Allaria advierte cuáles son las 3 acciones líderes que tienen menos margen para subir

El último informe de Allaria revela qué acciones argentinas tienen menos espacio para seguir creciendo y cuáles son sus precios objetivo

El mercado argentino entra en la recta final de 2026 y, después de varios meses de fuertes movimientos en el Merval, aparece una pregunta que empieza a ganar lugar entre los inversores. ¿Qué acciones todavía tienen espacio para seguir subiendo y cuáles ya están más cerca de su precio esperado? La diferencia importa, especialmente cuando solo un par de empresas argentinas acumulan importantes subas y los inversores tienen que decidir si conviene mantener sus posiciones, comprar nuevos papeles o buscar oportunidades en otros sectores.

En este escenario, Allaria publicó su último informe de valuación de acciones argentinas, donde analiza cuánto podrían valer distintas empresas hacia fines de 2026.

Al comparar esos objetivos con los precios de mercado, aparecen tres firmas que se ubican entre las de menor recorrido dentro de la selección del bróker. Se trata de Loma Negra, Molinos Río de la Plata y Aluar, cuyos precios esperados dejan un margen de ganancia más acotado que el de otras empresas.

Eso no quiere decir que Allaria espere una caída de estas acciones. De hecho, las tres tienen precios objetivo superiores a los valores utilizados para el análisis. La diferencia está en cuánto podrían subir y si ese margen resulta suficientemente atractivo frente a las alternativas disponibles.

Las 3 acciones argentinas con menos potencial

Tomando los precios actualizados de mercado y los objetivos publicados por Allaria, el ranking queda de la siguiente manera.

Loma Negra (LOMA): tiene un precio actual de $3.220 y Allaria estima que podría alcanzar los $3.980 hacia fines de 2026, lo que representa un potencial de suba del 23,6%.

(LOMA): tiene un precio actual de y Allaria estima que podría alcanzar los hacia fines de 2026, lo que representa un potencial de Molinos (MOLI): parte de un precio de referencia de $2.220, mientras que su valor objetivo se ubica en $2.860, con un margen de suba del 28,8%.

(MOLI): parte de un precio de referencia de mientras que su valor objetivo se ubica en con un margen de Aluar (ALUA): actualmente tiene un precio de $887 y podría llegar a $1.160 según las proyecciones de Allaria, lo que implica un potencial de ganancia del 30,8%.

Un punto importante es que el precio objetivo representa una estimación de cuánto podría valer una acción, no una ganancia asegurada. Además, los porcentajes cambian cada vez que se mueve el precio de mercado, incluso cuando la sociedad de Bolsa mantiene sus proyecciones.

Loma Negra, la acción con menor margen de suba

La primera empresa del ranking es Loma Negra (LOMA), una de las principales productoras de cemento del país y una empresa directamente relacionada con el ritmo de la construcción.

Según el informe de Allaria, su precio objetivo para fines de 2026 es de $3.980 por acción. Frente al precio actualizado de $3.220, esto representa una posible ganancia del 23,6%.

El caso de Loma Negra tiene una particularidad. Sus resultados dependen en buena medida de la actividad de la construcción, un sector que necesita una recuperación sostenida de las obras privadas y públicas para impulsar la demanda de cemento.

Las estimaciones del bróker contemplan una mejora importante en el negocio. En concreto, espera que el EBITDA de la empresa, un indicador utilizado para medir su resultado operativo, pase de $164.001 millones en 2025 a $269.509 millones en 2026 y $375.110 millones en 2027.

Es decir, Allaria espera que Loma Negra mejore sus números durante los próximos años, pero considera que parte de esa recuperación ya está reflejada en el precio de sus acciones.

Por eso mantiene una recomendación de mantener, en lugar de comprar, para este papel.

Molinos y una apuesta al consumo

La segunda empresa con menor margen de suba es Molinos Río de la Plata (MOLI), uno de los grandes nombres de la industria alimenticia argentina.

Allaria establece un precio objetivo de $2.860, frente a los $2.220 del último precio de cierre. De esta manera, el potencial calculado es del 28,8%.

El futuro de Molinos está muy relacionado con la evolución del consumo. Cuando mejora el poder de compra de las familias, las empresas alimenticias encuentran mejores condiciones para vender sus productos, recuperar volúmenes y sostener sus márgenes.

Para Allaria, el negocio podría mostrar una mejora en los próximos ejercicios. Sus números proyectan un EBITDA de $102.352 millones para 2026 y de $136.498 millones para 2027, después de los $7.435 millones registrados en 2025.

La diferencia es considerable y permite entender por qué la empresa conserva un precio objetivo superior al de referencia.

De todas formas, el margen de suba esperado es uno de los más bajos de la selección, lo que lleva a Allaria a mantener una recomendación de mantener.

Aluar, la tercera acción con menos recorrido

La tercera posición corresponde a Aluar (ALUA), la principal productora de aluminio primario de la Argentina, que tiene una parte importante de su negocio relacionada con los mercados internacionales.

De acuerdo con Allaria, el precio objetivo de la compañía para fines de 2026 es de $1.160 por acción. Con un precio actualizado de $887, el margen de suba se ubica en 30,8%.

La empresa tiene un perfil diferente al de las otras dos. Su actividad está relacionada con el precio internacional del aluminio, los costos energéticos y la evolución del tipo de cambio, por lo que sus resultados no dependen exclusivamente de lo que ocurra con el consumo argentino.

En sus proyecciones, Allaria espera que el EBITDA de Aluar pase de $540.421 millones en 2025 a $666.658 millones en 2026, para luego ubicarse en $636.490 millones en 2027.

Además, la sociedad de Bolsa estima un rendimiento por dividendos de 0,8% para 2026, que se suma al recorrido esperado por el precio de la acción.

A pesar de que Aluar todavía presenta un margen interesante de suba, Allaria considera que existen oportunidades con un potencial superior dentro del mercado argentino y conserva su recomendación de mantener.

¿Cuánto se podría ganar al invertir $500.000 en cada acción?

Para dimensionar las diferencias, podemos hacer un ejercicio simple en el que calculamos que pasaría si un inversor destinara $500.000 a cada empresa y sus precios alcanzaran exactamente los objetivos previstos por Allaria. Bajo ese escenario, los resultados serían los siguientes:

Loma Negra (LOMA): una inversión de $500.000 pasaría a valer aproximadamente $618.000, con una ganancia de $118.000.

(LOMA): una inversión de pasaría a valer aproximadamente con una ganancia de Molinos (MOLI): los mismos $500.000 se transformarían en aproximadamente $626.000, con una ganancia de $126.000.

(MOLI): los mismos se transformarían en aproximadamente con una ganancia de Aluar (ALUA): la inversión alcanzaría unos $654.000, con una ganancia cercana a $154.000.

El ejercicio es hipotético y utiliza los porcentajes calculados anteriormente. No incluye comisiones, dividendos ni las diferencias que pueden surgir al comprar cantidades enteras de acciones.

Qué tener en cuenta antes de invertir en estas acciones

El informe de Allaria muestra que tener poco margen de suba frente a otras empresas no convierte automáticamente a una acción en una mala inversión.

De hecho, Loma Negra, Molinos y Aluar pertenecen a sectores muy diferentes y sus negocios responden a factores que no siempre se mueven de la misma manera. Una mejora de la construcción podría favorecer a Loma Negra, una recuperación del consumo beneficiaría a Molinos y una suba internacional del aluminio podría impulsar los resultados de Aluar.

Además, los porcentajes proyectados son ganancias nominales en pesos, en donde, una suba de 25% en una acción no necesariamente representa una ganancia de 25% en dólares, porque también importa cuánto cambie el tipo de cambio durante el período.

De cara a los últimos meses del año, conviene mirar algo más que el potencial de suba como lo es el riesgo de cada empresa, sus resultados y la posibilidad de que las expectativas del mercado cambien.

Si buscamos empresas que Allaria considera con mayor margen para seguir creciendo, estas tres no encabezan la lista. En cambio, si ya tenemos alguna de ellas en cartera, el informe aporta una referencia útil para revisar cuánto recorrido adicional esperamos y si ese rendimiento compensa los riesgos que estamos asumiendo.