Cómo es el portafolio de $1 millón de los que apuestan con todo al carry trade

Con las elecciones de 2027 en el horizonte, Facimex combina siete bonos para buscar rendimiento en pesos y protección frente al dólar

El carry trade sigue despertando interés entre los inversores argentinos más arriesgados. Con un dólar que muestra cierta estabilidad y tasas de interés que todavía ofrecen oportunidades, la posibilidad de invertir en pesos, acumular rendimientos y luego convertir las ganancias a dólares sigue ocupando un espacio entre las estrategias que analizan los especialistas de la City.

En este contexto, Facimex Valores presentó una cartera de inversiones en pesos que combina siete bonos, distribuidos entre instrumentos a tasa fija, ajustables por inflación, tasa variable, duales y vinculados al dólar oficial. La propuesta, incluida en su informe mensual, permite construir un portafolio de $1 millón que busca aprovechar el rendimiento de los activos en pesos sin quedar completamente expuesto a una única variable económica.

Los siete bonos que elige Facimex en el portafolio de $1 millón

La estrategia de retorno total en pesos diseñada por Facimex distribuye el capital entre cinco categorías. La mayor exposición corresponde a los bonos de tasa fija y los duales, con un 25% cada uno, seguidos por los títulos CER y los de tasa variable, que reciben un 20% por categoría. El 10% restante queda reservado para instrumentos vinculados al dólar oficial, que permiten incorporar cobertura frente a eventuales movimientos cambiarios.

Si trasladamos esta distribución a una inversión hipotética de $1.000.000, el portafolio quedaría conformado de la siguiente manera:

TMVE8 (bono dual que paga el máximo entre DL y TAMAR): 25% del capital, equivalente a $250.000.

(bono dual que paga el máximo entre DL y TAMAR): 25% del capital, equivalente a TMG27 (bono a tasa variable TAMAR): 20%, equivalente a $200.000.

(bono a tasa variable TAMAR): 20%, equivalente a X29E7 (Letra CER ajustada por inflación): 15%, equivalente a $150.000.

(Letra CER ajustada por inflación): 15%, equivalente a TZXD6 (Bono CER ajustado por inflación): 5%, equivalente a $50.000.

(Bono CER ajustado por inflación): 5%, equivalente a S13N6 (Lecap a tasa fija): 15%, equivalente a $150.000.

(Lecap a tasa fija): 15%, equivalente a T15E7 (Boncap a tasa fija): 10%, equivalente a $100.000.

(Boncap a tasa fija): 10%, equivalente a TZV28 (bono dollar linked): 10%, equivalente a $100.000.

Los montos, en sí, son orientativos y están calculados antes de comisiones, gastos y diferencias que puedan surgir al comprar cantidades enteras de títulos.

Una característica interesante de esta distribución es que el 45% del capital queda invertido en bonos tasa fija y de tasa variable, dos segmentos que permiten aprovechar las tasas de interés en pesos. Al mismo tiempo, otro 45% se reparte entre instrumentos ajustados por inflación y bonos duales, mientras que el 10% restante incorpora exposición directa al dólar oficial.

Por qué Facimex prefiere las Lecap y Boncap de corto plazo

Dentro de las inversiones tradicionales de carry trade, las Lecap suelen ocupar un lugar destacado porque permiten conocer el rendimiento nominal al momento de comprar, siempre que se mantengan hasta su vencimiento. Su atractivo aumenta cuando el dólar permanece relativamente estable y las tasas disponibles permiten acumular intereses a un ritmo superior al movimiento cambiario.

Sin embargo, Facimex considera que actualmente existen razones para evitar una exposición demasiado prolongada a este tipo de instrumentos. En su informe, la sociedad de bolsa explica que "priorizamos permanecer relativamente cortos en tasa fija ante la mayor persistencia inflacionaria y un balance de riesgos sesgado al alza".

La firma observa que la inflación núcleo acumula cinco meses consecutivos por debajo del 2% mensual, pero advierte que los precios muestran mayor resistencia a desacelerarse de lo que esperaba. A esto se suman posibles presiones provenientes de los combustibles y la carne, factores que podrían modificar el atractivo de mantener posiciones nominales durante períodos más extensos.

Por ese motivo, la selección se concentra en dos títulos con vencimientos cercanos. La Lecap S13N6, que vence en noviembre de 2026, representa el 15% de la cartera y permite recuperar el capital pronto para volver a evaluar las condiciones del mercado. El Boncap T15E7, con vencimiento en enero de 2027, recibe otro 10% y extiende algunos meses la posibilidad de capturar rendimiento nominal, sin comprometer una proporción excesiva del portafolio en instrumentos de larga duración.

Los bonos duales y la tasa TAMAR

Más allá de esto, la mayor posición individual de la cartera corresponde al TMVE8, un bono dual que concentra el 25% del capital, equivalente a $250.000. Este instrumento resulta atractivo por su capacidad de vincular el rendimiento a diferentes variables, ya que combina referencias asociadas a la tasa TAMAR y al tipo de cambio oficial.

Facimex considera que esta estructura puede ser especialmente conveniente ante un escenario de mayor volatilidad financiera. De hecho, en su informe describe al TMVE8 como "el instrumento ideal para navegar un escenario de tensión pre-electoral como el que ocurrió previo a la elección legislativa 2025".

La explicación se relaciona con la posibilidad de que aumenten las tasas de interés, se produzcan movimientos cambiarios o ambas variables enfrenten presiones a medida que se acerquen las elecciones presidenciales. En ese contexto, contar con instrumentos que respondan a diferentes condiciones puede resultar una ventaja frente a las inversiones tradicionales de tasa fija.

La segunda apuesta dentro de este segmento es el TMG27, que recibe $200.000 y ajusta su rendimiento en función de la tasa TAMAR. A diferencia de una Lecap, cuyo rendimiento nominal queda establecido al momento de la operación, los instrumentos vinculados a tasas variables permiten acompañar sus modificaciones.

Desde Facimex explican que prefieren los Bontam con vencimiento durante el tercer trimestre de 2027 para aprovechar un eventual endurecimiento de la política monetaria. Además, remarcan que "el carry de la estrategia juega a favor, al estar devengando una TAMAR positiva en términos reales".

Entre ambos instrumentos concentran el 45% del portafolio, lo que demuestra la importancia que la sociedad de bolsa asigna a la posibilidad de adaptación frente a escenarios económicos menos previsibles.

Qué espera Facimex para el dólar y el carry trade

Las perspectivas cambiarias de Facimex ayudan a entender por qué la sociedad de bolsa mantiene una posición relativamente favorable hacia determinados instrumentos en pesos. Según sus últimas proyecciones, el dólar oficial terminaría diciembre de 2026 alrededor de $1.630, mientras que para fines de 2027 alcanzaría los $1.880. Al mismo tiempo, la firma espera que la inflación cierre este año en 29,5% interanual y que la tasa TAMAR se ubique en torno al 24% nominal anual hacia diciembre, configurando un escenario en el que todavía existirían oportunidades para obtener rendimientos mediante inversiones en moneda local.

Sin embargo, el panorama también presenta desafíos y no esta para nada exento de riesgos. La desaceleración de la actividad económica podría llevar al Banco Central (BCRA) a flexibilizar las condiciones monetarias, mientras que la cercanía de las elecciones presidenciales de 2027 podría incrementar la demanda de cobertura cambiaria. En ese contexto, una nueva baja de tasas reduciría el atractivo de algunas alternativas de carry trade, mientras que un salto del dólar podría consumir rápidamente los intereses acumulados en pesos, especialmente en aquellas posiciones que carecen de mecanismos de ajuste.

¿Conviene apostar $1 millón?

La propuesta de la sociedad de bolsa permite observar cómo se está adaptando el carry trade a un escenario financiero que presenta oportunidades e incertidumbres. La cartera combina instrumentos de vencimiento cercano con otros que incorporan mecanismos de actualización y cobertura, evitando que todo el capital dependa exclusivamente de la estabilidad del dólar.

Sin embargo, esa diversificación no elimina el riesgo por completo. Los bonos pueden registrar pérdidas de precio antes de su vencimiento y las posiciones vinculadas al dólar oficial no necesariamente compensarán una suba equivalente del tipo de cambio MEP.

Al evaluar esta estrategia, debemos prestar atención tanto al rendimiento en pesos como a su resultado final medido en dólares, porque una inversión puede acumular intereses nominales y perder poder de compra frente a la divisa estadounidense. Con las elecciones de 2027 cada vez más cerca, veremos si los rendimientos en pesos siguen compensando el riesgo asumido o si el mercado comienza a exigir una mayor cobertura cambiaria.