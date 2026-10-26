Tecpetrol, YPF y Vista Energy aparecen entre las elegidas de Allaria para invertir en dólares. Qué ONs recomienda y cuánto rinden por año

Con el cierre de 2026 cada vez más cerca, muchos ahorristas vuelven a preguntarse dónde invertir sus dólares para obtener una ganancia sin depender exclusivamente de las acciones o los bonos del Estado. Entre las alternativas disponibles, las obligaciones negociables (ONs) siguen despertando interés por las tasas que ofrecen y la posibilidad de cobrar intereses en moneda extranjera.

¿Cómo funcionan estos intrumentos? una empresa necesita dinero para financiar sus proyectos, emite bonos y recibe fondos de los inversores. A cambio, se compromete a pagar intereses y devolver el capital en las fechas establecidas, siempre que pueda cumplir con sus obligaciones.

En este contexto, una de las mesas más importantes de la City, Allaria, publicó un informe sobre bonos de empresas argentinas donde seleccionó cinco alternativas que considera atractivas para invertir en dólares. Las recomendaciones se concentran en Tecpetrol, YPF y Vista Energy, tres empresas del sector energético cuyos títulos ofrecen rendimientos anuales de entre 5,23% y 7,70%.

Cuáles son los 5 bonos en dólares que recomienda Allaria

La sociedad de bolsa dividió sus recomendaciones entre bonos emitidos bajo legislación de Nueva York y otros sujetos a las leyes argentinas. Esta diferencia es importante porque determina qué normas se aplican si una empresa enfrenta dificultades para pagar sus deudas.

Estos son los cinco instrumentos elegidos, junto con sus rendimientos y fechas de vencimiento:

Tecpetrol (TTCDO): ofrece un rendimiento anual del 7,70% y vence en noviembre de 2030.

ofrece un rendimiento anual del y vence en YPF (YMC1O): permite obtener un rendimiento anual del 7,64% y vence en junio de 2029.

permite obtener un rendimiento anual del y vence en Vista Energy (VSCYO): presenta un rendimiento anual del 5,84% y vence en enero de 2028.

presenta un rendimiento anual del y vence en Tecpetrol (TTCEO): ofrece un rendimiento anual del 5,76% y vence en mayo de 2029.

ofrece un rendimiento anual del y vence en Vista Energy (VSCZO): tiene un rendimiento anual del 5,23% y vence en julio de 2029.

Las tasas corresponden a los valores publicados en el informe de Allaria y pueden cambiar según el precio de compra. Además, el rendimiento anual no equivale necesariamente a los intereses que se cobran cada año, ya que también contempla el precio pagado por el bono y los pagos de capital previstos.

Tecpetrol ofrece el bono con mayor rendimiento

El primer lugar del listado lo ocupa Tecpetrol, una de las empresas privadas con mayor presencia en Vaca Muerta. Allaria recomienda su bono TTCDO, que vence en noviembre de 2030 y ofrece un rendimiento anual del 7,70%. La empresa se dedica principalmente a la producción de petróleo y gas, dos actividades que vienen teniendo un papel central en el crecimiento del sector energético argentino.

Durante el primer semestre de 2026, las ventas de Tecpetrol aumentaron 18,1% interanual, descontando la inflación. Según explica Allaria, este crecimiento se debió "principalmente al aumento de las cantidades despachadas de crudo medanito y gas y de los precios promedios de venta de crudo. Actualmente, el 56% de sus ventas proviene del gas y el 44% restante del petróleo, mientras que aproximadamente el 80% de su producción se destina al mercado argentino y el 20% se exporta.

Otro punto que destaca Allaria es la situación financiera de la compañía, cuya deuda representa aproximadamente 1,6 veces sus ganancias operativas anuales antes de intereses, impuestos y otros ajustes contables. Además, el rendimiento de este bono se encuentra por encima del promedio de los últimos seis meses, lo que mejora su atractivo frente a sus valores recientes.

YPF también aparece entre las elegidas

La segunda alternativa pertenece a YPF, la principal petrolera argentina, que atraviesa una etapa de expansión de sus operaciones en Vaca Muerta. El bono recomendado es el YMC1O, con vencimiento en junio de 2029 y un rendimiento anual del 7,64%, una tasa que Allaria considera atractiva frente a los valores que mostró este mismo instrumento durante los últimos seis meses.

Durante el primer semestre de 2026, YPF registró ventas por u$s11.520 millones, lo que representó un aumento interanual del 25%. Además, sus ganancias operativas antes de intereses, impuestos y otros ajustes contables, conocidas como EBITDA, llegaron a u$s4.398 millones, con una mejora del 168% respecto del año anterior. Sobre este punto, Allaria destaca que "el EBITDA marcó un récord", reflejando la mejora de los resultados de la petrolera.

La producción de petróleo no convencional también mostró un crecimiento importante, con un aumento del 43% interanual, y actualmente representa el 78% del crudo que extrae la empresa, frente al 57% de un año atrás. En cuanto a sus compromisos financieros, YPF informó una deuda financiera neta de u$s8.436 millones, equivalente a 1,1 veces su EBITDA, un dato que Allaria tiene en cuenta al evaluar la capacidad de pago de la petrolera.

Vista Energy tiene dos bonos que permiten ganar hasta 5,8%

La tercera compañía elegida es Vista Energy, una petrolera que viene ampliando su presencia en Vaca Muerta mediante nuevas inversiones y la incorporación de áreas de producción. En este caso, Allaria recomienda dos bonos con diferentes vencimientos y formas de pago.

El primero es el VSCYO, que vence en enero de 2028 y ofrece un rendimiento anual del 5,84%, con pagos en dólares cable. El segundo es el VSCZO, que vence en julio de 2029 y presenta un rendimiento del 5,23%, con pagos mediante dólar MEP.

La elección encuentra respaldo en los resultados de la empresa. Durante el primer semestre de 2026, las ventas de Vista aumentaron 76% interanual, hasta alcanzar los u$s1.849 millones, mientras que sus ganancias operativas antes de intereses, impuestos y otros ajustes contables crecieron 85%, hasta los u$s1.256 millones. El informe también destaca que "la adquisición de Petronas le permitió sumar un activo premium" y ampliar su presencia en Vaca Muerta.

La producción también mostró un avance del 32% respecto del mismo período de 2025, mientras que la deuda financiera neta alcanzó los u$s3.057 millones, equivalente a 1,41 veces su EBITDA. Estos números ayudan a explicar por qué Allaria incluyó dos instrumentos de la petrolera entre sus recomendaciones.

El otro bono de Tecpetrol

La quinta alternativa vuelve a tener como protagonista a Tecpetrol, esta vez mediante el bono TTCEO, que vence en mayo de 2029 y ofrece un rendimiento anual del 5,76%. A diferencia del título que encabeza el ranking, este instrumento está emitido bajo legislación argentina y realiza sus pagos mediante dólar MEP.

Entre ambos bonos existe una diferencia de 1,94 puntos porcentuales de rendimiento, explicada por sus distintas fechas de vencimiento, precios y condiciones de emisión. De esta manera, los inversores pueden encontrar dos alternativas dentro de una misma empresa, con tasas diferentes y características que conviene revisar antes de elegir.

Qué conviene mirar antes de invertir

Las cinco recomendaciones muestran que todavía existen alternativas para buscar rendimientos superiores al 5% anual en dólares, con empresas que tienen una participación importante en el negocio energético argentino.

Sin embargo, es fundamental recordar que estos instrumentos no están libres de riesgos. Los bonos pueden bajar de precio y las empresas pueden enfrentar dificultades para cumplir sus pagos, por lo que vender antes del vencimiento podría implicar recuperar menos dinero del invertido.

También conviene revisar cuándo paga intereses cada título, en qué moneda se realizan esos pagos y si la empresa puede devolver anticipadamente el capital bajo las condiciones de emisión.

Con este panorama, las obligaciones negociables siguen siendo una alternativa para poner a trabajar los dólares. Al momento de elegir, conviene que comparemos los rendimientos, los plazos y la situación financiera de cada empresa, ya que una tasa más elevada no siempre significa que estamos frente a la inversión más conveniente.