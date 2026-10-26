La caída de la moneda brasileña abre una oportunidad para los argentinos que planean viajar a sus playas en enero y febrero de 2027

Brasil vuelve a ganar atractivo para los argentinos que están organizando sus vacaciones de verano. La depreciación del real frente al dólar, registrada tras el balotaje presidencial brasileño, abre la posibilidad de abaratar una parte de los gastos en las playas del país vecino, justo cuando las agencias de viajes detectan un fuerte movimiento de consultas y reservas para la temporada 2026-2027.

El lunes el dólar llegó a cotizar a 5,45 reales, frente a los 4,99 reales del cierre del viernes anterior. La variación modifica las cuentas de quienes viajan con dólares y deben afrontar consumos expresados en moneda brasileña. Sin embargo, no implica que todos los componentes de las vacaciones vayan a bajar: los pasajes y muchos alojamientos se comercializan en dólares, mientras que las tarifas locales pueden cambiar durante los próximos meses.

El escenario encuentra a Brasil en una posición favorable para captar turistas argentinos. Según datos de Embratur citados por el sector, el país recibió 2.244.297 visitantes argentinos entre enero y agosto de 2026. A su vez, la oferta aérea creció 7%, con una expansión particularmente importante de las conexiones hacia el nordeste brasileño.

Qué dicen las agencias sobre el impacto de la devaluación

Las empresas del sector coinciden en que la variación cambiaria puede modificar el presupuesto de los turistas, aunque advierten que todavía es temprano para calcular el ahorro definitivo.

En general, hay coincidencia en cuanto a que el efecto podría sentirse más que nada en los consumos que se pagan en el lugar, como las comidas o lo que se consume en las playas, como el alquiler de sombrillas y reposeras, cuyos valores están en reales.

La advertencia es importante porque una parte considerable del presupuesto se define antes de viajar. Quienes ya compraron sus pasajes y reservaron el alojamiento pueden aprovechar más directamente una eventual mejora cambiaria para pagar restaurantes, supermercados, traslados y excursiones. En cambio, quienes todavía no contrataron esos servicios deben comparar las tarifas completas y no solamente el precio de la moneda brasileña.

Las ventas y búsquedas muestran un fuerte interés por Brasil

La expectativa de una temporada intensa no depende exclusivamente de la evolución del real. Las agencias ya habían registrado un crecimiento de la demanda antes de la última variación cambiaria.

Desde el grupo CVC, que controla Almundo y Ola Mayorista, se informó que el promedio semanal de pasajeros aéreos vendidos para el verano -tanto en vuelos individuales como en paquetes- creció 13% frente al promedio semanal de septiembre y 26% respecto de una semana promedio de agosto.

Por su parte, Turismocity registró un incremento de 43% en las búsquedas de paquetes durante los primeros diez días de octubre frente al mismo período de septiembre. El dato refleja un mayor interés por comparar opciones, aunque las búsquedas no equivalen necesariamente a reservas concretadas.

Despegar también detectó un crecimiento de las consultas. Según la información difundida a comienzos de octubre, las búsquedas para viajar durante el verano aumentaron 30%, con dos regiones que explicaron el 71% del crecimiento: la zona de los Lagos, donde se encuentran Búzios, Arraial do Cabo y Cabo Frío, y el nordeste brasileño, que incluye Recife, Porto de Galinhas, Maceió y Maragogi.

Entre los destinos que ganaron protagonismo se destacaron Cabo Frío, cuyas búsquedas se duplicaron frente al año anterior, y Maragogi, con un incremento interanual de 170%, en tanto que Buzios sigue siendo uno de los mayores centros turistísticos del estado de Río de Janeiro. En este caso, una casa para 4 personas cerca de la playa y del centro se alquila entre u$s100 y u$s110 por día la primera quincena de enero, a u$s80 para la segunda y baja a u$s60 en febrero, según comenta Nuria Stempler, titular Rentbuzios.

En el caso del primero, la combinación de una mayor conectividad aérea, la demanda anticipada y la posibilidad de conseguir mejores precios en los consumos cotidianos podría reforzar el atractivo de Brasil durante los próximos meses. De todos modos, la evolución de las reservas y las tarifas será determinante para establecer cuánto de esa ventaja se trasladará efectivamente al bolsillo de los turistas.

Cuánto cuesta viajar a Brasil en el verano 2027

El precio de los paquetes constituye una referencia central para evaluar si la depreciación del real alcanza para compensar los aumentos registrados durante el año.

Un relevamiento fechado el 14 de octubre señaló que los paquetes turísticos a Brasil acumulaban incrementos de entre 30% y 40% frente a la temporada anterior, según estimaciones del sector. La suba respondió a una combinación de factores cambiarios y aumentos de los servicios turísticos.

Entre las alternativas relevadas por Despegar figuraban, por persona, paquetes de siete noches con vuelo directo de ida y vuelta y alojamiento de tres estrellas por aproximadamente $1.051.306 para Río de Janeiro, del 17 al 24 de enero; $1.304.392 para Florianópolis, en las mismas fechas; y $1.406.392 para Búzios, del 15 al 22 de febrero.

Debe tenerse en cuenta que los importes son referencias publicadas en octubre, no cotizaciones garantizadas para una compra actual. Pueden variar según la disponibilidad, la modalidad de pago, el aeropuerto de salida y las condiciones del alojamiento. La comparación también debe contemplar los gastos que no están incluidos en los paquetes. Una familia que viaja durante una semana puede destinar una parte significativa del presupuesto a comidas, bebidas, traslados y actividades recreativas. Es precisamente en esos consumos donde una depreciación sostenida del real podría generar una diferencia favorable.

Un ejemplo concreto del ahorro cambiario

El efecto puede observarse con una cuenta sencilla. Una comida que cuesta 250 reales equivale a u$s50 cuando el dólar cotiza a cinco reales. Si la cotización aumenta a 5,45 reales por dólar, ese mismo consumo representa aproximadamente u$s45,87. La diferencia es de alrededor de 8,3% en dólares, siempre que el restaurante mantenga el precio en moneda local. Si el dólar llegara a 5,60 reales, el costo bajaría a u$s44,64, con un ahorro de aproximadamente 10,7% frente al escenario inicial.

El cálculo es ilustrativo: no representa una tarifa relevada ni garantiza que los precios de los servicios permanezcan sin cambios. Además, para quienes utilizan pesos argentinos, el resultado depende de la evolución conjunta del peso y el real, junto con el tipo de cambio efectivo aplicado al pagar con tarjeta o adquirir moneda brasileña.

Brasil frente a la Costa Atlántica

La caída del real también puede alterar la comparación entre las playas brasileñas y los destinos nacionales. Brasil compite con la Costa Atlántica por la combinación de clima, playas, gastronomía y variedad de alojamientos, pero el precio final depende de cómo se distribuyen los gastos entre transporte, hospedaje y consumos diarios.

Una moneda brasileña más débil podría favorecer especialmente a quienes viajan en grupo, alquilan departamentos y comparten los gastos. Sin embargo, para una familia que debe comprar pasajes aéreos y reservar un hotel, la evolución de esas tarifas puede pesar más que el ahorro conseguido en restaurantes y excursiones.

También hay diferencias entre los destinos brasileños. Florianópolis y Bombinhas suelen atraer a quienes priorizan las playas del sur y buscan alternativas de alojamiento compartido. Río de Janeiro y Búzios combinan playa, gastronomía y actividades urbanas, mientras que Maceió, Maragogi y Porto de Galinhas permiten organizar vacaciones en el nordeste, aunque los costos de traslado y las excursiones pueden tener mayor incidencia.

Por eso, la comparación debe hacerse con presupuestos completos para las mismas fechas y cantidad de pasajeros, incluyendo pasajes, alojamiento, comidas y movilidad.

¿Conviene reservar ahora o esperar?

La depreciación del real abre una oportunidad, pero no garantiza que los precios turísticos vayan a bajar en la misma proporción. Si la moneda brasileña se estabiliza en un nivel más débil y las tarifas locales no aumentan, los argentinos podrían mejorar su poder de compra durante las vacaciones. Esperar, sin embargo, también tiene riesgos: los vuelos pueden encarecerse, los alojamientos más económicos pueden agotarse y las promociones pueden desaparecer a medida que se acerque enero.

Para quienes ya definieron el destino y las fechas, conviene comparar las tarifas disponibles, revisar las condiciones de cancelación y evaluar si una reserva anticipada permite fijar el precio de los principales componentes del viaje. Quienes todavía están decidiendo pueden seguir la evolución del tipo de cambio, pero deberían evitar basar toda la decisión en una cotización puntual.

En definitiva, la devaluación del real puede convertirse en un nuevo impulso para Brasil durante el verano 2027, en un contexto en el que las agencias ya registran un elevado interés por sus playas. El beneficio será más evidente para quienes tengan resueltos los gastos principales y puedan aprovechar la moneda más débil para pagar consumos en destino. La clave será comprobar si esa ventaja se mantiene durante las próximas semanas y si alcanza para compensar los aumentos que acumularon los paquetes turísticos.