, la autoridad monetaria adquirió u$s614 millones, mientras que las compras acumuladas de octubre alcanzaban los u$s983 millones.

Estas operaciones inyectan pesos en el sistema financiero y pueden contribuir a mantener contenidas las tasas de corto plazo. De acuerdo con las estimaciones de la entidad, el mercado descontaba una TAMAR promedio del 19,2% para 2027 y una inflación implícita del 18,8%.

En ese escenario, Banco Hipotecario mantiene el interés por los instrumentos vinculados a tasas variables, pero reserva los bonos duales de mayor plazo para inversores dispuestos a tolerar fluctuaciones más importantes.

Comafi encuentra en el TMVE8 una alternativa que rinde TAMAR +7%

El informe semanal de Comafi aporta otro elemento a la discusión como lo es: cuánto rendimiento podría obtenerse mediante el TMVE8 frente a otros bonos disponibles en el mercado.

La entidad viene siguiendo el comportamiento de los títulos con vencimientos posteriores a las elecciones y considera que extender demasiado los plazos todavía exige prudencia.

"Seguimos juzgando arriesgado buscar plazos más allá de la elección incluso con Duales CER/Tamar y privilegiamos posiciones en Boncer 2027", advierte su equipo de Research.

Sin embargo, al evaluar los instrumentos que vencen en 2028, Comafi encuentra una alternativa que considera especialmente interesante.

"Posiblemente, la opción más conservadora para muchos inversores sea el Dual USD-linked/TAMAR TMVE8", afirma el informe, donde también destaca que el título ofrecía "un devengue de TAMAR +7% junto a la cobertura cambiaria gracias a su dualidad".

El riesgo electoral y lo que conviene mirar antes

Las recomendaciones sobre el TMVE8 llegan mientras el mercado comienza a evaluar los efectos que podría tener una nueva campaña presidencial sobre las condiciones y variables financieras.

Comafi recuerda que, durante 2025, la caución -la tasa de interés más corta y líquida- a un día llegó al 99,6% TNA en agosto y alcanzó el 129% TNA el 14 de octubre. Aquellos movimientos reflejaron las dificultades de mantener tasas estables cuando aumenta considerablemente la demanda de cobertura cambiaria.

La entidad explica que "cada dólar vendido retira pesos del mercado, y esa absorción presiona sobre el costo del dinero", una dinámica a tener en cuenta al momento de evaluar las alternativas de inversión durante el próximo año.

El TMVE8 permite participar de distintos escenarios, pero su precio puede sufrir pérdidas antes del vencimiento y continúa expuesto al riesgo crediticio del Tesoro. Tampoco garantiza una cobertura completa frente a movimientos del resto de los dólares (MEP o CCL).

Por eso mismo, al comparar las estrategias de las tres entidades, encontramos que el atractivo del bono está en combinar rendimiento y cobertura dentro de un mismo instrumento, mientras que la principal decisión sigue siendo cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir para mantener una inversión hasta enero de 2028.

La preferencia de Facimex, el posicionamiento agresivo de Banco Hipotecario y la comparación de rendimientos de Comafi muestran que el TMVE8 ganó un lugar relevante en las carteras que empiezan a mirar hacia 2027. Su conveniencia, de todos modos, dependerá tanto del precio al que se consiga comprar como de la evolución de las tasas y el dólar durante los próximos meses.