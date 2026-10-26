La reacción de los inversores a la victoria de Lula genera una ola de ventas que hunde el valor de activos brasileños en los mercados internacionales

El mercado brasileño enfrenta un colapso histórico en Wall Street. El ETF iShares MSCI Brazil Capped (EWZ), que replica el desempeño del mercado accionario de Brasil, marca una caída del 26% en el premarket de este lunes.

De confirmarse este nivel al inicio de la rueda, Brasil registraría la mayor caída diaria en la historia de su bolsa, superando incluso el pánico vivido durante la crisis del Covid-19.

El desplome se desató tras la victoria de Luiz Inácio Lula Da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los inversores reaccionaron con ventas masivas ante la perspectiva de un nuevo gobierno de izquierda en la mayor economía de Latinoamérica.

Las acciones brasileñas que cotizan en Nueva York reflejan el pánico generalizado. Todos los sectores operan en terreno fuertemente negativo, con pérdidas que en algunos casos superan el 45%.

El sector financiero lidera las pérdidas con caídas superiores al 40%

Las empresas del sector financiero y tecnológico muestran los mayores retrocesos. XP Investimentos encabeza la lista con una caída del 45,31%, la más pronunciada entre todas las acciones brasileñas.

Le siguen StoneCo, que se desploma un 34,76%, y PagSeguro Digital, con una pérdida del 31,21%. Ambas compañías son claves en el ecosistema de pagos digitales de Brasil.

Los bancos tradicionales tampoco escapan a la ola vendedora. Banco Bradesco retrocede un 28,76%, mientras que Itaú Unibanco pierde un 25,65%. Banco Santander Brasil, más diversificado por su matriz española, registra una caída menor pero igualmente significativa del 13,33%.

Nu Bank, el gigante bancario tecnológico que revolucionó el sistema financiero brasileño, opera con una baja del 19,85%. La fintech, que había logrado captar millones de clientes con su modelo digital, enfrenta uno de sus peores días desde su debut en bolsa.

Petrobras y las materias primas sufren el embate del cambio político

El sector de materias primas también refleja el nerviosismo de los inversores. Petrobras, la petrolera estatal brasileña, registra un fuerte descenso del 22,02%.

La caída de Petrobras responde al temor de los inversores ante una eventual mayor intervención estatal en la compañía, tal como ocurrió durante anteriores gobiernos de Lula cuando se priorizó el control de precios por sobre la rentabilidad.

Vale, la minera que domina el mercado mundial de hierro, retrocede un 3,39%. Su menor caída relativa refleja que sus operaciones están más vinculadas a la demanda global, especialmente de China, que a la política doméstica brasileña.

En el sector siderúrgico, Gerdau pierde un 12,94% y Braskem cae un 24,12%. Ambas empresas enfrentan la incertidumbre sobre posibles cambios en la política industrial del nuevo gobierno.

Otras compañías completan el panorama negativo. Telefónica Brasil opera con una baja del 17,75%, mientras que SID Nacional retrocede un 14,41%.

MercadoLibre, aunque es una empresa regional con operaciones en múltiples países, cae un 8,08% por su exposición al mercado brasileño. Embraer, el fabricante aeronáutico, registra una merma más moderada del 3,77%.

Un derrumbe que borra años de ganancias en una sola jornada

El ETF iShares MSCI Brazil Capped (EWZ) cae un 26,25% en la previa del inicio de la jornada del lunes. Con este retroceso, las acciones de Brasil regresan a valores de noviembre de 2025.

La magnitud del colapso muestra uno de los mayores derrumbes diarios en la historia de la bolsa de Brasil. En apenas unas horas de premarket, se evaporaron años de recuperación y ganancias acumuladas.

Si el EWZ inicia la jornada del lunes con esta caída del 26%, Brasil estaría ante la mayor caída diaria de su historia. El mercado enfrenta un momento sin precedentes en términos de volatilidad y pánico inversor.

Hasta el día de hoy, el peor derrumbe ocurrió el 16 de marzo de 2020, durante la crisis del Covid-19, cuando el ETF perdió un 23,1% en una sola rueda y acumuló una caída máxima del 57% desde su pico anterior.

La segunda peor jornada se registró el 15 de octubre de 2008, en plena crisis financiera internacional. Aquel día, el ETF retrocedió un 19,6% y terminó acumulando una pérdida máxima del 73% desde sus máximos.

Ambos episodios ocurrieron en contextos de crisis globales. La diferencia con la jornada actual es que el detonante es puramente doméstico: la incertidumbre política tras el resultado electoral.

Los inversores ahora aguardan las primeras definiciones del gobierno entrante. Las señales sobre política económica, fiscal y el manejo de empresas estatales como Petrobras serán clave para determinar si esta caída marca el inicio de una nueva tendencia bajista o fue solo una reacción inicial exagerada del mercado.

¿Qué pasa con las acciones de Mercado Libre tras la victoria de Lula?

La ola de ventas también golpeó a dos de las mayores compañías tecnológicas de América Latina. Las acciones de Nubank se desplomaban 22,49% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, hasta u$s11,75, mientras que Mercado Libre retrocedía 10,89%, hasta u$s1613. El banco digital brasileño aparece particularmente expuesto a un escenario de tasas de interés elevadas y deterioro del crédito.

En el caso de Mercado Libre, la exposición es significativa: Brasil es, por amplio margen, su principal mercado, incluso por encima de la Argentina. En 2025, el país generó u$s15.201 millones en ingresos netos e ingresos financieros, equivalentes al 52,6% de los u$s28.893 millones facturados por el grupo.

México representó el 22,4% y la Argentina, el 20,6%. Una desaceleración del consumo brasileño podría afectar sus operaciones, mientras que la depreciación del real reduciría el valor en dólares de los ingresos obtenidos en ese mercado.