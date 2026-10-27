Galicia, Supervielle, Macro, BBVA y Valores aparecen entre las apuestas de Allaria, con potenciales de suba superiores al 100% hacia fin de año

Las acciones bancarias argentinas siguen ocupando un lugar destacado entre las oportunidades que siguen los analistas de la City. Después de un año marcado por las dificultades para recuperar la rentabilidad, el deterioro de algunos indicadores crediticios y los movimientos del mercado financiero, las principales entidades que cotizan en la Merval todavía podrían tener un importante margen de recuperación.

Al menos esa es la expectativa que refleja el último informe de Allaria, que recomienda comprar cinco acciones bancarias y les asigna potenciales de suba superiores al 100%. Con los precios más recientes del mercado, las ganancias proyectadas van desde el 107% hasta casi el 148%, lo que permitiría más que duplicar una inversión en pesos si las cotizaciones alcanzaran los valores estimados.

El análisis surge del informe Equity Valuation, en el que la sociedad de bolsa actualizó sus precios objetivo para distintas empresas argentinas. Entre los sectores estudiados, el financiero aparece con expectativas particularmente ambiciosas, especialmente en los casos de Grupo Financiero Galicia y Supervielle.

Cuáles son las 5 acciones bancarias que podrían duplicar

La selección del bróker incluye a Grupo Financiero Galicia, Supervielle, Banco de Valores, Banco Macro y BBVA Argentina. Todas cuentan con recomendación de compra, aunque presentan diferencias importantes en sus modelos de negocio, niveles de rentabilidad y perspectivas de crecimiento.

Al actualizar los cálculos con los últimos precios del mercado, el ranking queda conformado de la siguiente manera:

Grupo Financiero Galicia (GGAL) lidera el ranking con un potencial de suba del 147,6%, ya que Allaria proyecta que su acción pase de los actuales $6.260 a $15.500.

(GGAL) lidera el ranking con un potencial de suba del ya que Allaria proyecta que su acción pase de los actuales $6.260 a Supervielle (SUPV) ocupa el segundo lugar, con una ganancia estimada del 133,2%, tomando como referencia su cotización de $2.530 y un precio objetivo de $5.900.

(SUPV) ocupa el segundo lugar, con una ganancia estimada del tomando como referencia su cotización de $2.530 y un precio objetivo de Banco de Valores (VALO) completa el podio con un recorrido potencial del 130,8%. Su acción cotiza a $520 y podría alcanzar los $1.200 según el bróker.

(VALO) completa el podio con un recorrido potencial del Su acción cotiza a $520 y podría alcanzar los según el bróker. Banco Macro (BMA) también podría más que duplicar su valor, con una suba proyectada del 107,9%, desde los $10.870 hasta los $22.600.

(BMA) también podría más que duplicar su valor, con una suba proyectada del desde los $10.870 hasta los BBVA Argentina (BBAR) cierra la selección con un potencial del 107,2%, dado que Allaria establece un precio objetivo de $15.000 frente a los $7.240 actuales.

Aun así, la amplitud de estas diferencias también obliga a considerar los riesgos. Los precios objetivo son estimaciones de valor y no constituyen, de ninguna manera, una garantía de rendimiento, especialmente cuando el horizonte para alcanzarlos resulta tan exigente.

Galicia y Supervielle lideran las proyecciones de ganancias

Grupo Financiero Galicia (GGAL) encabeza la clasificación con un precio objetivo de $15.500, frente a un precio actualizado de $6.260. La diferencia equivale a un potencial de 147,6%, el más elevado entre las cinco entidades analizadas.

Detrás de esta proyección aparece una expectativa de recuperación considerable de los resultados financieros. Allaria estima que Galicia podría obtener una ganancia neta de $982.971 millones en 2026, frente a los $196.134 millones registrados durante 2025, mientras que para 2027 proyecta un resultado cercano a $1,98 billones.

De concretarse esos números, el grupo experimentaría una mejora importante en su capacidad de generar ganancias. El informe también contempla una reducción del ratio precio/ganancias, desde 9,49 veces para 2026 hasta 4,71 veces para 2027, tomando como referencia la valuación utilizada por el bróker.

El segundo lugar corresponde a Grupo Supervielle (SUPV), cuya cotización actualizada se ubica en $2.530 y tiene un precio objetivo de $5.900. Así, la suba proyectada para este banco alcanza el 133,2%.

En este caso, la apuesta también está vinculada con una recuperación de la rentabilidad. El banco cerró 2025 con un resultado negativo de $48.582 millones, mientras que Allaria estima ganancias de $39.443 millones para 2026 y de $226.500 millones para 2027.

Las cifras muestran que buena parte de la mejora esperada todavía debe materializarse. Por eso, Supervielle aparece como una alternativa con un potencial considerable, pero también con una elevada sensibilidad frente a cualquier cambio en las perspectivas del negocio bancario.

Banco de Valores, Macro y BBVA también aparecen

El tercer puesto queda en manos de Banco de Valores (VALO), una entidad con una actividad especialmente vinculada al mercado de capitales y a la prestación de servicios financieros.

Con un precio actualizado de $520 y un precio objetivo de $1.200, el potencial de apreciación alcanza el 130,8%. La particularidad es que, a diferencia de Galicia o Macro, Banco de Valores presenta un volumen de negociación considerablemente menor, algo que los inversores deben considerar antes de operar.

Allaria proyecta que la entidad obtendría ganancias de $98.868 millones durante 2026 y $158.188 millones en 2027, frente a los $55.987 millones registrados en 2025. La expectativa de mayores resultados ayudaría a justificar una valuación más elevada.

En cuarto lugar aparece Banco Macro (BMA), uno de los nombres tradicionales del sistema financiero argentino. Su precio actualizado es de $10.870, mientras que Allaria establece un objetivo de $22.600, equivalente a una suba potencial del 107,9%.

El bróker estima ganancias netas de $676.000 millones para 2026 y de $1,19 billones para 2027. También proyecta una expansión del patrimonio neto, que pasaría de $5,24 billones en 2025 a $9,64 billones en 2027.

Finalmente, BBVA Argentina (BBAR) completa la clasificación, con un precio de $7.240 y un objetivo de $15.000. La diferencia representa un potencial del 107,2%, suficiente para duplicar el capital invertido si la cotización alcanzara el valor estimado.

En cuanto a sus resultados, Allaria espera que BBVA obtenga ganancias de $466.000 millones en 2026 y $815.000 millones durante 2027, una trayectoria que también implicaría una recuperación relevante del negocio.

Cuánto se podría ganar invirtiendo $1 millón

Para dimensionar las expectativas del informe, se puede realizar un ejercicio hipotético con una inversión inicial de $1 millón en cada una de las cinco acciones, utilizando los nuevos precios y los objetivos establecidos por Allaria.

Si los precios alcanzaran esos valores estimados por la entidad, los resultados serían los siguientes:

Galicia (GGAL): una inversión de $1.000.000 pasaría a aproximadamente $2.476.000, con una ganancia de $1.476.000 .

(GGAL): una inversión de pasaría a aproximadamente con una . Supervielle (SUPV): el capital crecería hasta $2.332.000, con una ganancia de $1.332.000.

(SUPV): el capital crecería hasta con una ganancia de Banco de Valores (VALO): los $1.000.000 iniciales se transformarían en $2.308.000, con una ganancia de $1.308.000.

(VALO): los $1.000.000 iniciales se transformarían en con una ganancia de Banco Macro (BMA): la inversión alcanzaría $2.079.000, lo que representaría una ganancia de $1.079.000.

(BMA): la inversión alcanzaría lo que representaría una ganancia de BBVA Argentina (BBAR): el capital llegaría a $2.072.000, con una ganancia de $1.072.000.

Los montos son aproximados y no contemplan comisiones, impuestos ni las diferencias derivadas de comprar acciones enteras.

Además, se trata de rendimientos nominales en pesos, por lo que la ganancia efectiva medida en dólares dependerá de la evolución del tipo de cambio durante el período de inversión.

Qué debería pasar para que los bancos alcancen esos precios

El principal desafío de las entidades financieras será transformar las expectativas de recuperación en mejoras concretas de sus balances. Para eso, resultará determinante que el crédito privado pueda expandirse de manera sostenida, que la morosidad encuentre un límite y que los bancos recuperen capacidad para generar ganancias.

Otro punto central será la evolución de las tasas de interés, ya que, una mayor estabilidad monetaria podría favorecer la planificación financiera y la demanda de préstamos, mientras que un escenario de tasas elevadas durante demasiado tiempo podría seguir afectando la capacidad de pago de familias y empresas.

Al evaluar estas alternativas, también debemos considerar que una cartera integrada exclusivamente por bancos mantiene una elevada concentración sectorial. Una mejora del negocio financiero podría favorecer a todas las entidades, pero un deterioro económico también podría golpearlas simultáneamente.

Por eso, más allá de los potenciales superiores al 100% que calcula Allaria, la evolución del crédito, la rentabilidad y la calidad de los activos serán determinantes. Si esos indicadores acompañan, los bancos podrían encontrar fundamentos para recuperar valor en el Merval. Si la mejora tarda en aparecer, alcanzar objetivos tan ambiciosos antes de diciembre será mucho más difícil.